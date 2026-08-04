국힘 영남 의원들 만난 박근혜, "기회 올 것" 해석 분분

지난 6.3 지방선거에서 국민의힘 후보들을 도왔던 박근혜 전 대통령이 두 달 만에 울산에서 모습을 드러냈다. 박 전 대통령은 영남권 야당 국회의원들을 만나 지난 지원전에 관한 얘기를 주고받았는데, 그 성격을 두고선 의견이 분분하다.
4일 국민의힘 등에 따르면, 박근혜 전 대통령은 지난 2일 울산의 한 식당에서 박성민·김기현·박대출·강민국·정동만·박성훈·김태규·백종헌 등 부산과 울산, 경남 의원들을 비롯한 유영하·구자근 대구 경북 의원들과 식사를 함께했다. 이 현장에는 선거에서 낙선한 박형준 전 부산시장, 김두겸 전 울산시장도 참석했다.
울산서 국힘 의원들과 만찬, 박근혜... 어떤 이야기 오갔나
이번 깜짝 만남은 표면상 지방선거 관련 감사의 성격이었다. 박 전 대통령은 당시 영남권을 포함해 전국 곳곳을 돌며 사실상 국민의힘 명예선대위원장을 자처했다. 영남권 의원들은 어려운 조건에서 힘을 보태준 전 대통령에게 고마움을 전하고, 패배한 두 전 시장도 위로했다.
격려성 발언도 나왔다. 박 전 대통령은 선거 결과에 아쉬움을 표시하면서도 야당이 잘해야 한다는 취지로 당부했다. 특히 민심을 잘 담아내면 앞으로 기회가 올 것이라는 의견도 내비쳤다. 앞서 채널A는 "(박 전 대통령이) 국가 기본 틀이 흔들리면 국민이 힘들어한다"라며 "적극적으로 싸워달라"라는 말을 했다고 단독 보도했다.
그러나 일부 참석자들은 이구동성으로 정치적인 해석에 선을 그었다. 박 전 대통령의 최측근인 유영하(대구 달서갑) 국회의원은 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "지원 유세 관련 박 전 대통령을 모시는 자리였다. 그때 울산만 아니고 부산, 강원까지 가지 않았나. 그러다 보니 (참여) 인원이 많아졌다"라고 말했다.
최근 당내 분열을 둘러싼 발언은 없었느냐는 질문에 유 의원은 "그런 말씀은 한 적이 없다. 대통령께선 원래 현안 이야기를 하는 분이 아니지 않나"라며 "(다만 참석자 가운데) 보수의 어른 역할 요청은 있었다"라고 당시 분위기를 전했다.
강행군 유세 속에 악화했던 박 전 대통령의 건강은 많이 회복된 것으로 나타났다. 발목 부상 상황에서 대구시장 지원을 펼쳤던 일화를 전한 유 의원은 "지금은 (건강이) 회복됐다. 사실 언론에 나오지 않았을 뿐 그동안 경주도 부산도 다녀오셨다"라며 최근 근황을 설명했다.
백종헌(부산 금정) 국회의원도 박 전 대통령의 얼굴이 상당히 밝았다고 알렸다. 백 의원은 "건강도, 얼굴도 아주 좋아지셨더라"라며 "(이번 만찬은) 지방선거 유세에 나와주신 것에 대한 고마움을 표시하는 자리였다"라고 부연했다.
그 역시 당내 분열 관련 언급이나 언론이 궁금해할 만한 민감한 대화는 오가지 않았다고 말을 아꼈다. 그는 "대통령께서야 우리 당이 잘 되면 좋겠다, 참석자들은 좀 열심히 할 수 있게 힘을 보태달라 정도였다. 고생하신 분께 자꾸 뭔가 주문한다는 건 결례"라고 말했다.
박 전 대통령과 영남권 의원들의 깜짝 회동을 놓고선 평가가 다양하다. <대구신문>은 3일 자 정치 기사에 박 전 대통령 재등판 가능성과 친박 성향의 영남권 의원들을 향해 당 구심점 역할을 강조한 것이라는 해석을 담았다.
MBN <뉴스와이드>에 출연한 정광재 전 국민의힘 대변인은 박 전 대통령의 기회 언급에 대해 "버티는 힘을 우리 당이 좀 키워야 한다는 원론적인 말씀을 한 거라고 이해한다"라고 반응했다. 반면 김종욱 전 민주연구원 부원장은 "사면 복권된 입장에서 부적절한 발언"이라고 비판했다.