버스 없던 마을에 희망의 바퀴... 이천시, 마을버스 제도화 나섰다

큰사진보기 ▲이천시는 민선 9기 교통정책 과제의 하나인 마을버스 도입을 위해 '이천시 마을버스운송사업 등록 및 지원에 관한 조례' 제정에 앞서 입법예고를 실시하고 주민 의견을 수렴한다고 4일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시가 교통취약지역 주민의 이동권 보장을 위해 마을버스 도입을 위한 제도 마련에 나섰다.이천시는 민선 9기 교통정책 과제의 하나인 마을버스 도입을 위해 '이천시 마을버스운송사업 등록 및 지원에 관한 조례' 제정에 앞서 입법예고를 실시하고 주민 의견을 수렴한다고 4일 밝혔다.이번 조례안은 시내버스 운행이 어려운 교통취약지역과 신규 입주단지 등에 거주하는 시민들에게 안정적인 대중교통 서비스를 제공하고, 마을버스 운행을 위한 제도적·재정적 기반을 마련하기 위해 추진된다.조례안에는 마을버스 운행 기준도 담겼다. 배차 간격은 30분 이내로 하고, 첫차는 오전 6시 이전, 막차는 오후 10시 이후까지 운행하도록 기준을 마련했다.또한 운송사업자에 대한 보조금 지원의 투명성을 높이기 위해 연 2회 이상 정기 점검을 실시할 수 있는 근거도 포함했다.시는 관계부서 협의와 20일 이상의 입법예고를 거쳐 조례규칙심의회를 진행한 뒤 조례를 공포·시행할 계획이다.성수석 이천시장은 "마을버스는 대중교통 사각지대에 거주하는 시민들의 이동권을 보장하는 핵심 교통수단"이라며 "조례 제정을 시작으로 민선 9기 교통 공약을 차질 없이 추진해 시민 누구나 편리한 교통복지를 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.