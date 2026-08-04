AI기본사회, 기술을 넘어 '기본교육'의 시대로

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최근 정부가 'AI 기본사회' 구상을 구체적인 실행 단계로 옮겨가며, AI 교육 확대와 이를 통한 양극화 완화를 강조하고 있다. 정부가 AI를 단순히 산업 육성의 도구로만 보지 않고 교육을 비롯한 삶의 전반적인 기준 및 국가 비전으로 확장하려 시도하는 점은 주목할 만하다. 그러나 우리는 여기서 한 걸음 더 나아가 근본적인 질문을 던져야 한다. "과연 우리는 AI 시대에 어떤 교육을 실현할 것인가?"AI 기술은 교육의 모습을 근본적으로 바꾸고 있다. 학생들은 자신의 수준과 학습 속도에 맞는 맞춤형 교육을 받으며 기초학력의 격차를 줄일 수 있게 된다. 성인과 노인에게도 시간과 장소의 제약 없이 평생학습의 기회가 넓어질 것이다. 교사는 지식을 일방적으로 전달하는 역할에서 벗어나 학생들의 사고를 이끌고 토론과 진로를 지원하는 학습 설계자이자 동반자로 변화하게 될 것이다.그러나 AI가 아무리 혁신적인 기술이라 하더라도 우리 교육에 뿌리내린 구조적 문제까지 스스로 해결해줄 수는 없다. 우리 교육이 안고 있는 근본적 문제는 지식이나 학습 도구의 부족이 아니라 대학 서열화와 과도한 입시경쟁, 학력·학벌 중심의 사회구조에 있기 때문이다. AI가 지역과 계층을 넘어 누구에게나 수준 높은 강의와 맞춤형 학습을 제공하더라도, 그것만으로 수도권 대학 집중과 입시경쟁이 자연스럽게 해소되지는 않는다. AI는 교육의 방식과 수단을 혁신할 수 있지만, 교육체제의 구조를 바꾸고 새로운 방향을 설정하는 일은 결국 국가의 정책적 결단과 교육철학에 달려 있다.바로 이 지점에서 우리는 '기본교육'이라는 새로운 교육 패러다임을 진지하게 검토해볼 필요가 있다. 기본교육에 대해서는 학자마다 다양한 정의를 제시하고 있지만, 이를 종합하면 기본교육은 기본사회를 실현하는 주요 기반으로서, 모든 국민이 태어나서 노년에 이르기까지 인간다운 삶과 존엄을 유지하는 데 필요한 핵심역량을 보장받는 보편적 기본권이라 할 수 있다. 따라서 기본교육은 단순히 취업이나 직무 수행에 필요한 지식과 기술을 익히는 데 머물지 않는다. 불평등과 기후위기, 지역소멸 등 우리 사회가 직면한 문제를 함께 해결하고, 연대와 협력을 실천하는 성숙한 민주시민을 길러내는 것을 중요한 목표로 한다.또한 교육을 개인이 비용을 지불하고 구매하는 상품이 아니라, 국가와 지역사회가 함께 책임지고 모든 국민이 함께 누리는 공공재로 이해한다. 기본교육은 기본사회가 완성된 이후에 비로소 시작되는 교육이 아니라, 기본사회를 만들어 가는 과정에서 지금부터 실천해야 할 교육의 철학이자 정책이다.기후위기와 양극화, AI 혁명이라는 거대한 전환의 시대에 교육은 더 이상 남을 이기기 위한 경쟁의 수단이어서는 안 된다. 오히려 함께 살아가는 힘, 곧 공존과 협력의 역량을 키우는 사회적 기반이 되어야 한다. 