이 대통령 "형소법 개정안, 입법권 부정할 정도 아냐"

이재명 대통령이 검찰 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안에 대한 재의요구권(거부권)을 행사하지 않겠다고 밝혔다.
이 대통령은 4일 국무회의에서 "이 법률안이 위헌, 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회 입법권을 부정할 만큼 심각한 사안이라고 보긴 어렵다"라고 밝혔다.
아울러 "국민의 눈높이에서 원래 취지대로 변경된 시스템이 제대로 작동하는지 세심하게 점검하고 부족하거나 잘못된 부분이 있다면 신속하고 과감하게 그리고 철저히 보완하도록 하겠다"라고 했다.
앞서 국민의힘은 지난 3일 청와대 앞에서 현장 최고위원회의를 열고 형사소송법(아래 형소법) 개정안에 대한 거부권 행사를 촉구한 바 있다. 장동혁 국민의힘 대표는 당시 "거부권을 거부하면 대한민국을 지키기 위한 국민의 탄핵 요구는 더 거세질 것"이라고 주장하기도 했다(관련기사 : 청와대 달려간 국힘 "보완수사권 폐지 거부 안 하면 탄핵 요구 거세질 것" https://omn.kr/2ja38
).
"수사
·기소 분리는 사필귀정의 필연적 조치"
이 대통령은 "거부권 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 건 아니다"라고 했다.
"상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배된다, 헌정 질서에 위반된다고 해야 (거부권 행사로) 상대의 권한을 부정할 수 있다는 게 헌법학계의 의견이기 때문에 (형소법 개정안의 내용이) 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기가 참 어렵다"라는 설명도 덧붙였다.
"지난 수십 년 동안 검찰은 수사부터 기소, 영장, 청구 등 형사사법체계 전반에 걸쳐서 매우 과대하고 집중된 권한을 행사해왔다"라면서 수사·기소 분리를 골자로 한 형소법 개정안의 당위성도 강조했다.
이 대통령은 "주권자 국민이 부여한 모든 권한은 견제와 균형의 원리를 바탕으로 투명하고 공정하게 행사돼야 한다"라며 "이는 국민주권과 민주주의, 또 법치주의를 떠받치는 근간이자 국민의 인권과 보편적 권리를 보다 충실하게 지키기 위한 핵심 전제"라고 말했다.
특히 "비정상적 형사사법 시스템 하에서 검찰 내 일부 집단은 '기소를 위해서 수사할 수 있다'는 권한을 무소불위로 악용하며 있는 사건을 덮거나 누군가를 정해놓고 처벌하기 위해 별건 수사, 먼지털이 표적 수사를 관행처럼 되풀이 해왔다"라고 지적했다.
그러면서 "수사·기소 분리는 이러한 비정상적 형사사법 시스템을 정상화하는 첫 출발"이라며 "국민의 삶을 더욱 안정적으로 지키기 위해 모든 권력기관은 예외 없이 국민의 통제 아래 두겠다는 사필귀정의 필연적 조치"라고 밝혔다.
"한 번의 제도 변경으로 쉽게 종결되는 개혁 없어"
"한 번의 제도 변경으로 쉽게 종결되는 그런 개혁은 세상 어디에도 없다"라면서 이번 형소법 개정안에 따른 여러 우려에 대한 보완책 마련도 주문했다.
이 대통령은 먼저 "국회의 형소법 개정으로 형사사법체계의 선진적 정상화의 단초가 마련됐지만 한편으론 경찰의 수사권 독점과 비대화에 대한 우려가 커지고 있다"라며 "이러한 문제를 보완하기 위해서 관련 법령의 정비 또는 제도 정비 등의 후속 조치가 반드시 필요하다"라고 했다.
"특히 새로운 수사 시스템 정착 과정에서 국민이 억울한 피해를 입지 않도록 수사 공정성과 수사 역량 제고에 작은 빈틈도 없어야 되겠다"라고 강조했다.
이와 관련 이 대통령은 "이름과 역할이 변해도 국민과 법치를 수호하는 검찰의 책무는 조금도 가벼워지지 않는다"라며 "검찰은 대표적인 공익의 대표자인 만큼 인권 수호자로서의 책임을 보다 충실히 수행해 국민 모두의 검찰로 거듭나기 바란다"라고 당부했다.
경찰을 향해서는 "뼈를 깎는 자세로 내부 비리 근절과 피해자의 실질적 보호, 민주적 통제 강화에 총력 매진함으로써 믿음직한 국민의 경찰로 거듭나기 바란다"라고 주문했다.