책 많이 팔리는 것 보다 기대하는 건, 사실 이겁니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲112신고 현장112 신고 현장에서 함께 근무했던 경찰관들. 현장에서 내가 찍었던 사진으로 동의를 얻었습니다. ⓒ 박승일 관련사진보기

AD

"왜 책을 출간하려고 하세요?"

"베스트셀러를 쓰고 싶어서가 아닙니다. 우리가 함께 고민해야 할 이야기를 조금 더 오래 남기고 싶어서입니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리(박승일의 경찰관이 바라본세상에서)에도 실립니다.