화성시, '코리요 양산' 무료 대여… 정명근 시장 폭염대책 지시 7일 만에 시행

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 폭염대응대책회의에서 코리요 양산 대여를 즉각 실행할 것을 지시하고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시청 1층 로비에 설치된 코리요 양산과 대여기의 모습 ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시민이 앱을 사용해 코리요 양산을 대여하고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한 시민이 화성특례시가 대여하고 있는 코리요 양산을 쓰고 거리를 걸어가고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 스마트쉘터를 방분해 냉방을 점검하고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

화성특례시가 연일 이어지는 폭염에 대응하기 위해 시 캐릭터 '코리요'를 활용한 양산 무료 대여 서비스를 시작했다. 정명근 화성특례시장이 폭염대책회의에서 사업 추진을 지시한 지 일주일 만에 시행에 들어가면서 신속한 정책 집행이라는 평가도 나온다.화성시는 4일부터 시청과 구청 민원실에 '코리요 양산'과 스마트 대여기를 설치해 시민 누구나 무료로 이용할 수 있도록 했다고 밝혔다.현재 설치 장소는 화성시청 1층 로비와 병점구청·동탄구청 민원실 등 3곳이다. 시는 향후 4개 구청의 의견을 반영해 유동인구가 많은 주요 거점으로 설치 장소를 확대할 계획이다.시민들은 공유우산 플랫폼 '위브렐라' 앱을 설치한 뒤 QR코드를 스캔하면 양산을 대여할 수 있으며, 최대 48시간까지 무료로 이용할 수 있다. 반납은 대여기가 설치된 어느 곳에서나 가능하다. 48시간을 초과하면 하루 500원의 연체료가 부과되고, 13일 이상 반납하지 않으면 1만 원의 분실금이 부과된다.이번 사업은 지난달 29일 정명근 시장이 폭염대책회의에서 시민들이 체감할 수 있는 폭염 대응 방안으로 '코리요 양산' 무료 대여를 지시한 뒤 추진됐다.화성시는 재난관리기금 5,000만 원을 투입해 관련 절차를 진행했고, 지시 이후 7일 만인 8월 4일부터 서비스를 시작했다. 일반적으로 신규 공공사업 추진에 상당한 기간이 소요되는 것과 비교하면 비교적 빠른 집행이라는 평가다.시는 폭염 기간 대여기 운영 상황을 수시로 점검하고 양산도 충분히 비치할 계획이다.현장에서는 이용자들의 긍정적인 반응도 나왔다.화성시에 따르면 구청 민원실에서 양산을 빌린 한 시민은 "양산을 깜빡하고 나왔는데 QR코드로 쉽게 빌릴 수 있어 체감온도가 훨씬 낮아진 것 같다"고 말했다.또 다른 시민은 "부모님처럼 야외 활동이 많은 어르신들에게도 도움이 될 것 같다"고 전했다.시는 양산 착용 시 직사광선을 차단해 체감온도를 3~10℃ 정도 낮추고, 머리 표면 온도와 땀 발생량을 줄여 온열질환 예방에도 도움이 된다고 설명했다.정명근 시장은 "재난으로부터 시민의 건강과 안전을 지켜내는 것보다 중요한 행정의 가치는 없다"며 "'코리요 양산'이 폭염 극복에 실질적인 도움이 될 수 있도록 현장 관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.이어 "권역별 구청을 중심으로 24시간 폭염 대응체계를 가동하고 있으며, 중앙정부와 경찰, 소방 등 관계기관과 협력해 생활밀착형 대책부터 응급구호 체계까지 시민 안전 확보에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.