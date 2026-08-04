'주가 누르기 방지법'에 여당 의원 혹평 "국회를 바보로 아나"

큰사진보기 ▲국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회 후반기 첫 회의에서 더불어민주당 이소영 간사가 인사말을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정부 세제개편안에 포함된 '주가 누르기 방지법' 개정안을 두고 여당인 더불어민주당 안에서도 우려의 목소리가 나온다. 애초 국회에서 낸 법안보다 후퇴한 데다가 오히려 세금 회피 기준을 알려주고 있다는 것이다.국회에서 처음 '주가 누르기 방지법'을 발의한 이소영 의원은 4일 페이스북에 글을 올려 "재경부의 이번 정부안은 국회를 바보로 아는 것일 뿐만 아니라, 대통령의 진심 어린 업무지시에 대한 배신"이라고 강도 높게 비판했다.이 의원은 대주주가 경영권 승계를 앞두고 고의로 주가를 낮게 유지하는 걸 막는 '상속세 및 증여세법 개정안'을 지난해 5월 대표 발의했다.상속세·증여세는 현행법상 평가 기준일 전후 각 2개월간 평균 주가를 기준으로 부과한다. 이 때문에 기업들이 세 부담을 낮추려 해당 기간에 일부러 주가를 낮춘다는 지적과 함께, 자본시장의 '코리아 디스카운트' 원인 중 하나로 꼽혔다.이러한 폐해를 막는 취지로 주가 누르기 방지법을 최초 고안한 것. 주가가 저평가돼 시가 총액이 순자산 가치 80%(주가순자산비율 PBR의 0.8배 미만)에 미치지 못하면, 주가 대신 기업의 자산·수익 등을 고려해 과세하겠다는 내용이 담겼다. 해당 법안은 재계와 야당이 반발해 1년 넘게 국회 재정경제기획위원회에 계류된 상태다.이번 정부안은 이 의원 법안과 다르다. 주가 누르기 기업으로 추정하는 요건은 두 가지다. 먼저 13반기 중 누적 12반기(6년 6개월 중 누적 6년) 동안 PBR이 업종별 하위 25%(코스피)·10%(코스닥)에 해당하는 '저PBR 기업'이다. 또 하나는 최근 1년간 중복 상장이나 교환사채 발행 등 기업 가치에 부정적 영향을 미칠 행위가 있었거나, 시가 평가액이 최근 3년간 시가에 비해 30% 이상 하락했을 경우다.상속·증여세를 신고한 기업이 두 가지 요건 중 하나라도 해당하면 주가 누르기를 했다고 보고 국세청 평가심의위원회에서 최종 판단을 내린다. 심의를 거쳐 주가 누르기 기업으로 확정되면 세무당국은 상장 주식을 다시 평가한다.저PBR일 경우 ① 최근 6개월~6년 6개월간 종가 평균 ② 현행 평가방법(평가 기준일 전후 각 2개월 평균)에 따른 시가의 1.3배 가운데 더 큰 금액으로 상속재산가액을 정한다. 주가 누르기가 적발되면 주식 가치를 최소한 30% 높여서 세금을 매긴다는 뜻이다. 주가가 급락한 요건에 해당하는 기업은 최근 6개월~3년간 종가 평균 중 최대치를 적용받는다.의도적인 주가 누르기를 방지한다는 취지는 동일하지만, 추정 요건이 이 의원 법안보다 후퇴했다고 볼 수 있다. 이 의원 법안은 적용 대상을 'PBR 0.8 이하인 모든 기업'으로 규정했다. 이럴 경우 국내 상장사 중 절반 정도인 1300여 개 기업이 대상인 반면, 정부안처럼 업종별 하위에 한정하면 해당 기업이 100개 남짓에 불과하다는 게 이 의원 설명이다.이 의원은 또 "정부가 제시한 저PBR 기준선만 피하면 주가 누르기 기업 적용을 회피할 수 있다"라며 "적용 요건에 들어맞더라도 국세청 평가심의위에 출석해 '대외 여건이 안 좋아서 주가가 낮은 것'이라고 말하면 적용 대상에서 빼줄 수 있다"라고 말했다.이밖에 이 의원은 국세청 심의위원회의 임의적 판단에 따라 적용될 경우 헌법에서 규정한 '조세법률주의'에 어긋나 위헌 시비가 불거질 수도 있다고 경고했다. 그러면서 "재정경제부 세제실이 위와 같은 문제점을 모르고 정부안을 만들었을 거라 생각하지 않는다. 이런 무용하고 나쁜 법안을 애써 만든 데엔 이유가 있을 것"이라고 주장했다.그는 "이재명 대통령께서는 수차례 '주가누르기 방지법에 속도를 내달라' 주문하고, 진심으로 이 법안에 공감하셨다"라며 "이번 정부안은 국회를 바보로 아는 것일 뿐만 아니라, 대통령의 진심 어린 업무 지시에 대한 배신이기도 하다"라고 쓴소리를 던졌다.같은 당 이훈기 의원도 오는 5일 주가 누르기 방지를 위한 상속·증여세법 개정안 발의 기자회견을 열고 정부 개정안에 대한 우려 및 신속하고 실효적인 법 개정을 촉구할 예정이다.이 의원은 "낮은 주가가 대주주의 절세 전략이 되는 잘못된 구조를 바꾸고, 대주주와 소액주주가 기업가치 상승의 성과를 함께 누리는 시장을 만들어야 한다"라고 강조했다.