시장이 갤러리가 되는 순간, 상인들은 주인공이 되었다

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"사진은 갤러리 안에서만 감상해야 하는 예술일까."

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큰사진보기 ▲안동간고등어 판매점시장에서 노점을 운영하시는 상인들은 기본적은 수십년을 버텨내고 있다. ⓒ 이재필 관련사진보기

큰사진보기 ▲로컬그라피 오월안동구시장 사진잔치에 참여한 지역사진단체 출사를 나서기전 단체사진을 찍었다. ⓒ 이재필 관련사진보기

큰사진보기 ▲안동구시장 사진잔치 포스터시장의 레트로 한 모습들과 오래된 간판을 오브제로 사용한 공식포스터 ⓒ 수월하다 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 https://brunch.co.kr/@suwolhada에도 실립니다.

해동아트센터에서 활동하며 '안동 구시장 골목갤러리 사진잔치'를 기획할 때 가장 먼저 떠올린 질문이었다. 전시장을 찾아야만 만날 수 있는 사진이 아니라, 시민들이 매일 오가는 시장 한복판에서 자연스럽게 마주하는 사진을 만들고 싶었다.안동시와 안동상권활성화추진단이 추진한 '제3회 안동원도심 주민참여 상권활성화 사업공모'를 통해 해동아트센터는 '안동 구시장 골목갤러리 사진잔치'를 기획했다. 나는 해동아트센터의 멤버이자 사진가로 기획과 사진 작업에 함께 참여했다.지난 6월과 7월 두 달 동안 사진작가 이재각과 함께 구시장 상인들을 찾아다녔다. 이번 작업에서 가장 중요하게 생각한 것은 카메라를 의식한 포즈가 아니었다. 평소처럼 일하는 모습, 그리고 그들이 오랜 시간 삶을 이어온 공간이 있는 그대로 기록되어야 한다고 생각했다. 이번 전시의 주인공은 상인이지만, 그들의 터전인 시장 또한 또 하나의 주인공이기 때문이다.세월의 흔적이 남은 간판과 작업대, 낡은 벽, 물건이 쌓인 진열대, 사람의 손길이 켜켜이 스며든 공간은 상인의 삶을 설명하는 또 하나의 초상이었다. 사람과 공간은 분리될 수 없었고, 그 둘이 함께 있을 때 비로소 구시장의 시간이 사진 속에 담길 수 있다고 믿었다.이번 작업은 두 사진가만의 전시도 아니다. 지역 사진단체 '로컬그라피 오월' 회원들과 시민들이 함께 시장을 기록했다. 저마다 다른 시선으로 담아낸 사진들은 하나의 아카이브가 되었고, 전문 사진가의 기록과 시민들의 일상이 만나 구시장의 다양한 얼굴을 보여주는 시민참여형 전시로 완성됐다.안동 원도심은 지금도 조금씩 변하고 있다. 상권 활성화는 모두가 이야기하지만, 전통적인 시장의 역할은 시대의 변화와 함께 점차 줄어들고 있다. 전국의 많은 시장이 복합문화공간으로 변화를 시도하는 것도 이러한 흐름과 무관하지 않다. 하지만 변화에 앞서 반드시 해야 할 일이 있다고 생각했다. 지금의 시장을 기록하는 일이다.사람이 떠나고 공간이 바뀌면 지금의 풍경은 다시 만날 수 없다. 오랫동안 한 자리를 지켜온 상인들의 얼굴과 손, 그리고 그들이 살아온 공간은 시간이 흐를수록 더욱 소중한 지역의 기억이 된다. 이번 전시는 상권 활성화를 위한 문화행사인 동시에, 변화하는 안동 구시장의 오늘을 기록하는 지역 아카이빙 프로젝트이기도 하다.전시는 오는 20일까지 안동 구시장 전역에서 열린다. 시장 곳곳에 설치된 사진들은 별도의 전시장 없이 골목 자체를 하나의 갤러리로 만든다. 장을 보러 온 시민들은 자연스럽게 사진을 만나고, 자신이 늘 지나치던 공간과 상인을 새로운 시선으로 바라보게 된다.오는 8일에는 상인들과 함께하는 오프닝 행사도 마련된다. 이번 전시의 진짜 주인공인 상인들에게 작은 축하와 감사를 전하는 자리다. 이번 전시를 준비하며 다시 한번 확인한 것은 예술은 특별한 공간에서만 존재하는 것이 아니라는 사실이다. 사람들이 살아가는 일상 속에서, 시장의 골목에서, 누군가 평생을 지켜온 삶의 자리에서도 예술은 충분히 태어날 수 있다.나는 이번 전시가 시장을 단번에 변화시키는 해답이라고 생각하지 않는다. 다만 오늘의 구시장과 그곳을 지켜온 사람들을 기록하는 일이 언젠가 이 도시의 소중한 기억이 될 것이라고 믿는다. 시간이 흘러 시장의 모습이 달라지더라도, 이번 사진들은 안동 구시장의 시간을 가장 진솔하게 증언하는 기록으로 남게 될 것이다.