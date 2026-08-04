이은주 울산시의원 "국힘, 전임 때는 없던 인사청문 조례 왜 지금인가?"

큰사진보기 ▲이은주 진보당 울산시의원이 4일 오후 3시 본회의장에서 울산시의회 인사청문 조례와 조직개편 관련 발언하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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지방정부 인사청문회 2014년 경기, 대전에서 의회와 지방정부 간의 협약 방식으로 도입된 바 있다. 그러나 울산은 민선 6기 때에는 도입되지 않았고, 민선 7기 민주당 송철호 시장 재임 때인 2018년 12월 '지방공기업 등의 장에 대한 인사청문회 실시협약'을 근거로 운영해왔다.



이후 2023년 지방자치법 개정(2023. 9. 22. 시행)으로 지방의회의 인사청문회 근거가 법률에 명시됐다.



울산시의회가 4일 본회의장에서 제266회 임시회를 열고 울산시가 발의한 '울산시 행정기구 설치 조례 일부개정조례안'과 '울산시 공무원 정원 조례 일부개정조례안'을 원안 가결했다.앞서 제출한 '노동정책위원회'와 '감사청렴위원회' 등 2개 합의제 행정기구 신설 내용이 포함된 개정안이 시의회서 심사 보류되자 울산시가 수정안을 다시 제출해 원포인트 임시회에서 통과됐다.특히 이날 임시회에서는 국민의힘 소속 시의원들이 발의한 '울산시의회 인사청문회 조례안'도 원안 가결됐다.하지만 이를 두고 진보당 이은주 시의원이 5분 발언을 통해 "왜 전임 국민의힘 김두겸 시장 시절에는 인사청문 조례를 제정하지 않았는가"라고 묻고 "그런데 왜 지금은 인사청문회 조례가 반드시 있어야 하는 것인가"라고 질타했다.이 의원은 "전국 대부분의 광역의회가 2023년 하반기부터 2024년 사이에 '인사청문회 조례'를 제정했는데도 국민의힘이 압도적 다수였던 8대 울산시의회는 인사청문회 조례를 제정하지 않았다. 당시 시장은 국민의힘 김두겸 시장이었다"고 상기했다. 이어 "당시 울산시의회는 인사청문회 조례는 제정하지 않고 산하 기관장의 임기를 단체장과 일치시키는 조례를 제정한 바 있다"고 밝혔다.이어 "결과적으로 국민의힘 소속 의원이 압도적 다수였던 8대 울산시의회는 국민의힘 소속 단체장이 임명하는 시 산하 기관장 검증을 위한 제도정비는 소홀히 한 채, 오히려 전임 민주당 출신 단체장이 임명한 기관장을 사퇴시킬 수 있는 조례 제정에는 손을 들어준 셈"이라고 지적했다.이은주 시의원은 "여기에 대해서는 조례를 발의한 국민의힘 소속 시의원들께서 반드시 울산시민들께 해명이 있어야 할 것"이라며 "그렇지 않다면 자당 소속 단체장의 임명권에 대해서는 눈 감고, 다른 당 소속 단체장의 임명권에 대해서만 검증하겠다는 것으로 울산시민들은 볼 수밖에 없다"고 밝혔다.이 의원은 또 "인사청문회 제도가 반드시 필요하고, 긍정적인 제도임에도 의문을 제기하는 이유가 하나 더 있다"며 "김상욱 시장이 제출한 노동위원회와 감사청렴위원회는 의회 상임위에서 심사보류되었는데 인사청문 조례는 다소 급하게 제출되었다"라고 지적했다.참고로 민선 8기 김두겸 시장 때 '시장과 산하기관장 임기 일치' 조례와, 민선 7기 송철호 시장 때의 '인사청문 협약' 모두 준비기간을 거쳐 12월에 확정됐다.이 의원은 "중앙정부의 대통령이나, 지방정부의 단체장 모두 국민과 시민의 뜻에 따라 선출된 권력"이라며 "이 선출된 권력이 자신의 뜻에 따라 국정, 시정을 운영하기 위한 조직개편 방안을 마련하여 제출하면 여야를 떠나서 존중하는 것이 필요하다"고 짚었다.이어 "따라서 산업도시, 노동자의 도시 울산에서 노동기본권을 존중하고, 지방정부의 노동행정 역할을 높이는 것은 매우 상식적이고 필요한 일로, 지방정부 예산운용과 행정의 투명성을 위한 제도 강화도 마찬가지"라며 "그런데 왜 이러한 제도에 대해서는 사실상 반대하고 누가 봐도 시장 견제가 주요 목적 가운데 하나인 인사청문 제도부터 추진하는 것은 형평성이 부족한 것"이라고 질타했다.이 의원은 "현재로서는 노동위원회와 감사청렴위원회가 언제 상정되어 논의되는지 알 수 없다"며 "몇몇 기관장에 대한 철저한 인사 검증은 당연히 해야 하지만, 울산의 수십 만 노동자의 기본권과 관련된 역할을 하는 노동위원회와 울산시정 전반의 투명성을 높이는 감사청렴위원회의 중요성이 결코 인사청문 제도에 비해 떨어진다고 할 수 없다"고 덧붙였다.그러면서 "울산시가 내용을 다듬고, 울산시의회가 전향적으로 검토하여 이 제도가 도입될 수 있도록 노력할 것을 다시 한번 촉구한다"며 "부서업무 조정과 명칭 변경, 인사청문제도 도입, 노동위원회와 감사청렴위원회 설치가 동시에 이뤄지는 전반적 조직변화가 바람직하고, 시민의 뜻에 부합할 것"이라고 강조했다.