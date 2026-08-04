"박병국 특보 내정 즉각 철회하라" 시민단체 일제히 반발

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북도가 대외협력특별보좌관(2급)으로 박병국 전 경무관을 내정한 데 대해 시민사회단체들이 잇따라 철회를 요구하고 나섰다.본보는 지난 3일 박 전 경무관이 경찰 재직 시절 기업인으로부터 수천만 원대 금품과 향응을 제공받아 특정범죄가중처벌법상 뇌물죄로 실형이 확정된 사실을 법원 판결문을 근거로 상세하게 보도했다.보도 직후 충북참여자치시민연대와 민주노총 충북지역본부는 4일 각각 성명을 내고 박 전 경무관의 대외협력특보 내정은 공직윤리와 도민 눈높이에 정면으로 배치된다고 비판했다.참여연대는 성명에서 "중앙정부와 인적 네트워크가 필요하다는 이유만으로 공직부패 전력을 가진 인사를 고위공직에 임명하는 것이 정당화 될 수 없다"며 "충북도는 대외협력특별보좌관 임용 추진을 즉각 중단하라"고 촉구했다.이 단체는 "법적 결격사유가 없다는 것은 공직 임용의 최소 기준일 뿐"이라며 "고위공직자에게는 청렴성과 공직윤리가 함께 요구된다"고 지적했다.이어 "국비 확보와 중앙정부 협력은 개인의 인맥이 아니라 정책의 타당성과 행정에 대한 신뢰를 통해 이뤄져야 한다"며 "재정난이 청렴성의 기준을 낮추는 이유가 될 수 없다"고 강조했다.특히 "대외협력특별보좌관은 국회와 중앙정부, 유관기관과의 협력을 지원하는 도지사의 핵심 보좌직으로 전문성과 청렴성이 함께 요구되는 자리"라며 "이번 인사는 공직사회에도 잘못된 메시지를 줄 수 있다. 공직 재직 중 부패범죄로 실형을 선고받고도 다시 고위공직을 맡을 수 있다는 인식을 남긴다면 공직윤리의 기준은 흔들릴 수밖에 없다"고 지적했다.민주노총 충북지역본부도 이날 별도 성명을 통해 "충북도는 이재명 대통령과 소통하기 전에 도민과 소통하라"며 박 전 경무관 내정 철회를 요구했다.민주노총은 박 전 경무관의 뇌물수수 전력뿐 아니라 과거 용산참사 관련 여론 대응 과정에서의 문제까지 거론하며 "부도덕하고 반인권적인 결함투성이 인사"라고 강하게 비판했다.2009년 용산참사 당시 경찰청 홍보담당관이었던 박 전 경무관은 '용산참사 거짓말 논란'에도 휩싸인 바 있다. 청와대가 용산참사 과잉진압 관련 비판을 물타기 하기 위해 '군포 연쇄살인 사건을 홍보하라'는 요지의 지시를 내렸는데, 박 전 경무관이 이 같은 지시를 전달 받고도 받지 않았다며 거짓으로 부인한 사실이 밝혀진 것이다. 이후 그는 경무관으로 승진을 하기도 했다.민주노총 또한 "청와대와의 소통에 적합한 인물이라는 이유로 발탁했다면 이는 죄를 저질러도 능력만 있으면 된다는 잘못된 신호를 사회에 주는 것"이라고 지적하며 "충북도는 범죄자 일자리 알선 기관이 아니다"고 일갈했다.청주촛불행동도 이날 성명을 발표하며 "충북도는 박병국 전 경무관의 특별보좌관 임명을 즉각 철회하라"며 "도민의 세금으로 운영되는 자리, 도정의 방향을 도지사와 함께 설계하는 자리에 앉을 수 있는 사람이 아니다"라고 밝혔다.이 단체는 특히 법원 판결문 내용을 상세히 인용하며 "기업 자금이 조직적으로 조성돼 전달됐고, 이후 현금과 법인카드, 유흥 접대가 이어졌다는 사실이 판결문에 적시돼 있다"며 "의혹이 아니라 대법원에서 확정된 사실"이라고 강조했다.또 "충북도가 말하는 긴밀한 소통이 이런 방식으로 이뤄지는 것이냐"며 "중앙정부와 청와대로 이어지는 다리라는 것이 이런 방식으로 놓이는 다리를 뜻하는 것인지 묻지 않을 수 없다"고 비판했다.청주촛불행동은 이번 인사가 초래할 문제로 공직기강 훼손, 개혁의 정당성 약화, 정무직 특별보좌관 제도의 사유화 우려 등을 제기했다.이 단체는 "비리로 공직을 떠난 사람이 더 높은 자리로 돌아온다면 성실하게 일하는 공직자들은 무엇을 배우겠느냐"며 "정직하게 일하는 것보다 힘 있는 사람과 의형제를 맺는 것이 빠르다는 신호를 도가 보내는 셈"이라고 평가했다.이어 "부패한 권력을 심판하자고 외쳤던 시민들에게 이번 인사는 개혁이라는 말 자체를 냉소의 대상으로 만들 수 있다"며 "같은 편이기 때문에 더 엄격해야 한다"고 밝혔다.청주촛불행동은 '박 전 경무관 내정 즉각 철회' '신용한 지사의 직접 해명과 사과' '부패범죄 전력자 임용 배제 기준 마련' '정무직 보좌관에 대한 인사청문 확대' 등을 요구했다.