'기록사진 거장' 백암 이경모 탄생 100주년 기념전 개최

큰사진보기 ▲지난달 31일 광양문화예술회관에서 ‘백암 이경모 사진가 탄생 100주년 기념전’ 개막식에서 박성현 광양시장을 비롯한 관계자들이 기념행사를 진행하고 있다. ⓒ 광양시 관련사진보기

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전남광주통합특별시 광양시는 대한민국 기록사진의 거장 백암 이경모(1926~2001) 선생의 탄생 100주년을 맞아 기념 전시회를 오는 31일까지 개최한다고 4일 밝혔다.이에 앞서 시는 광양문화예술회관에서 지난달 31일 '백암 이경모 사진가 탄생 100주년 기념전' 개막식을 열었다.이날 개막식에는 박성현 광양시장과 이기연 광양시의회 의장, 이승준 백암 사진연구소 소장을 비롯한 유족, 문화예술계 관계자 및 시민 등 70여 명이 참석해 기념전 개막을 축하했다.이번 전시는 '이경모의 시선_사라짐 앞에서, 사진으로 남기다'를 주제로 해방 이후 격동의 대한민국 현대사와 그 시대를 살아간 사람들의 삶, 문화유산, 고향 광양의 풍경을 담은 사진 등 140여 점을 선보인다.전시는 ▲격동의 현장 ▲시선이 머문 풍경 ▲사라지는 것들 ▲고향 그리고 일상 등 4개 주제로 구성됐다. 역사적 현장과 사람들의 삶, 문화유산, 고향 광양의 풍경을 기록한 사진을 통해 시대의 기록성과 예술성을 함께 조명한다.유족 대표로 참석한 이승준 백암사진연구소 소장은 "아버지의 생일인 1일에 맞춰 전시를 개막하게 돼 더욱 뜻깊다"며 "광양시가 아버지의 생일상을 정성껏 차려준 것 같아 너무 감사하다"고 소감을 밝혔다.박성현 광양시장은 "백암 이경모 선생의 사진은 한 시대의 역사와 사람들의 삶, 그리고 우리의 기억을 담아낸 소중한 문화유산"이라며 "이번 전시가 기록사진의 가치를 되새기고 광양의 문화적 자산을 시민들과 공유하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.