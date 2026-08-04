아는 단어도 떠오르지 않네...치매 걱정하다 깨달은 것

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요즘 부쩍 안개 속을 헤매는 것 같은 날이 많아졌다. 분명 무언가를 찾으려고 서랍을 열었는데, 무엇을 찾으려 했는지 도무지 기억나지 않는다. 그날도 휴대폰을 들고 부엌에서 한참을 서 있었다. 남편이 답답한 듯 무엇을 찾느냐고 다그친다.
"그거 있잖아. 그거… 아 그거…"
분명 아는 단어인데 끝내 떠오르지 않았다. 이름도, 기억도, 단어도 머릿속 서랍 어딘가에 있는 것 같은데, 손을 뻗을수록 더 멀어지는 기분이었다. 혹시 치매가 시작된 걸까.
흐려진 마음
걱정이 되어 검색창에 증상을 하나씩 적어 넣었다.
'기억력 저하. 단어가 잘 떠오르지 않는다. 책을 읽어도 내용이 머리에 안 들어온다. 여러 일을 동시에 하면 머리가 멈춘 것 같다.'
검색 결과에 처음 보는 단어가 나타났다. '케모브레인(chemo-brain)'. 항암치료 뒤 머릿속에 안개가 낀 것처럼 집중이 어렵고, 기억력과 언어 기능이 떨어지는 증상. 항암이 길어지면 짜증, 예민함, 고집도 따라온다고 했다. 항암은 머리뿐 아니라 마음도 흐리게 만든다고.
화면을 한참 들여다봤다. 그 위로 엄마 얼굴이 겹쳤다. 얼마 전에도 엄마는 같은 말을 몇 번이고 되풀이하셨다. 그런데 어느 순간부터, 나는 엄마에게 대답 대신 한숨부터 쉬고 있었다.
올해 여든이 된 엄마는 대장암 4기로 6년째 항암을 하신다. 아프기 전 엄마의 취미는 반찬을 만들어 주는 것이었다. 시장에서 사 온 신선한 채소로 김치를 담가 우리 집 냉장고를 채워주는 것이 엄마의 행복이었다. 그런데 어느 날부터 엄마가 담근 김치는 짠지처럼 짰고, 불고기는 너무 달았다.
엄마의 항암치료를 위해 병원 진료에 함께 간 적이 있었다. 그날따라 엄마는 유난히 병원에 가기 싫어하셨다.
"오늘은 그냥 집에 있으면 안 되냐."
엄마는 입을 내밀고 항암을 받지 않겠다고 하셨다. 나는 엄마 손을 잡고 어르고 달래며 겨우 병원 로비까지 함께 갔다. 이마에는 송골송골 땀이 맺혔다. 진료실에 들어가자 엄마는 의사 앞에 앉아 또 힘들다고 하소연하셨다.
"의사양반, 항암 너무 힘들어. 변비도 심하고 기력도 없어. 의사양반이 저승사자야."
급기야 울먹거리기까지 하셨다. 의사는 아무 말 없이 차트를 내려다보고 있었다. 나는 귀가 빨개지고 어디론가 숨어버리고 싶었다. '엄마, 의사 선생님 앞에서 왜 그래. 진짜 창피해서…. 항암 하기 싫으면 하지 마. 알아서 해'라는 말이 목구멍까지 올라왔지만, 겨우 삼켰다. 진료를 마치고 항암병동까지 어떻게 갔는지 기억도 나지 않는다.
그 후로 나는 엄마에게 퉁명스럽게 굴었다. 엄마의 짜증이 심해질수록 받아주면 그만이었을 텐데, 말이 곱게 나가지 않았다. 그리고 마음속으로 절대 엄마처럼 늙지 않겠노라 다짐하곤 했다.
계절이 두 번 바뀌었다. 이번엔 내가 항암을 시작했다. 그러자 이상한 일들이 생겼다. 음식 맛이 달라져 간을 맞추기도 어려웠다. 냉장고를 열고도 왜 열었는지 잊어버렸고, 사람 이름 하나를 떠올리려고 한참을 입술만 달싹거렸다. 노트북 화면을 켠 지 10분도 안 돼 손이 멈췄다. 방금 무슨 문장을 쓰려 했는지 기억나지 않았다. 기억만 흐려진 것이 아니었다. 아무것도 아닌 일에도 화가 먼저 튀어나왔다.
저녁을 먹는데 남편이 후루룩 소리를 내며 국을 떠먹었다.
"좀 천천히 좀 먹어!"
나도 모르게 목소리가 커졌다. 남편이 숟가락을 멈추고 나를 쳐다봤다.
"아니, 꼭 그렇게 소리를 내야 하나 해서?"
하고 웃어넘겼지만, 젓가락을 쥔 손에는 계속 힘이 들어가 있었다. 남편은 늘 그렇게 먹었는데, 그날따라 그 소리만 유난히 크게 들렸다.
오늘도 한참 부엌을 서성이고 있는데 남편이 물었다.
"뭐 찾아?"
나는 멍하니 서 있다가, 로비에서 의사 앞에 앉아 울먹이던 엄마 얼굴이 떠올랐다.
"내 머릿속 서랍."
남편이 피식 웃었다.
로비에서 잡았던 엄마 손이 떠올랐다. 땀에 젖어 축축하고, 뜨거웠다.
"나도 엄마처럼 항암 하기 싫어."
입을 죽 내밀며 말했다.
남편이 아무 말 없이 내 손을 잡았다.
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