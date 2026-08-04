양평 추모공원 유치 마을 찾습니다... 150억 지원 제안

큰사진보기 ▲경기 양평군이 (가칭) 양평추모공원 건립을 위한 유치 희망마을 공모 절차에 들어갔다. ⓒ 양평 관련사진보기

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경기 양평군이 (가칭) 양평추모공원 건립을 위한 유치 희망마을 공모 절차에 들어갔다.양평군은 최근 제9차 공설장사시설 건립 추진위원회를 열고 주민지원기금 지원계획과 유치 희망마을 우선협상 대상 선정, 유치 신청 공고안 등 3건을 심의·의결했다고 밝혔다.군은 추모공원 건립 후보지 5개 마을을 대상으로 8월 4일부터 31일까지 유치 희망 신청을 받는다. 공고일인 지난 6월 29일 기준 해당 마을 세대주 과반수의 동의를 받아 신청서를 제출한 마을을 우선협상 대상으로 선정할 계획이다.선정된 마을과는 주민지원 방안과 지역 상생 협력 방안 등에 대해 구체적인 협의를 진행한다.추진위원회는 화장시설 건립지역과의 상생과 주민 복지 증진을 위해 총 150억 원 규모의 주민지원기금 지원계획도 의결했다.이는 당초 3기로 계획했던 화장로를 장래 화장 수요 증가에 대비해 5기로 확대하면서 주민지원 규모도 함께 늘린 데 따른 것이다.유치지역에는 주민지원기금 100억 원과 함께 수익시설 운영권 부여, 화장수수료 면제, 시설 근로자 채용 시 지역주민 우선 고용 등의 혜택이 제공된다.또 부지 경계로부터 1㎞ 이내 주변지역에는 총 50억 원 규모의 주민지원기금과 화장수수료 면제 혜택을 지원할 예정이다.군은 유치 신청 여부와 관계없이 대상 마을이 주민설명회를 요청하면 사업 내용과 주민지원 방안 등을 설명하고 주민 의견을 적극 수렴할 방침이다.류병덕 공설장사시설 건립 추진위원장은 "유치 희망마을의 자발적인 참여와 충분한 주민 의견 수렴을 바탕으로 지역과 상생하는 양평추모공원이 조속히 추진되기를 바란다"고 말했다.