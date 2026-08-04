여수시의회 "전남 동부권 의대·대학병원 동시 설립해야"

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 여수시의회가 전남 동부권의 의료 사각지대 해소를 위해 의과대학과 대학병원의 동시 설립을 촉구하는 기자회견을 4일 전남광주통합특별시 동부청사 앞에서 열었다. ⓒ 여수시의회 관련사진보기

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전남광주통합특별시 여수시의회가 전남 동부권의 의료 사각지대 해소를 위해 의과대학과 대학병원의 동시 설립을 강력히 촉구하고 나섰다.여수시의회는 4일 전남광주통합특별시 동부청사 앞에서 '동부권 의과대학·대학병원 동시 설립 및 공공혁신지구 조성 촉구 성명서'를 발표했다. 시의회는 이번 성명을 통해 동부권의 만성적인 의료 불균형을 해소하고, 지역 완결형 의료체계를 구축하기 위한 정부와 지자체의 전향적인 정책 전환을 요구했다.시의회는 성명서에서 "전남 동부권은 국가 석유화학·철강 등 핵심 산업시설과 광범위한 해역, 도서 지역을 끼고 있어 산업재해 및 중증 응급의료 수요가 매우 높은 지역"이라며 "그럼에도 의과대학과 대학병원은 물론 상급종합병원조차 존재하지 않아, 중증 응급환자들이 골든타임을 놓치고 생명을 잃는 안타까운 현실이 반복되고 있다"고 지적했다.특히 전남광주통합특별시가 제시한 의료 정책에 대해서도 날을 세웠다. 시의회는 "통합특별시가 발표한 '초광역 통합의료벨트' 구상은 기존 의료기관의 기능을 일부 보강하는 수준에 불과해 현장의 의료 현실과 주민들의 열망을 전혀 반영하지 못했다"고 비판하며, "의대와 대학병원 동시 설립을 공공혁신지구 조성과 연계한 신성장 지역발전 전략으로 추진해야 한다"고 강조했다.이날 여수시의회가 정부와 전남광주통합특별시 등에 제시한 핵심 요구사항은 ▲동부권 공동생활권 내 의과대학·대학병원 동시 설립 ▲전남 동부권 공공혁신지구 우선 검토 지정 및 종합지역발전계획 수립 ▲정부·통합특별시·지자체·지역대학·의료계·시민사회가 참여하는 공식 협의체 구성 등 3가지다.주재현 여수시의회 의장은 "동부권 의과대학과 대학병원의 동시 설립은 단순한 지역 공약이 아닌 86만 동부권 주민들의 생명권을 지키기 위한 국가적 책무"라며 "정부와 전남광주통합특별시가 심각한 의료 불균형 해소와 지역 균형발전을 위해 이제는 책임 있는 결단에 나서야 한다"고 밝혔다.