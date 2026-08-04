폭염 속 배달체험한 진보당 김종훈 대표 "힘든 노동 실감"

폭염중대경보가 내려진 4일, 김종훈 진보당 당대표가 하루 배달체험을 했다.
김종훈 대표는 이날 직접 배민커넥트 라이더로 가입해, 영등포 신길 인근지역에서 인근 아파트와 지역 사무실에 식품과 배달음식을 도보로 배달했다.
김종훈 대표는 울산 동구청장으로 재직(2022년~2026년)중 한파가 닥친 지난해 2월 6일 오전 6시 30분, 지역 생활폐기물 수거업체 노동자들과 함께 주민들이 내놓은 쓰레기를 수거하는 현장 체험을 하는 등 경험이 있다.
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김종훈 대표는 "비록 잠깐의 체험이지만, 오늘같은 폭염이나 태풍이 와도 배달해야하는 노동자들의 고충을 짐작하게 된 경험이었다"라며 "위험하고 힘든 노동이라는 것을 실감했다. 일한만큼의 대가가 돌아갈 수 있도록 정치가 노력해야겠다고 다짐하게 된 경험이었다"라고 밝혔다.
한편 김종훈 대표는 현장 체험 이전에 배달플랫폼노동조합과 간담회를 가졌다. 이 자리서 노동자들은 ▲최저배달료 도입으로 최저임금 적용 제도화 ▲플랫폼에만 유리한 배달기준거리 산정방식 개선 ▲이륜차 주정차 단속 문제 등 현장의 고충을 토로했고, 김종훈 대표는 "진보당에서 제도적으로 해결해나가기 위해 힘쓰겠다"고 밝혔다.
진보당은 "김종훈 대표는 이후 건설 현장, 택배 배송, 농민과 노점상 현장 방문으로 '불평등 현장 대장정'을 이어갈 예정"이라고 전했다.