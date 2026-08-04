안철수에 조국까지 비판... 정부 '세제개편안' 방어 나선 민주당

큰사진보기 ▲한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표가 4일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에 참석해 인사하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표가 4일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 한정애 정책위의장. ⓒ 남소연 관련사진보기

부동산·증권 등을 총망라한 정부의 세제개편안을 두고 국민의힘뿐만 아니라 여권에서도 '기대에 못 미쳤다', '누더기로 만들었다'는 비판이 이어지고 있다. 여당인 더불어민주당은 "정부안은 국회 논의의 출발점"이라며 대응에 나섰다.이번 세제개편안의 주축인 부동산세는 기준을 '보유' 중심에서 실거주 여부와 가격으로 전환하는 방식이다. 초고가·비거주 주택을 대상으로 과세를 '정상화'한다는 게 정부 방침이다.이를 두고 국민의힘은 '세금폭탄 투하 선언'이라며 공세를 펴고 있다. 초고가 주택과 비거주 1주택자의 종합부동산세·양도세 부담을 강화한 것은 징벌적 증세나 다름없다는 주장이다.정점식 원내대표는 4일 페이스북에 글을 올려 "보유세를 높이려면 거래세는 낮춰야 한다는 OECD(경제협력개발기구) 권고마저 무시하고 보유세와 거래세를 동시에 강화하기로 선택한 최악의 증세"라고 지적했다.범여권인 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장도 쓴소리를 던졌다. 부동산 세제에서 예외·특례를 확대해 제도 실효성이 떨어뜨렸다는 지적이다.특히 고가 1주택자의 종부세 부담이 충분히 늘지 않았다고 봤다. 조 원장은 참여연대 조세재정개혁센터 분석을 인용하며 "시가 30억 원인 거주 1주택자의 세액공제 적용 전 종부세는 2026년 276만 원에서 2028년 이후 234만 원으로 줄어 시가 20억 원인 조정대상지역 2주택자의 약 302만 원보다도 적다"고 전했다. 이어 "거주공제와 고령공제를 합산해 최대 80% 공제하다 보니 시가 40억 원 주택의 경우 세액공제 전 종부세 734만 원에서 최대 공제 시 실제 부담이 약 147만 원 수준으로 줄어든다"고 주장했다.종부세 장기보유 세액공제를 장기 거주 중심으로 전환한 방안은 "옳은 방향"이라고 평가하면서도 "고령자 공제와 합산한 최대 공제율 80%는 여전히 높다"고 말했다. 또한 "다주택자 양도세 중과를 또다시 한시적으로 완화한 것도 조세 제도의 예측 가능성을 무너뜨리는 일"이라며 "정부가 투기 시장과 타협한 것으로 받아들여질 것"이라고 비판했다.조 원장은 "2028년 총선과, 열릴 가능성이 생긴 2027년 서울시장 재선거에 부정적 영향을 줄여야 한다는 방침 하에서 '비거주 고가주택 소유자'만 타겟팅한 것으로 보인다"면서 "대대적인 부동산 개혁을 예고하며 국민적 기대를 높였으나, 막상 나온 결과물은 기대에 미치지 못했다"고 말했다.안철수 국민의힘 의원은 내년 1월 1일부터 신설되는 '생산적 금용 ISA' 등을 '백지화'해야 한다고 주장했다. 정부가 일반 개인종합자산관리계좌(ISA)를 정비하고 국내 투자 혜택을 강화한 생산적 금융 ISA를 신설한 내용이 오히려 일반 투자자들의 혜택을 지나치게 줄인다는 것이다.안 의원은 이날 페이스북에 "ISA는 코스피는 물론 미국 나스닥과 S&P 500 등 장기 지수 투자로 복리 및 자산 증식에 도움을 주는 주식계좌"라며 "그런데 이 정부는 세제개편안을 통해 ISA를 누더기로 만들었다. 2000만 원 한도 이월을 폐지하고, 계약 기간 또한 최대 5년으로 줄였다"라고 썼다.이어 "이를 보완하기 위해 '생산적 금융 ISA'를 신설, 기존 ISA 만기 시 이체하라는데, 이 또한 개악"이라며 "국내 투자로만 한정해서, 해외지수 ETF는 투자가 불가하다"라고 꼬집었다.안 의원은 "ISA는 초장기 지수 및 배당주 복리 투자에 최적화돼 노후 준비에 필수재"라며 "자본시장 선진화를 외치더니, 전 국민을 '무지성 국장(국내 주식 시장)'으로 떠미는 꼴"이라고 주장했다.이런 가운데 민주당 원내지도부는 당 차원에서 입법적 뒷받침에 적극 나서면서도, 심의 과정에서 문제나 부작용을 최소하하겠다는 입장이다.한병도 원내대표는 4일 오전 국회 원내대책회의에서 "필요한 곳은 두텁게 지원하고, 어긋난 조세는 정상화하며, 보완할 부분은 국회에서 확실히 보완하겠다"면서 "불가피한 사정으로 피해를 보거나 과도한 세부담을 지는 국민이 없도록 심의 과정에서 세심히 점검해 더욱 완성도 높은 세제개편안을 만들어 내겠다"고 강조했다.또한 '조세 강탈', '증세 쿠데타' 등 국민의힘 공세엔 "(주택) 실거주 국민의 부담을 덜어주는 개편을 '강탈'이라 부르는 것이야말로 국민을 속이는 왜곡된 정치 선동"이라며 "비난과 흠집내기, 과도한 허위 선동 대신 국회에서 머리를 맞대고 구체적인 대안을 제시해 주길 바란다"고 맞받았다.한정애 정책위의장은 정부의 세제개편안을 "미래 성장 동력 확충과 민생 안정, 지역 균형 발전이라는 국정 과제에 도달하게 할 이정표"라고 평가하며 "부동산 세제 합리화, 가업상속공제 개편, 비과세·감면의 정비 등 그동안 왜곡된 조세 제도를 과감히 정상화하고 형평성을 높이기 위한 신중한 고민 또한 담겨 있다"고 말했다.이어 "향후 국회의 세법 심의 과정에서 다양한 현장의 목소리를 듣고 구체적 사례와 통계를 바탕으로 꼼꼼히 점검하겠다"며 "당정이 지속적으로 협의해 제도 변경으로 선의의 피해를 보는 국민이 없도록 세심히 검토하겠다"고 강조했다.