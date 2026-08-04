협치 강조한 전재수·이성권... 산업은행은 '동상이몽'

큰사진보기 ▲전재수 부산시장과 국민의힘 부산시당 위원장인 이성권(부산 사하갑) 국회의원이 3일 부산시청 의전실에서 만나 손을 맞잡고 있다. ⓒ 부산시 관련사진보기

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정부의 공공기관 2차 이전 발표 시점이 다가오자, 부산시가 유치전에 속도를 낸다. 야당도 이에 적극적으로 협조한다는 태도다. 지난 시기 쟁점이었던 한국산업은행 이전까지 명단에 포함됐는데, 우선순위를 놓고선 견해차가 드러났다.4일 부산시에 따르면, 하루 전 전재수 부산시장과 현역 국회의원인 이성권(부산 사하갑) 국민의힘 부산시당 위원장이 부산시청 의전실에서 만나 공공기관 이전 관련한 대화를 주고받았다. 지난 22일 한차례 회동을 연기한 이후 9일 만에 만들어진 자리다.이날 전재수 시장은 직전 여야 시의원과 시민단체 대표가 참석한 공공기관 이전추진 태스크포스(TF) 회의 내용을 소개하며 "2차 공공기관 지방 이전에서 최대 성과를 내자고 뜻을 모았다"라며 야당의 적극적인 협조를 당부했다.전 시장은 "이 위원장이 계실 때 부산이 큰 변화의 계기를 마련했단 평가를 받을 수 있도록 부산시 행정이 열심히 뒷받침하겠다"라며 화기애애한 분위기도 연출했다. 그러자 이 위원장까지 "환대해 주셔서 진심으로 감사하다"라며 덕담을 이어받았다. 그는 "부산 발전을 위해선 우리가 더 열심히 뛰겠다"라고 말했다.이르면 다음 달 공개할 공공기관 이전 로드맵을 놓고는 최대한의 성과 확보를 강조했다. 지난주 국민의힘 지역 의원 차원으로 별도 간담회를 열었단 사실도 전한 이 위원장은 "8월은 크게 두 가지 공공기관 2차 이전, 국비 확보를 위한 예산정책협의회로 협력하는 모습을 만들자"라고 제안했다.부산시는 앞서 TF 회의에서 40개 공공기관 이전 유치 전략을 수립했다. 금융과 해양, 첨단산업·연구개발, 영화·영상 4대 분야 기관에 공을 들일 계획인데, 이 목록엔 산업은행까지 포함돼 있다. 동시에 이재명 정부와 전 시장이 약속한 동남권투자공사도 추진한다.그러나 산업은행 이전을 같이 말하면서도 미묘한 입장의 차이도 감지됐다. 기자들과 만난 이 위원장은 초당적 협력을 말하면서도 "다만 동남권투자공사 설립과 병행하면 중앙정부를 상대로 한 협상력이 떨어질 수 있다. 산업은행에 집중하는 게 바람직하다"라고 말했다.전 시장은 지방선거 때와 마찬가지로 투자공사에 힘을 실었다. 지난해 기준 200억 원 투자에 그친 산업은행과 공사가 만들어 낼 효과를 비교한 그는 이날 <부산일보TV>와 한 인터뷰에서 "부울경에선 즉각적으로 대출 투자 보증이 가능한 동남권투자공사가 우선"이라고 말했다.이를 두고 분권단체는 현실적 문제를 따질 수밖에 없을 것으로 전망했다. 박재율 지방분권균형발전부산시민연대 대표는 "현 정부가 해수부 이전에 이은 공사 입법 과정을 밟는 중인데 이를 무시하긴 어려울 것"이라며 "산업은행 이전에 필적할 만한 기여, 효과 등을 어떻게 만들지 부산시와 여야가 힘을 모으는 게 바람직하다"라고 조언했다.이날 지방분권부산연대는 해양수산 공공기관의 대통령 공약 조속 이행을 촉구하기도 했다. 해양수도부산발전협의회, 사단법인 분권균형, 해양수도해양강국시민과함께와 같이 진행한 기자회견에서 부산연대는 2차 공공기관 발표와 별도로 6개 해양수산 기관의 즉각 이전 확정이 중요하다고 목소리를 냈다. 참석자들은 "한 묶음으로 포함돼선 안 되며, 분리 독립해 투진해야 한다"라고 의견을 밝혔다.