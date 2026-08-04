'울산'과학기술원 부설 영재학교가 왜 진주에 생겨야 하나?

큰사진보기 ▲2024년 12월 4일 김두겸 울산시장과 박종래 울산과학기술원 총장이 9일 울산시청 접견실에서 울산과학기술원 부설 과학영재학교 설립을 위한 업무협약을 체결한뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 울산시 사진 자료 관련사진보기

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울산과학기술원(UNIST)이 계획하고 울산 지역구 김기현 의원(남구 을)이 관련 법을 발의한 '과학영재학교'가 울산이 아닌 경남 진주시 소재 경남과학고로 갈 것이라는 의견이 정가에 나오면서 김기현 의원이 이의를 제기하고 나섰다.김기현 의원은 4일 입장을 내고 "공모신청의 주체인 울산교육청의 소극적인 태도로 인해 신청 자체가 불투명한 상황"이라며 "이렇게 될 경우, 지자체와 교육청 모두가 영재학교 설립에 적극적인 경남의 진주시 소재 경남과학고가 울산과학기술원 부설 영재학교로 전환될 가능성이 큰 것으로 알려지고 있다"고 밝혔다.이에 김 의원은 "울산교육청에 정식 공문을 통하여, 올 8월 초로 예정되어있는 과기부의 '과학고의 영재학교 전환 공모사업'에 대한 입장을 질의했다"고 밝혔다.김 의원은 울산교육청에 보낸 공문에서, '과학고의 영재학교 전환에 대한 검토사항 및 공모신청 계획 여부', ' 학부모와 학생 등 교육수요자의 의견 수렴 여부', '영재학교 전환 시 울산 출신 학생의 입학 TO가 30~50%에 달해 지역 내 영재교육 욕구 충족은 물론, 다른 지역 출신 우수 인재의 울산 편입 효과도 생길 것으로 보는데, 이에 관한 울산교육청의 의견', '경남과학고가 유니스트 산하 영재학교로 전환될 경우 울산 지역 영재교육에 미치게 될 영향' 등에 관하여 질의했다.만약 경남과학고가 울산과학기술원 부설 영재학교로 전환된다면, 울산 우수 인재의 역외 유출과 영재교육 부재는 물론이거니와, '울산'과학기술원 부설 인적·물적 인프라를 진주시에 설립하게 허용하는 아이러니한 상황이 발생한다는 것이 김 의원 측 입장이다.특히 영재학교 유치에 적극적인 경남과 충남 및 이미 광주에 2곳의 영재학교가 있는 호남을 제외하면 전국에서 영재학교가 없는 광역지방자치단체는 울산, 강원, 제주가 유일해 산업수도 울산의 위상에 걸맞지 않는다는 지적도 내놨다.앞서 울산과학기술원은 지난 2023년 처음으로 부설 과학영재학교 설립 계획을 밝혔다. "울산과 대한민국을 위한 과학인재를 조기에 양성하고, 나아가 지역 내 우수 인재의 유출을 방지함과 동시에, 졸업 후 UNIST와 지역 내 기업으로의 안착으로 이어지게 한다"는 뜻을 담았다.국회에서는 김기현 국민의힘 의원(울산 남구을)이 과학영재학교 설립 근거를 마련하는 '울산과학기술원법 일부개정법률안'을 대표 발의하여 본회의를 통과했고, 이후 울산시와 울산과학기술원이 영재학교 설립을 위한 MOU를 체결하기까지 했다.이후, 과기부가 관계 기관들과의 간담회를 거쳐, 영재학교가 없는 전국의 8개 광역지방자치단체를 대상으로, 기존 과학고를 과기원 부설 영재학교로 전환한다는 계획을 발표했고, 이에 따라 오는 8월 초에 전국에 공모할 예정이다.김 의원은 "내년만 해도 울산에서 약 18명의 인재가 타 시도의 영재학교로 진학할 예정인 상황에서, AI 인재를 울산에서 양성하고 인재유출을 막는 것은 물론, 타 시도의 인재까지 끌어들일 수 있어 울산 발전을 위해 매우 바람직한 사업"이라며 "그런데도 울산교육청의 소극적인 태도가 아쉽다"라고 지적했다.이어 "그동안 울산시와 지역 정치권이 힘을 합쳐 관련 법안까지 통과시키며 영재학교 유치를 위해 노력했다"며 "만약 울산과학기술원 부설 영재학교가 경남 진주시에 설립된다면 울산시민들이 납득하실 수 있겠느냐"라고 지적했다.이어 "백년대계인 교육정책은, 교육 서비스 공급자 관점이 아니라 온전히 학생과 학부모 등 교육 서비스 수요자 관점에서 판단해야 한다"라며 울산 교육청의 전향적인 입장을 요청했다.