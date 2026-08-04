폭염 속 배달체험한 진보당 김종훈 대표 "힘든 노동 실감"

▲폭염중대경보가 내려진 8월 4일, 김종훈 진보당 당대표가 직접 배민커넥트 라이더로 가입해 영등포 신길 인근지역에서 인근 아파트와 지역 사무실에 식품과 배달음식을 도보로 배달했다. ⓒ 진보당 관련사진보기