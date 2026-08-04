국힘 영남 의원들 만난 박근혜, "기회 올 것" 해석 분분

큰사진보기 ▲6.3 지방선거 선거운동이 한창이던 지난 5월 27일 오후 박근혜 전 대통령이 부산 기장시장을 찾아 국민의힘 정동만 의원, 박형준 부산시장 후보, 박민식 부산 북구갑 후보와 함께 시민들에게 인사하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

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지난 6.3 지방선거에서 국민의힘 후보들을 도왔던 박근혜 전 대통령이 두 달 만에 울산에서 모습을 드러냈다. 박 전 대통령은 영남권 야당 국회의원들을 만나 지난 지원전에 관한 얘기를 주고받았는데, 그 성격을 두고선 의견이 분분하다.4일 국민의힘 등에 따르면, 박근혜 전 대통령은 지난 2일 울산의 한 식당에서 박성민·김기현·박대출·강민국·정동만·박성훈·김태규·백종헌 등 부산과 울산, 경남 의원들을 비롯한 유영하·구자근 대구 경북 의원들과 식사를 함께했다. 이 현장에는 선거에서 낙선한 박형준 전 부산시장, 김두겸 전 울산시장도 참석했다.이번 깜짝 만남은 표면상 지방선거 관련 감사의 성격이었다. 박 전 대통령은 당시 영남권을 포함해 전국 곳곳을 돌며 사실상 국민의힘 명예선대위원장을 자처했다. 영남권 의원들은 어려운 조건에서 힘을 보태준 전 대통령에게 고마움을 전하고, 패배한 두 전 시장도 위로했다.격려성 발언도 나왔다. 박 전 대통령은 선거 결과에 아쉬움을 표시하면서도 야당이 잘해야 한다는 취지로 당부했다. 특히 민심을 잘 담아내면 앞으로 기회가 올 것이라는 의견도 내비쳤다. 앞서 채널A는 "(박 전 대통령이) 국가 기본 틀이 흔들리면 국민이 힘들어한다"라며 "적극적으로 싸워달라"라는 말을 했다고 단독 보도했다.그러나 일부 참석자들은 이구동성으로 정치적인 해석에 선을 그었다. 박 전 대통령의 최측근인 유영하(대구 달서갑) 국회의원은 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "지원 유세 관련 박 전 대통령을 모시는 자리였다. 그때 울산만 아니고 부산, 강원까지 가지 않았나. 그러다 보니 (참여) 인원이 많아졌다"라고 말했다.최근 당내 분열을 둘러싼 발언은 없었느냐는 질문에 유 의원은 "그런 말씀은 한 적이 없다. 대통령께선 원래 현안 이야기를 하는 분이 아니지 않나"라며 "(다만 참석자 가운데) 보수의 어른 역할 요청은 있었다"라고 당시 분위기를 전했다.강행군 유세 속에 악화했던 박 전 대통령의 건강은 많이 회복된 것으로 나타났다. 발목 부상 상황에서 대구시장 지원을 펼쳤던 일화를 전한 유 의원은 "지금은 (건강이) 회복됐다. 사실 언론에 나오지 않았을 뿐 그동안 경주도 부산도 다녀오셨다"라며 최근 근황을 설명했다.백종헌(부산 금정) 국회의원도 박 전 대통령의 얼굴이 상당히 밝았다고 알렸다. 백 의원은 "건강도, 얼굴도 아주 좋아지셨더라"라며 "(이번 만찬은) 지방선거 유세에 나와주신 것에 대한 고마움을 표시하는 자리였다"라고 부연했다.그 역시 당내 분열 관련 언급이나 언론이 궁금해할 만한 민감한 대화는 오가지 않았다고 말을 아꼈다. 그는 "대통령께서야 우리 당이 잘 되면 좋겠다, 참석자들은 좀 열심히 할 수 있게 힘을 보태달라 정도였다. 고생하신 분께 자꾸 뭔가 주문한다는 건 결례"라고 말했다.박 전 대통령과 영남권 의원들의 깜짝 회동을 놓고선 평가가 다양하다. <대구신문>은 3일 자 정치 기사에 박 전 대통령 재등판 가능성과 친박 성향의 영남권 의원들을 향해 당 구심점 역할을 강조한 것이라는 해석을 담았다.MBN <뉴스와이드>에 출연한 정광재 전 국민의힘 대변인은 박 전 대통령의 기회 언급에 대해 "버티는 힘을 우리 당이 좀 키워야 한다는 원론적인 말씀을 한 거라고 이해한다"라고 반응했다. 반면 김종욱 전 민주연구원 부원장은 "사면 복권된 입장에서 부적절한 발언"이라고 비판했다.