광주경찰 직협 "검찰 장윤기 사건 수사, 용두사미"

광주경찰청 공무원직장협의회 회장단은 4일 광주광산경찰서 전 수사팀장과 팀원을 재판에 넘긴 검찰의 장윤기 여고생 살인 사건 비위 의혹 수사 결과에 대해 "본질적 진실 규명을 회피한, 국면 전환용 용두사미 수사"라고 비판했다.
광주경찰청 직협 회장단은 이날 성명을 내고 "보완수사권 국면을 위해 시작된 검찰과 경찰청 특별수사단의 수사는 행위 당시의 구체적 상황과 고의 여부를 엄밀히 따지지 않은 채, 결과만을 보고 책임을 전가한 전형적인 결과론적 처벌이라 할 수 있다"며 이같이 밝혔다.
이들은 "특히 수사팀장 등에게 범죄 동기나 공모 의도가 없었음이 명백하다"며 "장윤기 아버지에게 전달한 수사 관련 내용이 공무상 비밀 등에 해당하는지조차 법리적으로 의문스러운 상황"이라고 꼬집었다.
이어 "검찰은 사건의 핵심인 본질적 진실 규명 대신, 온갖 의혹만 제기하고 경찰 망신 주기 수사로 전체 경찰을 희생양 삼아 여론을 호도하려는 국면 전환용 수사를 중단하라"고 촉구했다.
같은 의혹을 별도로 수사 중인 경찰청 '장윤기 사건 관련 진상규명' 특별수사단을 향해서도 "현장 경찰관들에 대한 전방위적 무차별 수사, 결과를 만들어 놓은 짜 맞추기식 수사를 즉시 중단하길 바란다"고 요구했다.
그러면서 "수사 종결 이후 검경 수사팀은 법 왜곡죄 수사 대상이 될 수 있음을 강력히 경고한다"며 "형사소송법 개정 내용이 국무회의 의결된 만큼 경찰 지휘부는 이번 사건으로 인해 여성청소년과와 형사과 기피 현상에 대한 특단의 대책을 마련해야 한다"고 덧붙였다.
한편, 전날 광주지검은 장윤기의 성범죄 목적 살인죄를 입증할 수 있는 중요 증거인멸을 돕고, 수사 비밀을 몰래 흘린 혐의(공무상비밀누설·증거인멸방조·증거은닉방조 등)로 전 수사팀장 A 경감(구속)과 팀원이었던 B 경사(불구속)를 기소했다.
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