하남시, 경찰·소방·교육청·시민 한자리에... 생활밀착형 현안 해결 나서

큰사진보기 ▲경기 하남시가 경찰과 소방, 교육지원청, 시민 대표가 함께하는 기관장 화상회의를 열고 교통체계 개선과 통학버스 활용 확대, 재난 대응, 소방안전 제도 개선 등 생활밀착형 현안 해결에 나섰다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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경기 하남시가 경찰과 소방, 교육지원청, 시민 대표가 함께하는 기관장 화상회의를 열고 교통체계 개선과 통학버스 활용 확대, 재난 대응, 소방안전 제도 개선 등 생활밀착형 현안 해결에 나섰다.하남시는 지난 3일 시청 상황실에서 하남경찰서와 하남소방서, 광주하남교육지원청 등 4개 기관장과 시민 대표가 참여하는 '실시간 비대면 화상회의'를 개최했다고 4일 밝혔다.회의는 각 기관 집무실과 현장을 화상으로 연결하는 방식으로 진행됐으며, 이현재 하남시장을 비롯해 오지형 하남경찰서장, 장동권 하남소방서장, 심상웅 광주하남교육지원청 교육장과 시민 대표들이 참여해 주요 현안을 논의했다.첫 번째 안건은 공공시설 주변 교통체계 개선이었다. 어린이회관과 노인복지관 이용 차량이 유턴을 위해 약 1㎞를 우회해야 하는 불편을 해소하기 위해 130m 규모의 U턴 부가차로를 신설하는 방안이 제시됐다. 또 미사1동 영어도서관 개관에 맞춰 보행자 안전 확보를 위한 횡단보도 설치도 추진하기로 했다.교육 분야에서는 통학 순환버스의 활용 범위를 등·하교에서 현장체험학습까지 확대하는 방안이 논의됐다. 감일고 학부모회장의 제안에 대해 이현재 시장과 심상웅 교육장은 필요성에 공감하며 실효성 있는 지원 방안을 함께 검토하기로 했다.여름철 폭염과 집중호우 대응 대책도 점검했다. 시는 호우주의보 단계부터 동 행정복지센터 인력을 투입해 재난안전대책본부를 선제 운영하고, 망월천 차단시설 추가 설치와 지하차도 8곳 침수감지 알람 구축 등 강화된 대응체계를 공유했다. 폭염 대응을 위해서는 상황관리반 운영과 얼음냉장고 추가 설치 등 취약계층 보호 대책도 논의했다.회의에서는 기존 공동주택 소방차 전용구역 제도 개선도 주요 안건으로 다뤄졌다. 2018년 이전 승인된 공동주택은 소방차 전용구역 불법 주·정차에 대한 과태료 부과가 어려워 제도 개선이 필요하다는 의견이 제시됐다.현재 하남시 공동주택 144개 단지 가운데 소방차 전용구역 불법 주·정차 과태료를 부과할 수 있는 단지는 16곳에 불과하다. 이에 시는 중앙정부와 국회에 관련 법령 개정을 공동 건의하는 한편, 안내 입간판과 계도 현수막 설치 등을 통해 자율적인 주차질서 확립을 유도하기로 했다.이현재 시장은 "기관 간 벽을 허물고 시민 불편 해소를 위해 실시간으로 머리를 맞대는 협력행정을 통해 더욱 안전하고 살기 좋은 하남시를 만들어 가겠다"고 말했다.한편 하남시의 기관장 화상회의는 2025년 다부처 복합민원 해결을 위한 업무협약 이후 정례화된 전국 최초의 원스톱 협업 플랫폼이다. 단샘초 대각선 횡단보도 설치와 수능 특별대책, 전기차 화재 대응체계 구축 등 다양한 현안을 해결하며 협업행정 모델로 자리 잡고 있다.