용산참사 거짓말 논란에 뇌물까지... 박병국 충북도특별보좌관 내정에 시끌

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

경찰 재직당시 4000여 만 원의 뇌물과 향응을 받아 2년 6개월의 실형을 살았던 박병국 충북도대외협력보좌관(2급) 내정자의 이력이 논란이다. 박 내정자는 용산참사 당시 거짓말을 해 논란을 일으켰던 것으로 나타났다.이 논란으로 '양치기 경찰'이라는 비판을 받았지만 이후 경무관으로 승진하고, 경찰대 출신 중 최초로 주중국대사관 영사로 발탁됐던 사실도 확인됐다.2009년 1월 20일 서울 용산구 한강로 2가 재개발 지역의 건물을 점거하고 농성하던 철거민들을 경찰이 과잉 진압하는 과정에서 화재가 발생해 철거민 5명과 경찰특공대원 1명이 사망하고 30명이 부상당한 비극적인 사건이 발생했다.당시 서울지방경찰청장은 철거민들이 망루를 지은 지 단 하루 만인 1월 20일 새벽, 안전 대책이 미비한 상태에서 경찰특공대를 투입했다. 명백한 과잉진압이 부른 사회적 참사였다.사회적 비판이 거세지자 당시 이명박 정부 청와대 관계자는 경찰청 홍보담당관에게 "용산 사태를 통해 촛불시위를 확산하려고 하는 반정부단체에 대응하기 위해 '군포 연쇄살인 사건'의 수사 내용을 더 적극적으로 홍보하기 바란다"는 지시를 전달했다.여기서 언급된 '군포 연쇄살인 사건'은 '강호순 연쇄살인 사건'이다.이 사건은 2006년부터 2008년까지 연쇄살인범 강호순이 경기 서남부 지역 등에서 여성 10명을 납치·살해한 사이코패스 연쇄 살인 사건이다.연쇄 살인사건을 통해 용산참사 비판여론에 대해 물타기를 하라는 지시였다.이명박 청와대의 지시를 받은 경찰청 홍보관은 다름 아닌 박병국 충북도지사 대외협력특별보좌관 내정자였다.이 같은 사실은 2009년 2월 12일 당시 김유정 민주당 대변인에 의해 폭로됐다.세부적인 문건까지 공개되며 파장이 확산됐지만, 박병국 내정자는 거짓으로 답변해 논란이 일었다.<한겨레> 보도에 따르면 당시 박 내정자는 "청와대로부터 군포 연쇄살인 사건 홍보와 관련해 공문이나 전자우편을 받은 적이 없다"고 주장했다.하지만 하루 뒤 이명박 정부 청와대가 그런 지시를 전달했다는 사실을 인정하면서 박병국 내정자의 해명은 하루 만에 거짓말로 탄로 났다. 박 내정자는 "청와대 쪽에서 입장 정리가 안 된 상황에서 우리가 먼저 입장을 밝히기는 힘들었다"는 해명을 내놓은 바 있다.거짓말을 한 사실이 드러나면서 박병국 내정자에게는 '양치기 경찰'이라는 비판이 쇄도했다.하지만 한 달 정도 뒤인 2009년 3월 14일 박병국 내정자는 '경찰의 꽃'이라는 경무관으로 승진했다. 박 내정자는 경무관 승진 뒤 곧바로 울산경찰청 차장으로 발령났고, 2009년 8월에는 주중국대사 영사로 발탁됐다. 경찰대 출신이 주중국대사 영사로 발령이 난 것은 박 내정자가 처음이라고 알려졌다.3년 뒤인 2012년 박 내정자의 뇌물수수 혐의가 불거졌다. 그는 2006년 한 업체 대표로부터 현금과 향응 등 약 4100만 원에 이르는 뇌물을 받은 혐의로 기소됐으며, 2013년 대법원에서 징역 2년 6개월 형이 확정됐다. 복역을 마친 후 지난 2015년 출소했다.공교롭게도 당시 박병국 내정자의 수사를 지휘했던 인물은 경찰대 1기 동기생인 황운하(조국혁신당) 국회의원으로 알려졌다.한편 충북도는 5일 오송 C&V센터에서 박병국 내정자를 대상으로 대외협력특별보좌관 임용 면접을 진행한다. 충북도 측이 영입 방침을 이미 결정한 상태여서 면접은 요식행위에 그칠 수 있다는 비판도 나오고 있다.