이러한 교육철학이 뒷받침될 때 AI는 단순한 첨단기술을 넘어, 모든 국민이 존엄을 지키며 살아가는 기본사회를 실현하는 강력한 실천 도구가 될 수 있다.기본교육은 철학이나 담론에 머물러서는 안 된다. 국민 누구나 변화를 체감할 수 있는 정책으로 구체화되어야 한다. 몇 가지만 제시해본다.무엇보다 교육체제의 구조를 바꾸는 일이 가장 시급하다. 앞서 살펴본 것처럼 우리 교육의 가장 큰 문제는 AI의 부재가 아니라 대학 서열화와 입시경쟁, 학벌 중심 사회구조이다. 따라서 기본교육은 무엇보다 이 구조를 바꾸는 데서 출발해야 한다. 이를 위해서 학력·학벌 차별금지를 법률로 명문화하고, 권역별 연합대학과 같은 대학서열완화 체제를 구축하여 지역 대학의 경쟁력을 높여야 한다. 아울러 수능과 내신 중심의 대입제도도 자격고사 도입 등 공존과 자율성을 보장하는 방향으로 개편할 필요가 있다.이와 함께 생애 전 주기에 걸쳐 교육의 공공성을 강화하고 AI 기반의 지역 교육생태계를 구축해야 한다. 영유아와 취약계층에 대한 투자를 확대하고, 돌봄·심리·정서 지원을 통합한 교육지원체계를 마련해야 한다. 아울러 유치원부터 초·중·고, 대학, 도서관, 평생학습관까지 AI 디지털 학습플랫폼으로 연결하여 누구나 언제 어디서나 배우는 평생학습 생태계를 구축하고, 평생교육을 국가와 지방자치단체의 핵심 책무로 재정립해야 한다.또한 미래형 기본역량을 키우는 방향으로 교육과정을 전환해야 한다. 암기와 입시 중심의 교육에서 벗어나 AI를 활용한 맞춤형 학습을 기반으로 디지털 리터러시, 기후위기 대응 역량, 인권 감수성, 연대와 협력, 창의성과 민주시민교육을 교육의 중심에 두어야 한다.끝으로 AI 혁신이 만들어내는 재정 여력을 바탕으로 고등교육 무상화를 단계적으로 추진해야 한다. 고등교육의 국가 책임을 강화하려면 상당한 재정이 필요하다. 그러나 AI는 새로운 재정 부담만 늘리는 기술이 아니라, 오히려 재정을 절감하고 국가의 재정 여력을 확대하는 혁신 수단이 될 수 있다. 대학 간 교육 콘텐츠를 공동으로 개발·활용하고 행정을 AI로 자동화하면 대학 운영비와 국가의 중복 투자를 크게 줄일 수 있다. 여기에 AI 혁명으로 높아진 국가 생산성과 늘어난 세수를 더한다면, 절감된 재원을 단계적인 등록금 인하와 궁극적인 고등교육 무상화에 투자하는 것도 충분히 현실적인 선택이 될 수 있다.AI 시대에 우리가 던져야 할 질문은 더 이상 "AI를 어떻게 교육에 활용할 것인가"에 머물러서는 안 된다. 이제는 "AI시대에 어떤 교육을 실현할 것인가"를 묻는 시대이다. 교육을 승자와 패자를 가르는 경쟁의 도구가 아니라 모든 국민에게 보장되어야 할 보편적 기본권으로 바라볼 때, AI가 만들어내는 생산성과 효율성 역시 교육의 공공성을 확대하고 교육권을 두텁게 하는 방향으로 활용될 수 있다.AI는 교육혁신을 가능하게 하는 강력한 수단이지만, 그 기술이 향해야 할 방향을 결정하는 것은 결국 사람이며 국가의 철학과 정책이다. 이제 우리는 AI를 잘 활용하는 수준을 넘어, AI를 통해 모든 국민의 교육권을 더욱 두텁게 보장하고 기본사회를 실현하는 새로운 교육체제로 나아가야 한다. 기술은 시대를 바꾸지만, 교육은 사회를 바꾼다. AI 시대의 미래는 결국 어떤 교육철학을 선택하느냐에 달려 있다.