멸실 위기 맞은 오윤 테라코타 벽화, 시민 힘으로 지킨다

소소한 기록도 역사가 된다 | 김유미 시민기자 Think Globally, Act Locally 세계의 시각으로 보고, 지역의 이야기를 기록합니다. 취재 분야 : 학습도시, 평생학습 · 실천공동체 · 문화예술 · 공공정책, 통합돌봄 취재 철학 : 기록 하나가 사회의 소중한 자산이 된다.