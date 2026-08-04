용인시, 행안부 적극행정 종합평가 장관표창… 3년 연속 우수기관

큰사진보기 ▲경기 용인특례시가 행정안전부의 적극행정 종합평가에서 3년 연속 우수기관으로 선정된 데 이어 장관표창을 받았다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인특례시가 행정안전부의 적극행정 종합평가에서 3년 연속 우수기관으로 선정된 데 이어 장관표창을 받았다.용인특례시는 3일 정부세종청사에서 열린 '제6회 적극행정 유공포상 시상식'에서 '2025년 지방정부 적극행정 종합평가' 우수기관으로 선정돼 행정안전부 장관표창을 수상했다고 밝혔다.앞서 시는 지난 3월 발표된 '2025년 지방정부 적극행정 종합평가'에서 우수기관으로 선정됐다. 이로써 2023년과 2024년에 이어 3년 연속 적극행정 우수기관에 이름을 올렸다.행정안전부는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 적극행정 활성화 노력과 제도 활용 및 이행 성과, 국정과제 성과 창출 등을 종합 평가해 우수기관을 선정하고 있다.용인시는 적극행정 제도를 활용해 장기간 해결되지 못했던 지역 현안을 해소하고, 공직자의 적극적인 업무 수행을 뒷받침하는 제도 기반을 마련한 점에서 높은 평가를 받았다.특히 10년 이상 지연됐던 죽능일반산업단지 조성사업의 주요 쟁점을 해결한 점과, 어르신의 병원 이용 전 과정을 지원하는 전국 최초의 '어르신 차량 동행서비스'를 도입해 시민이 체감하는 행정을 실현한 점이 우수사례로 인정받았다.이상일 용인시장은 "이번 장관표창은 시민의 불편을 해결하고 지역 현안을 풀기 위해 현장에서 적극적으로 노력한 공직자들의 성과"라며 "앞으로도 시민이 체감하는 변화를 만들어내는 적극행정을 지속적으로 추진해 더 나은 용인특례시를 만들겠다"고 말했다.