학생 줄어드니 교육재정교부금 깎자? 그 판단이 잘못된 이유

큰사진보기 ▲4일 오전 10시 30분, '교육재정 폭거'에 반대하는 306개 단체를 대표한 60여 명의 인사들이 청와대 분수대 앞에 모여 기자회견을 열고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

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지방교육재정교부금 개편을 둘러싸고 반대 목소리가 갈수록 커지고 있다. 8월 4일 현재 서울교육단체협의회와 전교조, 교사노조, 교총 및 학비 등 교육노조, 학부모 시민단체 306개, 그리고 전국교육장협의회와 시·도교육감들까지 잇달아 반대 성명을 내며 전선을 넓히고 있다.발단은 정부가 지방교육재정교부금의 내국세 연동률 20.79%를 폐지하는 방안을 추진하고 있다는 사실이 알려지면서다. 기획예산처는 이 비율을 경상성장률과 학령인구 변화율에 연동하는 방식으로 바꾸겠다는 입장이고, 교육부는 신중한 태도를 취하면서도 "구체적으로 결정된 바 없다"는 말만 되풀이하고 있다. 무엇이 이토록 광범위한 반발을 부르고 있는가.이 수치를 둘러싼 오해부터 바로잡을 필요가 있다. 20.79%는 교육계가 어느 날 갑자기 쟁취한 특혜 비율이 아니다. 1972년 지방교육재정교부금법 제정 당시 내국세 연동 방식이 도입된 이래, 이 비율은 2004년 19.4%, 2006년 20.0%, 2010년 20.27%, 2018년 20.46%, 그리고 2025년 말 20.79%로 계속 조정되어 왔다.그런데 그 조정의 실제 이유를 들여다보면 흥미로운 사실이 드러난다. 매 인상은 정부가 지방소비세율을 올리거나 소방안전교부세를 인상하는 등 다른 세제를 개편할 때마다, 그로 인해 줄어드는 교육재정 재원을 그대로 보전하기 위한 조치였다. 즉 교육계가 재정을 더 가져간 것이 아니라, 정부의 다른 정책 결정으로 깎일 뻔한 몫을 겨우 지켜온 역사에 가깝다. 이런 맥락을 지운 채 "학령인구는 주는데 교부금 비율만 오른다"는 식의 프레임만 반복하는 것은 정직한 진단이 아니다.정부와 일부 재정 당국은 학생 수 감소를 근거로 내세운다. 2000년 795만 명이던 초·중·고 학생 수가 2025년 502만 명으로 줄었고, 2031년에는 381만 명까지 감소할 전망이라는 것이다. 숫자만 보면 그럴 듯하다. 그러나 교육재정은 학생 1인당 단가를 곱해서 나오는 단순한 셈법으로 환원될 수 없는 영역이다.과밀학급 해소, 기초학력 지원, 특수교육, 상담 인력 확충, 무상급식과 무상교육, 노후 학교시설의 안전 개선 등 현장의 과제는 학생 수와 반비례로 줄어들지 않는다. 오히려 학생 수가 줄어드는 지역일수록 소규모 학교 유지, 통학 지원, 교육 격차 해소를 위한 비용은 늘어나는 경우가 많다. 교육은 규모의 경제로만 설명되는 서비스가 아니라, 한 사람 한 사람에게 국가가 최소한의 책임을 다해야 하는 공적 투자다. 학생 수가 준다고 그 책임의 총량이 비례해 줄어드는 것은 아니다.기획예산처가 제시한 대안, 즉 직전 연도 교부금에 경상성장률과 학령인구 변화율을 반영해 총액을 산정하는 방식은 언뜻 합리적으로 들린다. 그러나 이는 교육재정의 예측 가능성과 안정성이라는 핵심 가치를 근본적으로 흔드는 발상이다.