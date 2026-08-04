아는 단어도 떠오르지 않네...치매 걱정하다 깨달은 것

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"그거 있잖아. 그거… 아 그거…"

큰사진보기 ▲무언가를 찾으려 서랍을 열었지만, 정작 찾으려던 것은 기억나지 않았다. ⓒ 황의정 관련사진보기

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'기억력 저하. 단어가 잘 떠오르지 않는다. 책을 읽어도 내용이 머리에 안 들어온다. 여러 일을 동시에 하면 머리가 멈춘 것 같다.'

"오늘은 그냥 집에 있으면 안 되냐."

"의사양반, 항암 너무 힘들어. 변비도 심하고 기력도 없어. 의사양반이 저승사자야."

"좀 천천히 좀 먹어!"

"아니, 꼭 그렇게 소리를 내야 하나 해서?"

"뭐 찾아?"

"내 머릿속 서랍."

"나도 엄마처럼 항암 하기 싫어."

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 브런치에도 실립니다.

요즘 부쩍 안개 속을 헤매는 것 같은 날이 많아졌다. 분명 무언가를 찾으려고 서랍을 열었는데, 무엇을 찾으려 했는지 도무지 기억나지 않는다. 그날도 휴대폰을 들고 부엌에서 한참을 서 있었다. 남편이 답답한 듯 무엇을 찾느냐고 다그친다.분명 아는 단어인데 끝내 떠오르지 않았다. 이름도, 기억도, 단어도 머릿속 서랍 어딘가에 있는 것 같은데, 손을 뻗을수록 더 멀어지는 기분이었다. 혹시 치매가 시작된 걸까.걱정이 되어 검색창에 증상을 하나씩 적어 넣었다.검색 결과에 처음 보는 단어가 나타났다. '케모브레인(chemo-brain)'. 항암치료 뒤 머릿속에 안개가 낀 것처럼 집중이 어렵고, 기억력과 언어 기능이 떨어지는 증상. 항암이 길어지면 짜증, 예민함, 고집도 따라온다고 했다. 항암은 머리뿐 아니라 마음도 흐리게 만든다고.화면을 한참 들여다봤다. 그 위로 엄마 얼굴이 겹쳤다. 얼마 전에도 엄마는 같은 말을 몇 번이고 되풀이하셨다. 그런데 어느 순간부터, 나는 엄마에게 대답 대신 한숨부터 쉬고 있었다.올해 여든이 된 엄마는 대장암 4기로 6년째 항암을 하신다. 아프기 전 엄마의 취미는 반찬을 만들어 주는 것이었다. 시장에서 사 온 신선한 채소로 김치를 담가 우리 집 냉장고를 채워주는 것이 엄마의 행복이었다. 그런데 어느 날부터 엄마가 담근 김치는 짠지처럼 짰고, 불고기는 너무 달았다.엄마의 항암치료를 위해 병원 진료에 함께 간 적이 있었다. 그날따라 엄마는 유난히 병원에 가기 싫어하셨다.엄마는 입을 내밀고 항암을 받지 않겠다고 하셨다. 나는 엄마 손을 잡고 어르고 달래며 겨우 병원 로비까지 함께 갔다. 이마에는 송골송골 땀이 맺혔다. 진료실에 들어가자 엄마는 의사 앞에 앉아 또 힘들다고 하소연하셨다.급기야 울먹거리기까지 하셨다. 의사는 아무 말 없이 차트를 내려다보고 있었다. 나는 귀가 빨개지고 어디론가 숨어버리고 싶었다. '엄마, 의사 선생님 앞에서 왜 그래. 진짜 창피해서…. 항암 하기 싫으면 하지 마. 알아서 해'라는 말이 목구멍까지 올라왔지만, 겨우 삼켰다. 진료를 마치고 항암병동까지 어떻게 갔는지 기억도 나지 않는다.그 후로 나는 엄마에게 퉁명스럽게 굴었다. 엄마의 짜증이 심해질수록 받아주면 그만이었을 텐데, 말이 곱게 나가지 않았다. 그리고 마음속으로 절대 엄마처럼 늙지 않겠노라 다짐하곤 했다.계절이 두 번 바뀌었다. 이번엔 내가 항암을 시작했다. 그러자 이상한 일들이 생겼다. 음식 맛이 달라져 간을 맞추기도 어려웠다. 냉장고를 열고도 왜 열었는지 잊어버렸고, 사람 이름 하나를 떠올리려고 한참을 입술만 달싹거렸다. 노트북 화면을 켠 지 10분도 안 돼 손이 멈췄다. 방금 무슨 문장을 쓰려 했는지 기억나지 않았다. 기억만 흐려진 것이 아니었다. 아무것도 아닌 일에도 화가 먼저 튀어나왔다.저녁을 먹는데 남편이 후루룩 소리를 내며 국을 떠먹었다.나도 모르게 목소리가 커졌다. 남편이 숟가락을 멈추고 나를 쳐다봤다.하고 웃어넘겼지만, 젓가락을 쥔 손에는 계속 힘이 들어가 있었다. 남편은 늘 그렇게 먹었는데, 그날따라 그 소리만 유난히 크게 들렸다.오늘도 한참 부엌을 서성이고 있는데 남편이 물었다.나는 멍하니 서 있다가, 로비에서 의사 앞에 앉아 울먹이던 엄마 얼굴이 떠올랐다.남편이 피식 웃었다.로비에서 잡았던 엄마 손이 떠올랐다. 땀에 젖어 축축하고, 뜨거웠다.입을 죽 내밀며 말했다.남편이 아무 말 없이 내 손을 잡았다.