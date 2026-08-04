이 대통령, 다주택자 중과 유예 부활 논란에 "사실 아냐"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 국무회의에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관에게 질문하고 있다. 2026.8.4 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 다주택자 양도소득세 중과유예 부활 논란에 대해 "사실이 아니다"라며 정책에 대해 제대로 설명하라고 주문했다.이 대통령은 4일 국무회의에서 "(2026년 세법개정안 관련) 다주택자 (중과 유예) 더 이상 연장 없다고 해놓고는 왜 또 다주택자에게 기회를 연장하냐, 정책의 일관성이 없다는 지적이 있던데 그건 사실이 아니지 않냐"라고 말했다.다주택자의 조정대상지역 주택에 대한 양도세 중과 수준을 2028년까지 한시적으로 완화하기로 한 것을 '부활' 혹은 '재유예'로 해석하는 데 대한 지적이다.이 대통령은 "내가 그때 이 정책 논의할 때 말씀드리지 않았나. '괜히 팔았다' 이런 생각이 들게 하면 절대 안 된다고"라며 "그래서 이번엔 퇴로를 열어주긴 하는데 중과를 다 폐지하지 말고 절반만 하는 걸로 결정하지 않았나"라고 말했다.즉, 다주택자들의 '퇴로'를 마련하고 보유세 체계 개편 과정에서 발생할 수 있는 매물 잠김 상황을 막기 위한 한시적 부담 완화임을 분명히 한 것. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관도 이와 관련 "다주택자도 내년부터 일시에 하게 되면 팔려고 하는 분들에 대한 기회가 박탈된다"라고 설명한 바 있다.이 대통령은 구 부총리에게 "그 설명을 안 했나"라고도 물었다. 그러면서 "어쨌든 분명한 건 다주택자에게 2년에 걸쳐서 퇴로를 열어준다는 것"이라며 "(종전 정책과) 차이가 있는 건데 같은 정책이라는 오해들이 생기지 않게 설명할 때 좀 잘해주면 좋겠다"라고 지적했다.특히 "정부가 이랬다 저랬다 하면 정책에 대한 신뢰도 별로 좋지 않다"라며 "결정은 신중하게 하되 결정하면 단호하게 해야 정부 정책의 신뢰도가 생길 것"이라고 강조했다.이 대통령은 "세금 얘기하면 정부 입장에서도 참 어렵다. 인기 있는 일도 아니다. 그러나 조세 제도가 정상화되지 않으면 형평성 문제가 생긴다"라며 이번 세제개편안에 대한 이해를 구했다.이와 관련 이 대통령은 "(10억 초과 근로소득에 대해) 거의 절반 가까이를 세금으로 내는데 부동산은 양도소득이 100억 원대가 돼도 세금은 몇억밖에 안 된다"라며 "주거보호의 취지에도 안 맞고 부동산 투자·투기를 보호한 것이라 조정돼야 한다"라고 했다.또한 "의견을 취합해 보고 부당하거나 현저하게 잘못된 게 있으면 시정하도록 할 것이다. 의견을 많이 주시라"고 덧붙였다.