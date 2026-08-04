씨앗 한 톨로 살리는 시골마을

큰사진보기 ▲<숲노래 책숲> 한켠 ⓒ 파란놀 관련사진보기

큰사진보기 ▲<숲노래 책숲> 한켠. 작은 폐교를 책으로 가득 채우고도 모자라서 책더미를 쌓습니다. ⓒ 파란놀 관련사진보기

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큰사진보기 ▲<숲노래 책숲>에서 꾀하는 '글놀이꽃'. 저마다 푸른숲을 이야기하다가 문득 쪽종이에 '시'를 쓰고서 나눕니다. ⓒ 파란놀 관련사진보기

큰사진보기 ▲글놀이꽃을 펼 적에는, 종이에도 시를 적지만, '종이잔'에도 글을 쓰면서 놉니다. ⓒ 파란놀 관련사진보기

큰사진보기 ▲함께하는 글놀이꽃 ⓒ 파란놀 관련사진보기

큰사진보기 ▲시를 옮겨적고서 이웃님한테 나누어 주곤 합니다. ⓒ 파란놀 관련사진보기

큰사진보기 ▲손으로 쓴 <숲노래 책숲> 소식지. ⓒ 파란놀 관련사진보기

큰사진보기 ▲<숲노래 책숲>으로 삼는 폐교인 '흥양초'는 작은 시골마을 여럿이 둘러싸는 한복판에 있습니다. ⓒ 파란놀 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 베이비뉴스에도 실립니다.전남 고흥에 깃든 '작은배움숲(폐교활용 도서박물관)' 이야기입니다. 고흥교육지원청은 이곳이 오래되었기에 철거해야 한다고 여기지만, 오랜 살림빛을 품은 곳이기에 손질하고 고쳐서 시골 어린이와 푸름이와 모든 이웃하고 푸른씨앗을 나누는 배움숲으로 작게 가꿀 수도 있습니다.

