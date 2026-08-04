정청래 "'명청대전' 프레임, 대단히 비겁해"

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표 후보가 4일 오전 전남광주통합특별시 북구 말바우시장을 방문해 상인들과 인사를 나누고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표 후보가 4일 오전 전남광주통합특별시 북구 말바우시장을 방문해 상인들과 인사를 나누고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

정청래 더불어민주당 당대표 후보는 4일 "있지도 않은, 실재하지 않는 '명청대전'이라는 프레임을 씌워서 당원들을 갈라치기하고 상대 후보를 공격하는 것은 대단히 비겁한 행위"라고 비판했다.정 후보는 이날 오전 전남광주 북구 말바우시장을 찾아 상인들과 만난 뒤 취재진에게 "이번 전당대회에 이재명 대통령은 출마하지 않았다. 각자 후보는 본인의 이름을 걸고 본인의 정책과 비전을 제시해야 한다"며 이같이 말했다.그는 "대통령 이름을 팔아 동지를 '반명'으로 몰아 엄포를 놓고 공포감을 조성하는 것은 민주당 전당대회 역사상 없었던 일"이라며 "갈라치기에 속거나 따라갈 당원은 없다. 민주당 당원은 집단 지성의 힘을 발휘하는, 전 세계에서 가장 유능한 당원이기 때문이다"고 강조했다.그러면서 "'명청대전' 프레임 공격을 중지해 주실 것을 요청드린다"며 "당원 주권 정당, 1인 1표의 힘으로 정청래가 승리하겠다"고 강조했다.광주 시민을 향해서는 "광주에 오면 항상 미안하고 눈물이 나고 고맙다. 제가 당 대표가 될 때 호남에서 압도적으로 지지해 주셨다"며 "호남 발전 특위를 만들어서 35개 숙원 사업과 신규 사업을 했지만, 여전히 광주는 민주화에 대한 헌신과 희생의 보상을 다 못 받았다"고 안타까운 마음을 표현했다.정 후보는 "이재명 대통령께서 광주 군 공항에 반도체 클러스터라는 대형 국가 프로젝트를 선물로 주셨는데, 이 대통령 임기 안에 완성이 돼 공장이 돌아갈 수 있도록 당 대표가 되면 최우선으로 법과 제도를 만들고 신경 쓰겠다"고 약속했다.또한 "광주는 5·18 민주화 운동에 대한 한(恨)과 민주화에 대한 열정이 대단하다"며 "'김대중 대통령 이후, 우리는 노무현 대통령도 만들었고, 문재인 대통령도 우리가 밀어서 됐고, 이재명 대통령도 우리가 밀어서 됐다'는 자부심도 대단하다"고 설명했다.이어 "광주는 같은 고향 사람이라고, 광주 사람이라고 찍어주지 않는다. 제대로 된 사람, 똑바로 할 사람, 야물게(야무지게) 할 사람을 찍는다"며 자신에 대한 광주 시민의 지지를 호소했다.정 후보와 김민석 후보 측의 중앙당 선거관리위원회 신고로 전대가 과열되고 있다는 취재진 질문에는 "제가 문제를 제기한 것은 과열과 관계없다"고 일축했다.정 후보는 "당헌·당규상 국회의원들은 집단으로, 공개적으로 선거운동을 할 수 없다"며 "그런데 특정 후보의 선거 구호를 공금을 이용해서 국회의원의 이름과 얼굴까지 게시하는 것은 누가 봐도 불공정하다. 상식을 지켜달라는 것"이라고 말했다.