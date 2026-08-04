대구시 민선 9기 시정 슬로건 확정 '변화와 성장, 더 나은 내일'

큰사진보기 ▲대구시 시정 슬로건. ⓒ 대구시 관련사진보기

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대구시가 민선 9기 출범과 함께 마련한 시정 슬로건인 '변화와 성장, 더 나은 내일'의 공식 디자인을 확정했다.대구시는 기존의 틀과 관행에서 벗어나 도시 경쟁력과 경제, 일자리, 시민의 삶을 바꾸는 성장으로 이어가고 궁극적으로 '더 나은 대구의 내일'을 만들겠다는 시정 철학을 이번 슬로건에 담았다고 밝혔다.슬로건의 디자인은 서체, 색채, 상징기호를 통해 슬로건의 지향점을 압축적으로 담아냈다. 서체는 장식을 배제하고 안정감과 추진력을 느낄 수 있도록 간결하게 디자인해 높은 가독성과 통일성을 갖추었다.심볼이 포함된 '기본형'에는 신뢰감 있는 색을 바탕으로 열정적인 색상이 우상향으로 더해지는 그러데이션(Gradation, 하나의 색에서 다른 색으로, 단계적으로 변화하는 것)을 적용했다.문구 중심의 '간소형'은 '변화와 성장'에 열정적인 색을, '더 나은 내일'에 신뢰감 있는 색을 담아 문구 자체의 의미를 살렸다.또 슬로건 상단의 상징기호(★)는 도약의 출발점이자 성과가 빛나는 도착점을 의미한다. 이는 변화와 성장의 여정 끝에 마주하게 될 대구의 밝은 미래를 하나의 기호에 압축적으로 담아낸 것으로 슬로건 전체의 의미를 함축하는 역할을 한다.대구시는 이번에 확정된 디자인을 시 누리집(홈페이지), 공공 현수막, 공직자 명함, 각종 공문서 등 시정 전 분야에 걸쳐 순차적으로 적용할 계획이다.추경호 대구시장은 "이번 슬로건 디자인은 단순한 상징물이 아니라 민선 9기의 시정 철학을 시민들께 알기 쉽게 전달하기 위한 것"이라며 "미래를 여는 경제 대개조, 누구나 누리는 문화 행복, 일상을 바꾸는 공간 대전환, 모두를 지키는 안전 복지, 시민과 함께하는 공감 시정 등 5대 시정 목표를 속도감 있게 실행해 시민이 체감하는 변화와 성장을 만들어 가겠다"고 말했다.