교육부에서 지난 2026년 6월 1일에 공고를 내고서, 6월 30일부터 8월 11일까지 사업공모를 받는다고 하는 '2차 학교복합시설사업 공모'가 있습니다. 저는 이러한 공모사업이 있는 줄 여태 모르다가, 얼마 앞서(2026.7.28.) 서울로 강의를 가서 처음 들었습니다. 서울 어느 이웃님이 알려주더군요. 저는 2011년부터 전남 고흥에 깃들면서 국어사전을 씁니다. 국어사전을 쓰는 기초자료이기도 하지만, 도서박물관으로 꾸리려고 고흥군 도화면에 있는 흥양초등학교(폐교)를 빌려서 16년 동안 문화예술교육터전으로 삼아 왔습니다.전남광주에는 '폐교 활용 조례'가 있습니다. 전남광주의회는 폐교를 활용하여 문화예술교육을 살리는 일을 하는 개인과 단체한테 무상으로 빌려주자고 의결하기도 했습니다. 저는 개인으로서 국어사전을 씁니다만, '고흥마을대학'이라는 마을협동조합 회원으로서, 고흥에서 마을대학을 펴는 배움길(교육사업)에 뜻을 함께합니다. 작은시골에서 여럿이 손을 모아서 시골 어린이와 푸름이를 마주하자는 길입니다. 어떤 '영리사업'도 아닌 '자원봉사' 얼거리로 2011∼2026년 동안 폐교를 임대해서 문화예술교육터전으로 이끌어 왔습니다. 그러나 여태 '무상임대'를 받은 적이 없기도 하지만, 고흥교육지원청에서는 2026년 6월 11일을 끝으로 '임대 계약 연장'조차 하지 않겠다고만 밝히기까지 합니다.마감이 코앞인 '2차 학교복합시설사업 공모'이기에, 올해에는 넣기 어렵다고 봅니다. 그러나 '교육부 폐교활용 지원사업'은 새롭게 꾸준히 이어갈 교육부 행정이자 정책이라고 느낍니다. 이다음 2027년이든 2028년이든, 또는 2029년이나 2030년이든, 고흥군에서 폐교인 흥양초등학교 같은 곳을 지원사업으로 넣도록 차근차근 서류를 꾸리고 살필 만합니다. 이동안 고흥교육지원청과 고흥군청은 한마음 한뜻으로 작은배움숲(폐교활용 문화예술공간)을 뒷바라지할 수 있습니다.시골은 서울과 달라서, 대중교통이 없다고 할 수 있습니다. 서울은 구로구에서 성북구 사이라 해도 전철이나 버스로 어렵잖이 오갑니다. 시골은 이쪽 면에서 저쪽 면으로 건너갈 대중교통이 아예 없습니다. 이쪽 마을에서 저쪽 마을로 건너갈 대중교통도 없습니다. 이 탓에 다들 자가용을 몰려고 하는데, 저는 걷거나 자전거를 타면서 다닙니다. 걸으면 즐겁고 이웃마을도 살필 수 있기도 합니다만, 어린이와 푸름이는 운전면허부터 딸 수 없어요. 어린이와 푸름이와 나란히 시골에서 다니려고 걷거나 자전거를 타거나 군내버스를 하염없이 기다립니다.이러다 보니, 시골에서는 모든 문화이건 예술이건 교육이건 "가장 큰 한 군데 읍내"에만 쏠립니다. 나라로 치면 "모든 길은 서울로 잇는다"고 할 테고, 시골로 치면 "모든 길은 읍내로 잇는다"고 하겠습니다. 이러다 보니, 읍내와 멀거나 면소재지하고도 먼 곳은 일찌감치 모조리 폐교가 되다시피 했고, 어린이와 푸름이도 거의 모조리 떠납니다.그런데 이럴수록 거꾸로 읍내와 면소재지하고 먼 시골마을 한켠에 덩그러니 남은 폐교를 작은배움숲으로 살릴 만하다고 느낍니다. 시골 어린이와 푸름이한테는 '길삯(택비시)'을 군청·교육지원청에서 이바지하면서, 작은배움숲으로 호젓하면서 즐겁게 오가는 새길을 열 만합니다. 서울이라면, 구와 동마다 다 다르게 문화와 예술과 교육을 펴면서, 구와 동마다 마을을 사랑하는 길을 펴요. 온나라로 치면, 부산과 대구와 광주와 대전과 인천이 저마다 제 고장을 사랑하는 길을 펼 텐데, 고흥 같은 시골이라면, 고흥읍 한 군데만이 아닌, 여러 면과 작은 시골마을 곳곳으로 천천히 하나씩 문화예술터전을 작은배움숲으로 가꿀 만합니다.시골 어린이와 푸름이가 "곁에 있는 폐교가 되살아난 문화예술교육터전이 있구나, 이런 곳이 생길 수 있구나!" 하고 느끼는 길을 열 수 있기를 바라는 마음입니다. 시골(군단위 지역)이 살아나려면 시골에 뿌리를 내려서 아이를 낳아 돌볼 젊은일꾼이 늘어야 합니다. 