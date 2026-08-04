경기도, 폭염 장기화에 선제 대응... 비상근무 1단계서 2단계로 상향

큰사진보기 ▲제도 도입 이후 처음으로 경기도에 폭염중대경보가 발효되는 등 역대급 폭염이 계속되는 가운데 경기도가 폭염 재난안전대책본부를 비상 2단계로 강화해 강력 대응중이라고 4일 밝혔다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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경기도가 제도 시행 이후 처음으로 '폭염중대경보'가 발효되자 폭염 재난안전대책본부를 비상 2단계로 격상하고 인명피해 예방을 위한 대응을 강화했다.경기도는 도내 일부 지역에 올해 첫 폭염중대경보가 발효됨에 따라 폭염 재난안전대책본부를 비상 2단계로 상향 운영하며 폭염 대응에 총력을 기울이고 있다고 4일 밝혔다.폭염중대경보는 최고기온 39℃ 또는 최고체감온도 38℃ 이상의 생명을 위협하는 극단적인 더위가 예상될 때 발표되는 최고 수준의 폭염특보다.4일 경기도 오산·하남·여주·고양·안성·파주·용인 등 7개 시군에는 폭염중대경보, 나머지 24개 시군에는 폭염경보가 발효돼 31개 시군 전역이 폭염특보 영향권에 들었다. 과천·안산·의왕을 제외한 28개 시군에는 열대야주의보도 발효돼 밤낮없는 더위가 이어지고 있다.경기도 비상근무 기준에 따르면 폭염중대경보가 21~31개 시군에 발효됐을 때 폭염 재난안전대책본부 비상 2단계가 가동되지만, 도는 폭염 장기화에 선제적으로 대응하기 위해 지난 3일 오후 3시부터 비상근무를 1단계에서 2단계로 상향해 운영하고 있다.비상 2단계에 따라 총괄반과 지원부서는 오전 9시부터 오후 9시까지 재난상황실에서 합동근무를 실시하며, 시군·관계기관과 함께 온열질환자 발생과 취약계층 보호, 농·축·수산업 피해 등 분야별 대응상황을 집중 관리한다.추미애 경기도지사는 올해 처음으로 폭염중대경보가 발표된 만큼 인명피해 와 안전사고 예방을 최우선으로 하라는 내용의 긴급 지시사항을 31개 시군과 관계부서에 공문을 통해 전파했다.추미애 지사는 공문에서 ▲ 공공발주 공사현장 폭염 작업중지 등 보호조치 의무 시행 및 민간 사업장 적극 권고 ▲ 생활지원사·지역자율방재단 등 가용 인력을 활용한 논밭근로자·독거노인 등 취약계층 예찰과 안부 확인 ▲ 폭염·열대야 행동요령과 무더위쉼터, 경기기후보험 집중 홍보 ▲ 농·축·수산업 현장 예찰 및 피해 보고·대응체계 강화 등을 강조했다.추미애 지사는 "폭염중대경보는 도민의 생명이 위협받을 수 있다는 최고 수준의 경고"라며 "위험시간대 야외작업은 즉시 중지하고, 논밭근로자와 독거노인 등 폭염 취약계층의 안전을 현장에서 직접 확인해 달라"고 독려했다.이어 "도민 여러분께서도 가장 무더운 오후 2시부터 5시까지는 야외활동과 작업을 자제하고, 시원한 곳에서 충분히 휴식해 주시길 바란다"며 "도와 시군의 모든 역량을 현장에 집중해 폭염으로 인한 인명피해를 막는 데 총력을 다하겠다"고 당부했다.