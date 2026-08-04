대전 대덕구, 미래전략TF 가동... 민선 9기 5대 정책프로젝트 추진

큰사진보기 ▲대전 대덕구가 미래전략TF를 본격 가동했다. 사진은 4일 '민선 9기 5대 정책프로젝트 발표' 장면. ⓒ 대덕구 관련사진보기

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대전 대덕구가 민선 9기 핵심 공약의 실행력을 높이기 위해 '대덕미래전략전담팀(TF)'을 출범하고 본격적인 운영에 들어갔다.대덕구는 4일 구청 대회의실에서 김찬술 대덕구청장과 관계 공무원, 지역 언론사 기자, 주민자치회장, 통장협의회장 등 50여 명이 참석한 가운데 정책간담회를 열고 대덕미래전략TF 운영 방향과 핵심 정책을 발표했다.이번 간담회는 언론과 주민대표가 함께 정책 설명을 듣고 질의응답을 통해 행정의 답변을 공유하는 개방형 방식으로 진행됐다. 대덕구는 정책 추진 방향과 현장의 의견을 한 자리에서 나누는 새로운 정책소통 모델을 시도했다는 데 의미가 있다고 설명했다.대덕미래전략TF는 미래전략국장을 중심으로 정책별 담당 부서와 분야별 전문가가 참여하는 기획·조정 중심의 실행조직으로, 부서 간 협업이 필요한 핵심 사업을 체계적으로 관리하고 정책 기획부터 실행까지 추진력을 높이는 역할을 맡는다.TF는 우선 ▲재개발·재건축 신속 추진 ▲계족산 관광 활성화 ▲대덕형 온통대전 2.0 ▲공공산후조리원 유치 ▲노후 장기 방치 건물 활용 등 5대 정책프로젝트를 중점 추진한다.재개발·재건축 분야에서는 신속추진 지원센터를 중심으로 주민교육과 사업진단, 맞춤형 컨설팅, 갈등 조정, 행정절차 지원 등을 제공하고, 계족산 관광 활성화 사업은 황톳길을 중심으로 숙박과 체험, 생활체육, 산림휴양 기능을 연계해 체류형 관광 기반을 확충할 계획이다.대덕형 온통대전 2.0은 대덕구 가맹점 이용 시 추가 혜택을 제공하는 차등 할인체계 도입을 추진하며, 공공산후조리원은 대전 북부권 공공돌봄 거점 유치를 목표로 국립병원 연계형과 민간 의료기관 협력형, 시립 독립시설형 등 다양한 운영모델을 검토한다.노후 장기 방치 건물은 문화·체육·교육·복지 등 생활SOC 공간으로 활용하고, 기능이 중복되거나 활용도가 낮은 공공자산은 정비하는 한편 분산된 산하기관과 단체의 통합 배치도 검토할 방침이다.김찬술 대덕구청장은 "대덕미래전략TF는 민선 9기 핵심 정책을 실행으로 연결하기 위한 조직"이라며 "선택과 집중을 통해 구민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.이어 "언론과 주민대표가 정책의 방향과 행정의 답변을 함께 공유한 이번 간담회를 새로운 정책소통의 출발점으로 삼고, 앞으로도 정책 추진 과정을 투명하게 공개하겠다"고 밝혔다.