시골을 사랑하며 아이를 낳아서 돌볼 젊은일꾼은 '서울과 같은 대단위 쇼핑몰이나 문화센터'보다는 '들숲메바다라고 하는 자연환경과, 이러한 자연환경을 바탕으로 삼은 폐교활용문화공간'을 반긴다고 느낍니다. 앞으로 20년·30년·50년 앞길을 바라볼 적에도, 이제부터 차근차근 폐교 활용을 하나씩 늘리는 쪽으로 교육지원청과 군청이 한마음으로 나서면 기쁜 일입니다. 폐교 활용을 하는 줄거리(프로그램)는 시골에 깃드는 문화예술교육인이 스스로 새롭게 하나하나 짜고 엮고 펼치면서 어깨동무를 하면 넉넉하다고 봅니다.그런데 현실을 보면, 군단위 교육지원청에서는 폐교가 안전검사에서 등급이 낮게 나온다고 여기면서 철거하려고만 합니다. 언뜻 참 쉬운 행정 관리입니다. 그러나 온나라를 보면, 저희가 고흥에서 16년째 빌려쓴 흥양초등학교보다 훨씬 오래되고 낡은 건물도 외형을 고스란히 살리면서 '지나온 생활문화와 지역문화를 되새기고 후세에 물려주자는 뜻'이라는 교육 효과와 문화 효과가 있다고 여겨서, 내외부를 보강하고 고치는 데에 힘쓰면서 되살리는 길을 늘려갑니다.충청북도에 있는 충북도청을 생각해 볼까요. 충청북도는 오랜 도청 건물을 고스란히 되살려서 〈그림책정원 1937〉이라는 이름으로 2026년에 새롭게 열었습니다. 자그마치 90년을 충북도청으로 이은 오랜 건물을 '그림책도서관'이라는 얼개로 새롭게 짰습니다. 고흥군 관내 폐교보다 훨씬 오래된 90년짜리 낡고 오래된 건물이라지만, 외형을 보존하고 내부를 제대로 고치고 손질해서 여는 〈그림책정원 1937〉은 충북 지역민과 어린이와 푸름이한테도 이바지하겠고, 충북 청주라는 고장에 눌러앉거나 이주하고 싶다는 마음까지 일으킬 만한 문화예술교육터전입니다.저희가 16년 동안 임대했던 고흥군 도화면 흥양초등학교라면 〈푸른말숲 19○○〉처럼 이름을 붙여서 이 시골마을에서 어떻게 배움씨앗과 배움꿈을 키우려 했는가 하는 발자취를 함께 선보일 만합니다. 시골이라는 터전에서 푸르게 너울거리를 들숲을 속삭이는 새배움터요, 국어사전이라고 하는 책이 태어나는 밑자리인 고흥이라는 뜻을 살리는 〈푸른말숲〉이라고 할 만합니다. 오랜 폐교를 작은배움숲인 〈푸른말숲〉으로 되살려 놓으면, 도시문명에 지치고 힘든 서울이웃이 전남광주 고흥군으로 가볍게 마실하듯 찾아오는 노둣돌 노릇도 톡톡히 할 만합니다.그리고 폐교에는 관사가 딸리게 마련입니다. 오랜 건물처럼 오랜 관사도 작은 숙소로 고쳐놓으면, 오롯이 별밤으로 누리는 시골빛을 품으면서 "우리말은 이렇게 푸르구나!" 하고 새삼스레 배우는 길잡이를 이룰 수 있습니다.모든 문화와 예술과 교육은, 정부와 지자체가 한뜻으로 움직이면서 모든 사람한테 베푸는 정책, 이른바 공교육정책도 있어야 합니다만, 공교육 바깥과 둘레에서, 생활교육과 문화교육과 미래교육과 자연교육이라는 정책도 나란히 있을 노릇이라고 봅니다. 이러한 정책을 살펴서 어린이와 푸름이와 일반시민 누구한테나 펴는 몫은 '한 사람 한 사람(개인)'으로 지역에 뿌리내리면서 살아가는 작은일꾼(문화예술교육인)이라고 봅니다.작은일꾼 한 사람 한 사람이 지역 어린이와 푸름이를 저마다 '한 사람 한 사람'으로 마주하면서 손잡고 걸어가는 길을 틔우는 새터로도 폐교활용을 먼저 살필 일이라고 봅니다. 이제는 고흥군뿐 아니라 다른 지자체에서도 폐교철거 계획을 모두 접고서, 폐교활용 계획을 세우는 알뜰하고 알찬 정책으로 거듭날 수 있기를 바라는 마음입니다. 폐교관리가 어렵다고 여기면서 자꾸 철거해서 없애려고 하면, 고흥군과 같은 시골마을은 더 빠르게 무너지고 사라지겠지요. 귀촌인마저 발길을 끊을 수밖에 없습니다. 어려운 폐교관리라고 하는 행정관리가 아닌, 마을사람이 마을에 뿌리내리면서 스스로 천천히 한 땀씩 일구는 문화생활과 푸른살림(시골생활)이 어우러지는 길을 지켜보고 돕는 고흥교육지원청과 고흥군청으로 나아갈 수 있기를 바랍니다.