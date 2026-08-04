윤종오 "세부담 변동 크지 않은 그 아래 구간 더 과열될 수도"

큰사진보기 ▲진보당은 7월 22일 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 23일 이재명 대통령이 주재하는 '부동산 국민 대토론회'가 무주택자와 세입자, 청년의 주거기본권을 보장하는 정책 전환의 계기가 되어야 한다고 촉구했다. 이날 기자회견에는 김재연 진보당 대표와 윤종오 진보당 원내대표가 참석했다. ⓒ 윤종오 의원실 관련사진보기

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정부가 발표한 세제 개편안에 대해 윤종오 원내대표가 4일 입장문을 내고 "'똘똘한 한 채' 선호 현상을 막기 어렵다"고 지적했다. 그 이유로 "극소수 초고가 주택에만 세부담을 늘린다면 초고가 주택에 쏠림 현상을 일부 진정시킬 수 있을지 모르지만, 세부담 변동이 크지 않은 그 아래 구간은 더 과열될 수도 있다"는 점을 들었다.윤 대표는 "이번 개편안은 부동산 세제 정상화를 위한 진일보한 방안들을 담고 있다"며 "공정시장가액 비율 정상화, 세율 인상 등 진보당이 발의한 종부세법 개정안 중 일부가 반영됐고 세부담 상한 강화도 바람직 하는 등 보유세 현실화를 위한 여러 내용을 담고 있다"면서도 이같이 지적했다.윤 대표는 "이번 개편안에 따른 세부담 증가는 강남 3구나 한강벨트 일부 단지에 국한될 것으로 보인다"며 "조세 형평성 실현이란 측면에서 아쉬운 점이 많고 부동산 시장 안정화 효과도 크게 기대하기 어려워 보유세 강화 기조가 충분히 담겼다고 볼 수 없다"고 지적했다.구체적 이유로 윤 대표는 "종부세 과세대상을 공시가격 14억 원으로 올리면서도 납세자의 80%가 넘는 과세표준 6억 원 이하 구간의 세율은 그대로 유지하는 바람에, 실제 종부세 정상화 적용 대상은 얼마 되지 않는다"며 "시가 20억 원~30억 원 주택은 오히려 세금이 줄어들고 50억 원은 넘어야 유의미하게 세부담이 증가한다"는 점을 들었다.그러면서 "국회 심의 과정에서 이번 개편안에서 부족한 점이 바로 잡히기를 기대한다'며 "이번 개편안에 담긴 실거주 혜택이 과도하지는 않은지, 세제 정상화 원칙에 부합하는지도 심도 깊게 논의해야 하며, 특히 종부세 세율은 최소한 윤석열 정부 감세 이전으로 되돌릴 것을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.