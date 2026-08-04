울산 페인트 창고 화재... '주택가 인근에서 페인트류 취급을?'

지난 3일 오전 8시 20분쯤 울산 남구 삼산동에 있는 한 페인트 창고시설에서 불이 나 인접한 원룸건물 3층에 있던 60대 여성이 숨졌다. 또한 창고 주인인 60대 남성은 중상을 입었고 인근 주민 3명은 가벼운 부상을 입었다.
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경찰 조사 결과, 화재 당시 창고 내부에서는 지게차 작업이 이뤄진 것으로 나타났다. 경찰은 이 작업이 화재 원인이 된 것 아닌가 보고 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
이날 사고 당시 현장에 출동한 김상욱 울산시장은 곧바로 오전 11시 시청 실국장 회의를 소집해 대책마련에 나섰고 비슷한 사례방지를 위한 전수조사를 지시했다.
우선, 페인트 판매업의 경우 지정수량(1000L) 미만으로 저장·취급 시 '위험물안전관리법'상 설치 허가 대상에 해당하지 않는 것으로 파악됐다. 따라서 주택가로부터의 안전거리 확보나 빈터 여부 등 위험물 안전관리 측면에서 상대적으로 점검의 사각지대가 발생할 우려가 있는 것으로 나타났다.
이에 울산소방본부는 4일부터 31일까지 지역 주택가 인근 페인트류 취급 사업장 59개소를 대상으로 특별조사를 실시한다.
울산소방본부는 "이번 조사는 지난 8월 3일 울산 삼산동 페인트창고 화재로 인명피해가 발생한 데 따른 후속 조치로, 시민들이 안전하게 생활할 수 있는 도시를 만들기 위한 시정 방향에 따라 긴급 추진된다"고 밝혔다.
이어 "이번 특별조사를 통해 주택가와 인접한 사업장의 페인트류 및 위험물 의심 물질 저장·취급 실태를 전수 확인하고, 화재위험요인을 사전에 제거하는 데 행정력을 집중할 방침"이라고 덧붙였다.
조사 대상은 지역 주택가 인근 지정수량 미만 페인트류 취급 사업장 59개소이며 조사는 소방, 구군, 낙동강유역환경청 등 총 6명이 참여하는 합동조사반을 구성해 진행된다.
합동조사반은 위험물 저장·취급, 불법 건축물, 유해화학물질 취급 등에 대한 각 기관별 관련 법령의 준수 여부 등을 중점적으로 조사할 계획이다. 조사 과정에서 불법행위가 확인될 경우 관계법령에 따라 입건, 과태료 부과 등 엄정 조치할 방침이다.
울산소방본부는 이번 조사를 단순 점검에 그치지 않고, 주택가 주변에서 인화성 물질을 취급하는 창고와 사업장의 안전 사각지대를 면밀히 살펴 시민 불안을 해소하는 계기로 삼는다는 계획이다.
김용수 울산소방본부장은 "이번 화재로 시민 안전의 중요성을 다시 한번 무겁게 인식하고 있다"라며 "주택가 주변 인화성 물질 취급 사업장을 철저히 조사해 시민들이 안심하고 생활할 수 있는 도시를 만드는 데 최선을 다하겠다"라고 말했다.