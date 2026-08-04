책 많이 팔리는 것 보다 기대하는 건, 사실 이겁니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
오랜 시간 오마이뉴스에 글을 써왔다. 매주 빠짐없이 연재한 것은 아니었지만, 경찰관으로 현장에서 마주한 사건과 사람들의 이야기를 누군가와 함께 나눌 수 있다는 것만으로도 의미가 있었다. 무엇보다 독자들의 반응이 있었기에 여기까지 올 수 있었다. 아무도 읽지 않았다면 아마 오래전에 글쓰기를 멈췄을지도 모른다.
몇 년 전부터는 브런치스토리에도 꾸준히 글을 쓰기 시작했다. 그렇게 쌓인 기록 덕분에 지난해에는 오마이뉴스에 매주 연재를 이어갈 수 있었다. 요즘은 직접 현장에 나가는 부서가 아니다 보니 가끔은 아쉬운 마음이 든다. 어떤 날은 글감이 넘쳐나던 112 현장이 그립다. 물론 다시 현장으로 돌아가면 지금의 시간을 그리워할지도 모른다. 사람 마음이란 참 그렇다.
치매 어르신
지난 2년 동안 경찰의 최일선에서 수많은 신고 현장을 마주했다. 사람들은 경찰이라고 하면 강력사건이나 범인 검거를 먼저 떠올린다. 하지만 내 기억에 오래 남은 것은 그런 장면만이 아니었다. 오히려 사건과 직접 관련이 없는 가족들의 표정이었다.
신고 현장 한쪽에서 초조하게 손을 모으고 있던 자녀, 부모를 찾았다는 소식을 듣고 주저앉아 울음을 터뜨리던 가족, 죄책감과 안도감이 뒤섞인 얼굴로 "정말 감사합니다"를 반복하던 사람들이 더 오래 기억에 남았다. 특히 가장 많이 기록했던 이야기는 '치매' 어르신들이었다.
오마이뉴스에 썼던 기사 (하늘나라로 먼저 간 아들, 할머니에겐 아니었다
)는 지금도 자주 떠오른다. 그 할머니는 지금도 건강하게 지내고 계실까. 지역사회의 도움을 받으며 외롭지 않은 하루를 보내고 계실까. 가끔은 문득 그런 생각을 한다. 그 할머니에게는 기댈 가족이 없었다. 그래서 더 오래 마음에 남았다.
하지만 가족이 있다고 해서 아픔이 줄어드는 것은 아니었다. 길을 잃은 치매 어르신을 찾기 위해 온 동네를 뛰어다니던 자녀들의 모습도 아직 선명하다. 휴대전화를 손에서 놓지 못한 채 혹시라도 연락이 올까 몇 시간째 기다리던 가족, "잠깐 한눈을 판 사이에 없어지셨다"며 스스로를 끝없이 자책하던 아들, 치매 어머니를 집으로 모셔 온 뒤에도 또다시 같은 일이 반복될까 두려워 밤잠을 이루지 못한다고 말하던 사람도 있었다.
내가 현장에서 본 '치매'는 한 사람만의 병이 아니었다. 한 사람의 기억이 조금씩 사라질 때, 가족은 그 기억을 대신 붙잡고 살아간다. 부모가 자녀의 이름을 잊어가는 순간에도 자녀는 부모를 기억해야 하고, 하루에도 몇 번씩 같은 질문을 반복하는 부모에게 같은 대답을 해주어야 한다. 몸이 지치는 것보다 마음이 먼저 무너지는 이유도 그 때문일 것이다.
112 신고 현장에서 만난 '치매' 어르신들의 가족은 누구 하나 부모를 포기한 사람이 없었다. 다만 너무 지쳐 있었다. 그래서 나는 그들의 이야기를 기록하고 싶었다. 누군가는 그것을 단순한 치매 신고라고 생각할지 모르지만, 내가 본 현장은 한 가족이 견뎌내고 있는 삶 그 자체였다.
고령화 사회에서 치매 환자는 앞으로도 계속 늘어날 것이다. 그만큼 가족이 감당해야 하는 시간도 길어질 것이다. 아무리 사회안전망이 촘촘해져도 가족이 대신할 수 없는 몫은 분명 존재한다. 그래서 이 문제를 누군가와 함께 오래 이야기하고 싶었다.
