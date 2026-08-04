남양주시장, 첫 상인 정담회... "골목상권 살리겠다"

큰사진보기 ▲남양주시가 민선9기 출범 이후 처음으로 지역 상인들과 정담회를 열고 골목상권 회복과 민생경제 활성화 방안을 논의했다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기도 남양주시가 민선9기 출범 이후 처음으로 지역 상인들과 정담회를 열고 골목상권 회복과 민생경제 활성화 방안을 논의했다.남양주시는 3일 시청 목민방에서 남양주시 총상인연합회와 정담회를 개최하고 지역 상권 활성화와 소상공인 지원 방안을 논의했다고 밝혔다.이번 정담회는 지역 상권 발전과 민생경제 회복을 위한 협력 방안을 모색하고 현장의 목소리를 시정에 반영하기 위해 마련됐다.남양주시 총상인연합회는 금곡홍유릉상점가를 비롯한 20개 상인단체, 1천281명의 회원으로 구성돼 있으며, 이날 정담회에는 이희문 총상인연합회장을 비롯한 상인 대표 13명이 참석했다.참석자들은 소비 위축과 경기 침체, 물가와 임대료, 인건비 상승 등으로 어려움을 겪고 있는 소상공인의 경영 여건을 공유하고 지역 상권 회복과 실질적인 지원 방안에 대해 의견을 나눴다.최현덕 남양주시장은 "무더위로 손님은 줄어들지만 임대료와 인건비 등 고정비 부담은 그대로여서 상인들의 어려움이 더욱 크다"며 "현장의 목소리를 세심하게 살피고 소상공인에게 실질적인 도움이 되는 정책을 다각도로 추진하겠다"고 말했다.시는 최근 경기신용보증재단 본점이 다산동으로 이전한 만큼 재단과 협력을 강화해 소상공인 금융 지원을 확대할 계획이다.또 골목형상점가 지정을 확대해 온누리상품권 사용처를 늘리고, 냉·난방기 청소 지원사업을 통해 소상공인의 시설 유지관리 비용 부담을 줄이는 등 생활밀착형 지원사업도 추진할 방침이다.남양주시는 앞으로도 상인들과 지속적으로 소통하며 골목상권 회복과 지역경제 활성화를 위한 협력체계를 강화해 나갈 계획이다.