멸실 위기 맞은 오윤 테라코타 벽화, 시민 힘으로 지킨다

한국 민중미술의 대표 작가 오윤(1946~1986)의 공공미술 작품인 '구의동 테라코타 벽화'가 재건축으로 멸실 위기에 놓인 가운데, 시민들이 자발적으로 시작한 보존운동이 마지막 고비를 맞고 있다.
3일 오전 11시, 서울 광진구 구의동 옛 우리은행(옛 상업은행) 건물에서는 '오윤 구의동 테라코타 벽화 무사 해체 기원제'가 열렸다.
이날 행사에는 오윤 작가의 유족을 비롯해 오윤 구의동 테라코타 보존추진위원회, 한국민족미술인협회, 미술계 관계자와 시민 등이 참석했다. 참석자들은 작품이 훼손 없이 안전하게 해체되고, 복원과 재설치를 거쳐 공공의 문화유산으로 다시 시민 곁에 돌아오기를 기원했다.
이 작품은 1973년 오윤 작가가 동료 작가인 오경환·윤광주와 함께 제작한 공공미술 작품으로, 건물 내벽에 설치된 대형 테라코타 벽화다.
보존운동은 지난 4월 구의동 우리은행 건물의 매각과 재건축이 추진되는 과정에서 가벽 뒤에 가려져 있던 테라코타 벽화가 다시 모습을 드러내면서 시작됐다. 건물 소유주는 작품의 예술적 가치가 남다르다고 판단해 미술계에 수소문하며 자문을 구했다. 이후 국립현대미술관 관계자가 오윤 작가의 작품임을 확인하고 유족에게 관련 사실을 알리면서 본격적인 보존 논의가 시작됐다. 이후 시민, 미술 관계자, 예술인 플랫폼 '씨앗페' 관계자 등이 뜻을 모아 '오윤 구의동 테라코타 보존추진위원회'(이하 보존추진위원회)를 구성했다.
이날 기원제에서는 지난 4개월간의 추진 경과도 공유됐다. 서인형 운영위원장은 시민 서명 운동과 언론 보도, 전문가 자문 등을 통해 공공 보존 방안을 다각도로 모색했지만, 공공기관이 단기간 내 예산과 행정 절차를 마련하기는 현실적으로 어렵다는 판단에 이르렀다고 설명했다. 이에 따라 "먼저 시민의 힘으로 작품을 안전하게 해체한 뒤 이후 공공기관이나 미술관으로 이전·보존을 추진"하는 방향으로 뜻을 모았다.
[시민이 시작한 보존운동①] 1만 명 시민 서명 달성
지난 서울시장 후보들에게 작품 보존을 요청하는 시민 청원을 진행하는 한편, 서울시와 관계기관의 적극적인 역할을 촉구하는 1만 명 시민 서명운동을 전개했다. 애초 목표였던 1만 명을 훌쩍 넘어 3일 현재 1만 1,814명이 서명에 참여했다. 지금도 서명은 계속되고 있으며 이는 오윤의 작품을 시민의 문화자산으로 지켜야 한다는 사회적 공감대가 확산되고 있음을 보여준다.
건물이 재건축을 앞두고 있어 늦어도 8월 안에 작품을 해체해 이전하지 못하면 벽화는 건물과 함께 영구히 사라질 가능성이 크다. 현재 건물 소유자는 작품 보존을 위해 일정 부분 협조하고 있지만 재건축 일정은 더 이상 늦추기 어려워 행정 협의만 기다리기에는 시간이 촉박한 상황이다. 작품을 지켜낼 시간이 이제 얼마 남지 않았다.
오윤 작가의 차남 오상엽씨는 "아버지께서는 생전에 미술은 많은 사람과 함께 나누어야 한다는 신념을 갖고 계셨다"라며 "구의동 테라코타 벽화 역시 특정 개인의 소유가 아니라 시민 모두가 향유하는 공공의 자산으로 보존되기를 바란다"라고 말했다. 이어 "시민들이 자발적으로 보존 운동에 참여하고 따뜻한 응원을 보내주시는 모습을 보니 가슴이 벅차다" 라고 감사의 뜻을 전했다.
[시민이 시작한 보존운동 ②] 시민의 힘으로 마련한 보존기금
보존을 위한 기금 마련도 시민들의 참여와 아이디어 속에 이어지고 있다. 보존추진위원회는 지난 7월 26일부터 8월 9일까지 서울 종로구 관훈갤러리에서 '오윤 구의동 테라코타 벽화 보존기금 마련전'을 개최했다. 전국 100명이 넘는 작가들이 작품을 기증했으며, 전시 수익금은 벽화 해체와 보존 비용으로 사용된다. 8월 3일 현재 펀딩 모금액은 4천 707만 5천 원이다.
후원자들은 "무사히 작품이 보존되길 바라며 이렇게라도 함께할 수 있어 기쁘다", "꼭 해체·복원을 통해 다시 시민들 곁으로 돌아오길 바란다" 등의 응원 메시지를 남기며 작품 보존에 힘을 보태고 있다. 크라우드펀딩은 오윤 구의동 테라코타 보존추진위원회와 한국민족미술인협회가 공동 주최하고, 예술인협동조합인 한국스마트협동조합이 운영하는 예술인 플랫폼 씨앗페 홈페이지(https://www.saf2026.com/funding/oh-yoon-terracotta)
에서 진행되고 있다. 펀딩은 오는 8월 31일까지 진행된다.
재개발과 공공미술, 우리는 무엇을 남길 것인가
이날 기원제에 참석한 미술인 두시영 아리랑 작가는"멸실 위기에 놓인 이 기념비적인 공공미술 작품이 오윤 작가의 정신과 가치를 온전히 담아 안전하게 해체·복원되기를 바란다"라며"더 많은 시민이 작품을 함께 향유하고, 이번 작업이 한국 공공미술사에 길이 남을 기념비적인 복원 사례가 되었으면 한다"라고 말했다.
행사에 참석한 미술평론가들도"구의동 테라코타 벽화는 1970년대에 제작된 한국 초기 공공미술의 대표작으로, 예술성과 역사성, 공공성을 두루 갖춘 매우 중요한 문화유산"이라며 "이번 보존 사례가 우리 사회의 공공미술 보존 정책과 제도를 새롭게 정립하는 계기가 되어야 한다"라고 강조했다.
이번 보존 운동은 단순히 한 점의 작품을 지키는 일을 넘어 재개발과 도시 정비 과정에서 사라질 위기에 놓인 문화유산을 어떻게 보존할 것인지, 시민과 예술계, 행정이 어떤 방식으로 협력해야 하는지를 묻는 중요한 사회적 과제로 확장되고 있다.
오윤의 구의동 테라코타 벽화는 재건축 일정이 임박하면서 마지막 시간을 지나고 있다. 작품을 지켜낼 수 있는 시간은 많지 않지만, 지난 4개월 동안 시민들이 보여준 연대와 참여는 공공미술 보존의 새로운 가능성을 보여주었다. 이번 해체·복원 과정이 한국 공공미술 보존의 새로운 이정표가 될 수 있을지, 그 과정을 계속해서 기록하고 취재할 예정이다.