여주시, 폭염 속 도로 살수차 투입... 노면온도 낮춘다

큰사진보기 ▲여주시가 연일 이어지는 폭염에 대응하기 위해 주요 간선도로를 대상으로 살수차를 운행하며 시민 안전 확보에 나섰다. ⓒ 여주시 관련사진보기

AD

경기 여주시가 연일 이어지는 폭염에 대응하기 위해 주요 간선도로를 대상으로 살수차를 운행하며 시민 안전 확보에 나섰다.여주시는 폭염특보가 발효된 지난달 27일부터 특보 해제 시까지 관내 주요 간선도로와 유동인구가 많은 구간을 중심으로 도로 살수 작업을 실시하고 있다고 밝혔다.이번 살수 작업은 폭염으로 상승한 노면온도를 낮춰 아스팔트 연화와 변형을 예방하고, 시민들의 온열질환 발생을 줄이기 위해 추진됐다.시는 노면온도가 가장 높은 오전 11시부터 오후 4시까지 7톤 규모 살수차 1대와 인력 2명을 투입해 집중 살수를 실시하고 있다.운행 횟수는 폭염 단계에 따라 탄력적으로 운영된다. 체감온도 33℃ 이상인 폭염주의보 발효 시에는 하루 1회, 체감온도 35℃ 이상인 폭염경보 발효 시에는 하루 2회 이상으로 확대 운행한다.또 살수 과정에서 발생할 수 있는 미끄럼 사고를 예방하기 위해 적정 살수량을 유지하고 안전운행을 병행하는 한편, 살수 구간의 노면온도를 실시간으로 모니터링하고 있다. 용수는 여주시 환경사업소 취수원을 활용해 안정적으로 공급할 계획이다.여주시 관계자는 "폭염이 지속되는 동안 살수차를 꾸준히 운행해 도로 노면온도를 낮추고 시민들이 체감하는 더위를 완화하겠다"며 "시민들이 안전하게 도로를 이용할 수 있도록 폭염 대응에 최선을 다하겠다"고 말했다.한편 여주시는 오는 9월까지 폭염 대응 기간 동안 도로 살수차 운행을 지속할 방침이다.