바로 그 지점에서 '책'이라는 방법을 생각하게 되었다. 오마이뉴스에 글을 쓰면 많은 분이 읽어 주신다. 때로는 메인 화면에 소개되기도 하고 예상보다 큰 반응을 얻을 때도 있었다. 하지만 하루이틀이 지나면 새로운 기사들이 올라오고, 글은 자연스럽게 뒤로 밀려난다. 그게 아쉬웠다.
책의 존재 이유
하루 동안의 공감으로 끝나는 것이 아니라, 오래 곁에 남아 다시 펼쳐볼 수 있는 기록이 되었으면 좋겠다고 생각했다. 누군가 책장에 꽂아두었다가 몇 달 뒤 다시 읽고, 또 다른 사람에게 건네줄 수 있는 이야기였으면 했다.
물론 이유가 그것만은 아니다. 나는 지금도 범죄예방과 관련해 외부 기관에서 강의를 한다. 강의를 마칠 때마다 '내 책이 한 권 있다면 참석한 분들께 직접 전해드릴 수 있을 텐데'라는 생각이 들었다.
조금 더 솔직하게 말하면 '책을 출간한 저자'라는 소개를 동경했던 마음도 있다. 지금 생각하면 조금은 유치한 이유일 수도 있다. 그러던 어느 날 기회가 찾아왔다. 우연처럼 보였지만 돌이켜 보면 우연만은 아니었다. 2년 넘게 매주 글을 쓰고, 포기하지 않고 기록을 이어갔기에 누군가의 눈에 닿을 수 있었다.
그때 처음 실감했다. '기회는 준비된 사람에게 온다'는 말은 단순한 격려가 아니라 경험을 통해 증명되는 문장이라는 것을. 책 출간을 앞둔 지금, 누군가 내게 이렇게 묻는다면 이제는 망설이지 않고 답할 수 있다.
"왜 책을 출간하려고 하세요?"
"베스트셀러를 쓰고 싶어서가 아닙니다. 우리가 함께 고민해야 할 이야기를 조금 더 오래 남기고 싶어서입니다."
물론 책 한 권이 세상을 하루아침에 바꾸지는 못할 것이다. '치매' 문제가 내가 쓴 책 한 권으로 해결되는 것도 아니고, 누군가의 삶이 극적으로 달라지는 일도 없을 것이다. 하지만 한 사람이라도 부모님께 먼저 전화를 걸게 된다면, 치매 가족의 마음을 조금이라도 이해하게 된다면, 홀로 살아가는 어르신을 한 번 더 돌아보게 된다면 그것만으로도 충분한 의미를 갖게 될 것이라 믿는다.
책을 출간한다는 것은 이름을 알리기 위한 일이 아니었다. 오히려 더 큰 책임을 받아들이는 일이었다. 내 이름이 표지에 적히는 순간부터 그 안에 담긴 문장 하나하나에도 책임이 생긴다. 현장에서 만난 사람들의 삶을 함부로 소비하지 않아야 하고, 독자의 시간을 허투루 쓰게 만들어서도 안 된다. 그래서 책은 완성되는 순간 끝나는 것이 아니라, 그때부터 저자의 책임이 시작되는 일인지도 모른다.
나는 곧 출간될 책이 많이 팔렸으면 좋겠다는 마음보다 오래 읽히는 책이 되었으면 좋겠다. 누군가의 책장 한편에 꽂혀 있다가 문득 다시 펼쳐지는 책, 치매 어르신을 길에서 마주쳤을 때 한 번 더 다가갈 용기를 주는 책, 그리고 경찰관이 바라본 현장이 결국 우리 모두의 이야기였음을 조용히 전해주는 책이 되었으면 한다.
그런 마음으로 교정지를 마무리했다. 책을 덮은 뒤에도 독자의 마음속에 한 문장이라도 오래 남는다면, 그것이 내가 책을 출간하는 가장 큰 이유이며 보람일 것이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리(박승일의 경찰관이 바라본세상에서)에도 실립니다.