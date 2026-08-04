장동혁 "집 가진 죄 묻는 징벌세"… 국힘, 부동산 총공세

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표가 4일 국회에서 현안 관련 기자회견을 열고 있다. 2026.8.4 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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국민의힘이 이재명 정부의 부동산 세제개편안을 '세금 폭탄'으로 규정하며 총공세에 나섰다. 국민의힘은 4일, 장동혁 대표를 위시해 당의 모든 채널을 동원해 정부의 세제개편안을 비난하고 나섰다. 전통적으로 민주당 계열 정권의 아킬레스건이었던 부동산 이슈를 전면에 내세우고 대여 전선을 짜는 모양새이다.정부가 지난 3일 발표한 2026년 세제개편안은 종합부동산세 체계를 주택 수보다 가액 중심으로 바꾸고, 실거주 1주택자와 비거주 1주택자의 공제 혜택을 차등화하는 게 골자다. 장기보유특별공제 역시 보유 기간보다 실제 거주 기간을 중심으로 개편한다. 국민의힘은 이재명 대통령의 아파트 매매까지 직접 거론하며 "집 가진 국민과 집 없는 국민 모두를 벌주는 증세안"이라고 규정하고 나섰다.장동혁 대표는 4일 오후 국회에서 사전 공지일정에 없던 기자회견을 자청하고 "어제 정부가 발표한 세제개편안은 한마디로 증세 고지서"라며 "거래 정상화라고 포장했지만 본질은 집 가진 죄를 묻는 징벌세"라고 주장했다.장 대표의 기자회견장 뒤편에는 '29억 아파트 대통령의 매매 꿀팁 잘 배웠습니다'라는 문구가 적힌 백드롭도 내걸렸다. 그는 이 대통령을 향해 "온갖 세제 혜택을 다 받고 편법적인 집주인 대출까지 해가며 분당 아파트를 29억 원에 팔았다"라며 "그래 놓고 무주택자가 되자마자 국민에게 세금 폭탄을 안겼다"라고 날을 세웠다.특히 비거주 1주택자의 세 부담 강화와 장기보유특별공제 개편을 집중적으로 문제 삼았다. 장 대표는 "아이 학업 때문에, 직장 때문에, 병원 치료 때문에, 부모님 봉양 때문에 잠시 다른 곳에 살아도 내 집은 내 집"이라며 "헌법이 보장하는 거주 이전의 자유에 세금으로 족쇄를 채우는 사실상 '이사금지법'"이라고 주장했다.이어 "평생 땀 흘려 내 집 마련한 국민에게는 세금을 더 걷고 시장에는 매물이 나오지 않게 만드는 나쁜 부동산 정책"이라며 "이미 우리 국민은 문재인 정권에서 똑같은 경제 실험을 당했다. 강력한 규제와 증세로 집값과 전월세가 폭발적으로 올랐다"라고 말했다.세금 인상이 임차인에게 전가될 것이라는 주장도 폈다. 장 대표는 "집주인이 낸 세금은 결국 세입자의 전세금과 월세를 올릴 것"이라며 "집주인 세금을 올렸는데 납세고지서는 세입자 앞으로 날아오는 상황이 되는 것"이라고 강조했다.그는 "공급 대책 하나 내놓지 않으면서 세금부터 올렸다"라며 "우리 당은 세금이 아닌 공급으로 집값을 안정시키겠다. 재개발·재건축을 활성화하고 합리적인 세제 개편과 시장 정상화로 국민의 주거 안정을 뒷받침하겠다"라고 밝혔다.장 대표는 기자회견 뒤 질의응답에서도 이 대통령을 향한 공세를 이어갔다. 그는 최근까지 영수회담을 제안하는 방안을 고민했다면서도 이번 부동산 세제개편안 등을 거론한 뒤 "오늘 국무회의에서 형사소송법이 통과된 것 그리고 어제 세제개편안을 보고 이재명 대통령과는 영수회담이 아니라 그 어떤 대화도 필요 없다는 생각을 했다"라며 "지금 대통령이 영수회담을 하자고 해도 안 할 것"이라고 말했다.정점식 원내대표 역시 이날 페이스북을 통해 정부의 세제개편안을 "세금폭탄 투하 선언"이라고 규정했다.정 원내대표는 "'대선후보 이재명'은 부동산 대출규제를 완화하겠다는 공약을 내걸었지만 '대통령 이재명'은 고강도 대출규제로 매물잠김 현상을 심화시켰다"라며 "'대선후보 이재명'은 '세금으로 집값 잡는 일을 하지 않겠다'고 했지만 '대통령 이재명'은 세금폭탄을 선택했다"라고 주장했다.그는 고가주택과 비거주 1주택자의 종부세·양도세 부담 강화가 결국 임대차 시장에 영향을 미칠 것이라고도 주장했다. 정 원내대표는 "그 부담은 결국 전월세 가격에 전가되고, 전월세 가격을 폭등시켜 서민들의 경제적 부담으로 확산될 것"이라고 밝혔다.오세훈 서울시장도 같은 날 페이스북에 "이번 대책도 가장 큰 피해자는 서민"이라며 가세했다. 오 시장은 "그동안 정부는 '공급 확대'를 강조해 왔지만 이번 대책을 보면 정작 공급을 늘릴 방안은 보이지 않고 세금만 더 강화했다"라고 비판했다.특히 장기보유특별공제를 거주 중심으로 개편하는 데 대해 "양도세를 줄이기 위해 집주인이 세입자를 내보내고 직접 들어가 사는 것이 유리해질 수 있다"라며 "그러면 전세와 월세 물량은 줄고 임대료는 오르게 된다. 가장 큰 피해는 집주인이 아니라 전세와 월세를 구해야 하는 서민과 청년들에게 돌아간다"라고 주장했다.오 시장은 "시장을 안정시키는 가장 확실한 방법은 세금이 아니라 공급"이라며 "재개발과 재건축을 비롯한 공급 확대가 핵심이다. 땜질식 세금 대책에서 벗어나 공급을 중심으로 한 근본적인 부동산 정책으로 방향을 바꿔야 한다"라고 강조했다.