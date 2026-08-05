충남 농축협 객장, 무더위 쉼터로 사용한다

큰사진보기 ▲박수현 지사는 4일 도청 접견실에서 정해웅 농협 충남세종본부장과 ‘기후재난 민관 협력 공동 대응을 위한 업무협약’을 체결했다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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충남도에 무더위 쉼터가 684개 늘어난다. 이번 무더위 쉼터 확대에는 농협중앙회 충남세종본부가 함께한다.박수현 지사와 정해웅 농협 충남세종본부장은 4일 도청 접견실에서 '기후재난 민관 협력 공동 대응을 위한 업무협약'을 체결했다.협약은 기후변화로 폭염과 한파가 일상화·장기화 되며 도민 생명까지 위협하고 있는 상황에서 접근성이 뛰어난 민간 시설을 쉼터로 확대 지정·운영하기 위해 마련했다.협약에 따르면, 농협 충남세종본부는 폭염과 한파 대책 기간(5월 15일∼9월 30일·11월 15일∼3월 15일) 동안 NH농협은행은 60개소, 농축협 본·지점 468개소, 하나로마트는 156개소 등 총 684개 관할 사무소를 무더위·한파 쉼터 공간으로 제공한다.제공 쉼터는 냉난방을 통해 적정 온도를 유지하며 영업시간 내 개방해 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 하는 동시에, 이용자를 대상으로 폭염·한파 행동 요령도 알린다.도는 누리집 등을 통해 이번 민관 협력 쉼터를 비롯, 도내 무더위·한파 쉼터 지정·운영 사항 등을 홍보하기로 했다.이번 협약에 따라 도내 무더위·한파 쉼터는 6129개소에서 6813개소로 증가하며 도민들이 보다 가까운 곳에서 폭염과 한파를 피할 수 있을 것으로 기대된다.박수현 지사는 "폭염과 한파는 도민 생명을 위협하는 '기후살인'"이라며 "민간 참여를 적극적으로 확대해 보다 촘촘한 생활 밀착형 보호 체계를 마련, 도민 누구나 가까운 곳에서 기후재난을 피하고 안전하게 쉴 수 있는 안전망을 구축하겠다"고 강조했다.