내국세 연동 방식이 갖는 최대 장점은, 정치적 상황이나 경기 국면과 무관하게 교육에 대한 투자가 일정한 원칙 아래 이루어진다는 점이었다. 반면 성장률 연동 방식은 경기가 나쁠 때 교육재정부터 줄어드는 구조를 만든다. 아이러니하게도 경기 침체기, 즉 가계와 지역사회가 가장 취약해지는 시기에 정작 교육 안전망은 더 얇아지는 역설이 발생할 수 있다. 교육은 경기 순응적으로 움직여도 되는 예산 항목이 아니다. 오히려 위기일수록 다음 세대에 대한 투자는 흔들림 없이 지켜져야 한다는 것이 이 제도가 반세기 가까이 지켜온 원칙이었다.이번 개편 논의에서 반드시 짚어야 할 지점이 하나 더 있다. 바로 교육자치의 독립성이라는 헌법적 가치다. 헌법 제31조 4항은 교육의 자주성·전문성·정치적 중립성을 법률이 정하는 바에 따라 보장하도록 명시하고 있다. 지방교육재정교부금은 이 헌법적 원칙을 재정적으로 뒷받침하기 위해 설계된 장치다. 교육감이 중앙정부나 일반 행정으로부터 정치적으로 독립해 초·중등교육을 운영할 수 있으려면, 그 재정 역시 매년 정치적 협상이나 재량적 배분의 대상이 아니라 법률에 따라 자동으로 확보되는 구조여야 한다는 것이 이 제도의 근본 논리였다.그런데 최근 논의를 들여다보면, 정부는 단순히 교부율 산정 방식만 바꾸려는 것이 아니다. 초·중등 교육비로만 쓸 수 있도록 되어 있는 교부금의 '재정 칸막이'를 허물어 대학, 평생교육, 유아교육 분야까지 재원을 넘나들며 쓸 수 있게 하겠다는 구상도 함께 흘러나오고 있다. 겉으로는 고등교육 투자 확대라는 그럴듯한 명분을 내세우지만, 이는 사실상 초·중등 공교육과 지방교육자치를 위해 설계된 헌법적 장치의 재원 일부를 국가의 다른 재정 수요, 즉 고등교육이라는 별개의 정책 영역으로 전용하겠다는 것이다.교육교부금은 본래 초·중등 공교육 보장과 지방교육자치를 목적으로 설계된 헌법적 장치이므로, 이를 고등교육 재원으로 전환하는 문제는 교육자치의 본질과 교육재정 법정주의 관점에서 극히 신중하게 검토되어야 할 사안이지, 재정 효율화라는 이름으로 손쉽게 처리할 문제가 아니다. 고등교육 투자가 부족하다면 그것대로 별도의 재원과 정책으로 해결할 일이지, 초·중등 교육자치의 몫을 헐어 메울 일이 아니다.여기서 기획재정부의 논리를 좀 더 정확히 읽을 필요가 있다. 기획예산처는 이번 개편이 "교육재정 총액을 줄이겠다는 것이 아니다"라고 강조한다. 산정 방식만 합리화하는 것이지 삭감이 목적이 아니라는 주장이다. 그러나 이 말을 액면 그대로 받아들이기는 어렵다. 내국세 연동이라는 법정 자동배분 구조를 없애고 성장률·학령인구 변화율을 반영한 재량적 산식으로 바꾸는 순간, 매년 교부금 총액을 결정하는 권한은 사실상 기획예산처의 손으로 넘어간다. 총액을 '줄이지 않는다'는 약속은 법에 의한 보장이 아니라 해마다 재정 당국의 판단에 의한 재량이 된다.즉 이번 개편의 본질은 '총액 삭감'이라는 결과의 문제이기 이전에, 지방교육재정의 자동성과 독립성을 국가의 재량적 통제 아래 두겠다는 구조의 문제다. 교육자치가 실질적으로 작동하려면 예산의 자기결정권이 전제되어야 하는데, 총액 결정권 자체를 중앙정부가 매년 쥐게 되는 구조에서는 교육감의 재정 자율성도, 지방교육자치의 독립성도 형해화될 수밖에 없다. 