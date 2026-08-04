폭염 시대, 도서관은 '기후 안전망'이 될 수 있다

큰사진보기 ▲폭염을 피해 인천공항을 찾는 노인들여행객들이 오가는 인천국제공항 여객터미널 한쪽에서 노인들이 휴식을 취하고 있다. 폭염이 이어지면서 냉방시설과 화장실 등을 무료로 이용할 수 있는 공항이 노인들의 실내 피서지로 떠오르고 있다. ⓒ 김주영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲주민들이 함께 만든 서울시 은평구 구산동도서관마을서울 은평구 구산동도서관마을은 2006년 주민 약 2000명의 서명운동에서 출발해 2015년 문을 열었다. 오래된 주택을 고쳐 연결해 주민이 책을 읽고 쉬며 이웃을 만나는 공간으로 조성했다. ⓒ 김주영 관련사진보기

큰사진보기 ▲책을 읽고 쉬며 머물 수 있는 도서관구산동도서관마을 내부에는 자료실뿐 아니라 주민들이 익숙함을 느끼는 구조 속에서 편안하게 앉아 쉬며 책 읽을 수 있는 공간이 곳곳에 마련돼 있다. 소비하지 않아도 오래 머물 수 있다는 점은 공공도서관의 중요한 강점이다. ⓒ 김주영 관련사진보기

큰사진보기 ▲생활권 기후 안전망으로서의 도서관도서관은 냉방시설과 화장실, 정수시설, 휴식공간을 갖추고 있어 폭염 취약계층이 집 가까이에서 이용할 수 있는 생활권 기후 안전망으로 기능할 수 있다. ⓒ 김주영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 은평시민신문/네이버블로그(지구별시골쥐)에도 실립니다. 프리랜서 저널리스트 김주영 기자 jootime@naver.com

연일 기록적인 무더위가 이어지는 한반도. 여름 휴가철을 맞은 인천국제공항 여객터미널에는 수많은 여행객이 오간다. 캐리어 행렬이 이어지는 한쪽에서는 노인들이 장기를 두고 있었다. 벤치에 앉아 부채를 부치거나 과일을 나눠 먹고, 나무 마루에 누워 잠을 청하는 사람도 보였다.이들은 여행객이 아니었다. 연일 이어지는 폭염을 피해 하루를 보내러 공항을 찾은 사람들이었다. 노인들이 공항을 찾는 이유는 단순히 시원해서만이 아니다. 무료 와이파이와 충전시설, 화장실과 음수대가 있고 돈을 쓰지 않아도 오랜 시간 머물 수 있다. 만 65세 이상 수도권 주민은 공항철도 일반열차를 무임으로 이용할 수 있어 오전에 도착해 늦은 오후까지 쉬다가 돌아가기도 한다.그러나 이를 '이색 피서법'으로만 바라봐서는 안 된다. 더 근본적인 질문은 따로 있다. 왜 노인들은 여러 차례 전철을 갈아타면서까지 공항으로 향해야 하는가.폭염은 누구에게나 찾아오지만 피해는 평등하지 않다. 냉방비를 감당할 수 있는 사람은 집에서 에어컨을 켜거나 카페와 쇼핑몰을 이용할 수 있다. 반면 주거환경이 열악하거나 냉방비가 부담되는 노인에게 폭염은 생존을 위협하는 재난이다.지방자치단체가 경로당과 주민센터 등을 무더위쉼터로 운영하고 있지만 접근성과 운영시간에는 한계가 있다. 쉼터가 거주지에서 멀거나 주말과 야간에 문을 닫기도 한다. 기존 회원 중심의 경로당에 낯선 노인이 들어가 오랫동안 머무는 것도 쉽지 않다.공공시설이 존재하는 것과 시민이 그곳에서 편안하게 머물 수 있는 것은 다른 문제다.본 기자가 종종 방문하는 서울 은평구 구립 구산동도서관마을 은 하나의 대안을 보여준다. 이곳은 2006년 주민 약 2000명의 서명운동에서 출발해 2015년 문을 열었다. 오래된 주택을 고쳐 연결한 공간에는 자료실뿐 아니라 실내 골목처럼 꾸며진 휴식공간이 곳곳에 마련돼 있다.'주민들이 만든 도서관'답게 이용 문턱도 낮다. 다른 사람의 눈치를 보지 않고 편하게 쉴 수 있으며, 화요일부터 금요일까지 일부 자료실은 오후 10시까지 운영되고 주말에도 문을 연다. 무더위가 늦은 저녁까지 기승을 부리는 기후위기 시대에 아무것도 구매하지 않은 채 오래 머물 수 있다는 점도 도서관의 강점이다.이런 공공시설이 노인들의 거주지 가까이에 충분히 있었다면 이들은 폭염을 피해 인천공항까지 이동하지 않아도 됐을 것이다.국제사회는 지구 평균기온 상승 폭을 산업화 이전 대비 1.5도 이내로 억제하기 위해 노력하고 있다. IPCC에 따르면 2011~2020년 지구 평균 표면온도는 산업화 이전보다 약 1.1도 상승했다. 지구의 온도가 추가로 상승할 때마다 폭염을 비롯한 기후재난의 빈도와 강도, 그에 따른 피해도 커질 가능성이 높다.온실가스 감축과 함께 이미 닥친 피해에 대비하는 기후변화 적응 정책이 절실하다. 그런 점에서 도서관은 기후 안전망이 될 수 있는 기본 조건을 갖추고 있다. 냉방시설과 화장실, 정수시설, 의자와 책상이 있으며 대부분 도보나 대중교통으로 접근할 수 있다. 카페나 백화점과 달리 소비를 전제로 하지 않아 경제적 부담과 낙인효과도 적다.도서관을 실질적인 기후대피소로 활용하려면 폭염특보가 발효됐거나 폭염이 장기간 이어질 때 운영시간을 연장할 필요가 있다. 주말과 휴관일에도 전면 개방 내지 지역 내 일부 도서관과 교대 개방하는 방안도 검토할 수 있다.시설 내 유휴공간에는 노인을 배려한 등받이 의자를 추가로 배치해 더 많은 주민이 쉴 수 있도록 해야 한다. 인근 보건소·복지관과 연계해 도서관을 자주 찾는 노인에게 온열질환 예방교육과 건강 확인을 제공하고, 필요하다면 독거노인의 안부까지 살필 수 있다. 그렇게 된다면 도서관은 냉방시설을 넘어 돌봄과 교류의 공간으로 확장될 수 있다.한편 이를 기존 도서관 인력의 희생에 맡겨서는 안 된다. 역할 확대에 필요한 추가 인력과 냉방비, 안전관리 예산도 함께 지원돼야 한다.공항에서 더위를 피하는 노인층은 앞으로 더욱 늘어날 가능성이 있다. 이러한 보도가 나올 때마다 우리는 이를 이색적인 풍경으로만 소비하지 말고 그 이면의 원인에 주목해야 한다. 시민에게는 집 가까운 곳에서 돈과 눈치를 들이지 않고 쉬고, 걷고, 사람을 만날 수 있는 공간이 필요하다.그런 점에서 도서관은 기후위기 적응에 유용한 공공시설이다. 기후변화 시대의 도서관은 책을 보관하고 빌려주는 기능에만 머물러서는 안 된다. 재난 속에서 주민의 생명과 일상을 지키는 생활권 기후 안전망으로 확장돼야 한다. 그 안전망의 수준은 시설의 숫자가 아니라 시민이 실제로 누리고 체감하는 '머물 권리'로 평가받을 것이다.