성남시, 용인~성남 고속도로 샛별마을 통과 반대…"우회노선 검토해야"

큰사진보기 ▲경기 성남시가 국토교통부가 추진 중인 용인~성남 민간투자 고속도로 사업과 관련해 분당 선도지구인 샛별마을 공동주택단지 하부를 통과하는 노선에 공식 반대 입장을 밝혔다. ⓒ 성남시 관련사진보기

AD

경기 성남시가 국토교통부가 추진 중인 용인~성남 민간투자 고속도로 사업과 관련해 분당 선도지구인 샛별마을 공동주택단지 하부를 통과하는 노선에 공식 반대 뜻을 밝혔다.성남시는 전략환경영향평가 과정에서 주민 의견이 충분히 반영될 수 있도록 하고, 샛별마을을 우회하는 대체 노선 검토를 관계기관에 건의할 계획이라고 4일 밝혔다.용인~성남 고속도로 민간투자사업은 영동고속도로 마성IC와 수도권제1순환고속도로 성남IC를 연결하는 총연장 15.4㎞, 왕복 4차로 규모의 사업이다. 지난 2024년 1월 민간제안서가 국토교통부에 제출됐으며, 올해 2월 민간투자사업 적격성조사를 통과한 뒤 지난 7월부터 전략환경영향평가 절차가 진행되고 있다.현재 검토 중인 노선에는 분당 노후계획도시 선도지구인 샛별마을 하부를 대심도 터널로 통과하는 계획이 포함돼 있다.이에 주민들은 공사 과정에서 발생할 수 있는 소음과 진동, 분진, 공사 차량 통행은 물론, 운영 이후 환기구 설치 등에 따른 주거환경 악화를 우려하며 공동주택단지를 우회하는 노선을 요구하고 있다.특히 샛별마을은 1기 신도시 재건축 선도지구로 지정돼 재건축을 추진 중인 만큼, 고속도로가 단지 하부를 통과할 경우 사업성 저하와 사업 일정, 단지 안전성 등에 영향을 미칠 수 있다는 우려도 제기되고 있다.성남시는 전략환경영향평가서 초안 공람 절차에서 주민 의견을 반영해 샛별마을 하부 통과 노선에 대한 반대 의견을 공식 제출할 계획이다. 아울러 국토교통부와 사업시행자에게 공동주택단지를 우회하는 대체 노선을 우선 검토해 줄 것을 건의할 방침이다.성남시 관계자는 "공동주택단지 하부를 통과하는 노선은 공사와 운영 과정에서 주민들의 주거환경과 재산권에 중대한 영향을 미칠 수 있다"며 "특히 재건축을 앞둔 지역의 특성과 주민 우려를 충분히 고려해 전략환경영향평가 과정에서 시의 반대 입장을 명확히 전달하고 주민 피해를 최소화할 수 있는 우회 노선이 검토되도록 적극 대응하겠다"고 말했다.