결국 이 논쟁은 '교부율 몇 퍼센트'의 문제가 아니라, 헌법이 보장한 교육자치의 독립성을 국가 재정 통제의 논리 아래 얼마나 훼손할 것인가라는, 훨씬 더 근본적인 질문을 담고 있다.정부는 복지, 국방, 과학기술, 지방소멸 대응 등 여러 분야의 우선순위를 조정해야 하는데 교부금이 법정률로 자동 배분되어 재정 운용의 유연성을 떨어뜨린다고 말한다. 그러나 이는 문제의 본질을 뒤집은 진단이다. 국가재정 전체의 우선순위 조정이 어렵다면, 그 해법은 상대적으로 사회적 합의가 두텁고 오랜 시간 지켜온 교육재정의 안정성부터 허무는 것이 아니라, 다른 재정 항목들의 구조 조정과 세입 기반 확충에서 찾아야 한다. 매번 재정에 여유가 필요할 때마다 가장 먼저 손대기 쉬운 곳을 건드리는 방식이 반복된다면, 그 피해는 결국 지금 학교를 다니고 있는 아이들에게 돌아간다.국가 재정이 전부 늘어나는 상황에서 교육재정만 손 본다는 것은 교육에 대한 기본적 이해가 없는 발상이 아니겠는가.교부금 제도에 개선할 지점이 없다는 이야기는 아니다. 일부 소규모 학교의 예산 집행 방식, 교육청의 재정 책임성과 성과관리 체계, 학령인구 변화를 반영한 배분 방식의 정교화 등은 충분히 논의할 가치가 있는 과제들이다. 그러나 그 논의는 "교육재정 총량을 어떻게 줄일 것인가"가 아니라 "확보된 재정을 어떻게 더 효과적으로 쓸 것인가"라는 질문에서 출발해야 한다. 총액을 먼저 줄여놓고 효율화를 요구하는 순서는, 결과적으로 교육현장의 기초 인프라부터 무너뜨리는 결과를 낳을 가능성이 크다.전국교육장협의회가 밝혔듯 "교육은 소비가 아니라 국가의 미래를 위한 투자"다. 지금 필요한 것은 학생 수 감소를 명분 삼은 재정 축소가 아니라, 줄어드는 학생 수 속에서도 한 아이 한 아이에게 더 두터운 지원을 할 수 있는 재정 설계다. 정부가 진짜 논의해야 할 것은 교부금을 어떻게 깎을지가 아니라, 어떻게 하면 이 재정을 더 정교하고 책임 있게 쓸 수 있을지여야 한다.무엇보다 아쉬운 것은 이 모든 논의가 진행되는 방식이다. 300개가 넘는 교육·시민사회단체와 전국의 교육장, 교육감들이 한목소리로 우려를 표하고 있는데도 정작 이 논의를 주도하는 것은 기획예산처와 교육부 사이의 부처 간 조율일 뿐 국민을 향한 설명은 찾아보기 어렵다. 교육부는 "결정된 바 없다"는 말만 반복하고, 정작 무엇을 검토하고 있는지, 왜 지금 이 시점에 개편이 필요한지에 대한 정부 차원의 소통은 실종된 상태다.이재명 정부 들어 교육 정책이 국정 의제에서 차지하는 존재감은 크지 않았다. 경제, 산업, 외교안보 이슈에 비해 교육은 상대적으로 뒷전으로 밀려나 있었고 이번 교부금 개편 역시 교육 비전을 국민 앞에 먼저 제시하고 공론화하는 방식이 아니라 재정 당국의 실무 논리가 앞서 흘러나오는 방식으로 진행되고 있다.교육은 특정 부처의 예산 항목이 아니라 다음 세대와 국가의 미래를 어떻게 설계할 것인가에 대한 사회적 합의의 문제다. 그런 만큼 정부가 진정 이 제도를 손보고자 한다면, 그 출발점은 기획예산처의 산식 조정이 아니라 학생과 학부모, 교사, 교육청, 그리고 국민 전체와의 폭넓고 진지한 공론화여야 한다. 정책의 방향을 정해놓고 사후에 설명하는 방식이 아니라, 왜 바꿔야 하는지부터 국민에게 묻고 답을 구하는 절차가 먼저다. 교육에 대한 무관심 속에 조용히 진행되는 개편은 그 결과가 무엇이든 정당성을 얻기 어렵다.