뉴욕은 숲을 인프라로 선택했다, 의왕의 미래 도시가 가야 할 방향은

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"대부분의 인프라는 지어지는 바로 그날부터 가치가 감가상각되기 시작합니다. 하지만 나무는 반대입니다. 20년 된 길거리 나무는 5년 된 나무보다 훨씬 더 많은 인도의 열을 식히고 매년 더 많은 빗물을 흡수하며 훨씬 더 큰 역할을 해냅니다. 수관(나무 그늘)을 인프라로 다룰 때 나타나는 변화가 바로 이것입니다. 시간이 흐를수록 돌아오는 가치와 편익은 더욱 커집니다."

큰사진보기 ▲정승나무 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲의왕 솔고개길 ⓒ 안종복 관련사진보기

낮 기온이 40도를 웃도는 기록적인 폭염이 일상이 된 요즘, 길거리의 나무 한 그루가 드리우는 그늘은 단순한 휴식 공간을 넘어 시민의 건강과 생명을 지키는 '생존의 인프라'다. 폭염과 기후위기가 피부로 체감되는 상황에서 세계 주요 도시들은 콘크리트 중심의 개발에서 벗어나 숲을 가꾸고 도시의 열기를 식히는 대전환에 나서고 있다.가장 눈여겨볼 사례는 미국 뉴욕시다. 뉴욕시는 2026년 시장 산하 기후환경정의국을 중심으로 뉴욕시 공원국 등 관계 기관과 함께 시 최초의 도시숲 종합계획인 '뉴욕시 도시숲 종합계획(NYC Urban Forest Plan)'을 발표했다.이 계획은 현재 23.4% 수준인 도시 전체 수관피복률을 2040년까지 30%로 확대해 도시 전역의 녹지 형평성을 높이는 것을 목표로 한다. 즉, 거주 지역에 관계없이 모든 시민이 깨끗한 공기와 나무 그늘을 누릴 수 있는 '녹지 형평성'을 실현하겠다는 구상이다.이번 뉴욕시 도시숲 프로젝트 설계에 참여한 도시계획·건축사무소 WXY의 아담 루빈스키 대표는 건축 전문 매체 <더 아키텍츠 뉴스페이퍼>와의 인터뷰에서 도시를 바라보는 깊이 있는 철학과 녹지 인프라의 본질을 꿰뚫는 통찰을 제시했다.루빈스키 대표의 말처럼 숲과 그린벨트는 한 번 조성되면 시간이 지날수록 노후화되고 막대한 유지·관리 비용이 발생하는 콘크리트 구조물과는 본질적으로 다르다. 수십 년, 수백 년의 세월을 품으며 뿌리 내린 나무와 숲은 시간이 흐를수록 미세먼지를 줄이고, 폭염을 완화하며, 우수를 조절하는 '보물 같은 자산'이 된다.뉴욕이 숲의 미래 가치를 눈여겨보고 '녹지 인프라'에 투자하는 동안, 경기 의왕시 오전·왕곡 지역이 마주한 현실은 어떠한가.정부는 지난 2024년 11월 의왕시 오전·왕곡 일대를 공공주택지구로 지정하고, 1만 4000여 가구 규모의 아파트 단지를 짓겠다고 발표했다. 그러나 500년 넘게 터전을 이어온 유서 깊은 마을 공동체와 수도권의 소중한 녹지 축인 개발제한구역(그린벨트)을 전면 수용 방식으로 개발하는 계획은 주민들의 거센 반발을 불러왔다.지난해 9월 열린 전략환경영향평가 설명회에서도 주민들은 마을의 역사와 환경적 가치를 충분히 고려하지 않은 사업 추진에 대해 강한 우려와 목소리를 쏟아냈다.주민들이 외치는 목소리의 본질은 단순한 '무조건적인 개발 거부'나 '지역 이기주의'가 아니다. 그것은 500년 동안 자연과 어우러져 살아온 주민들의 생존권과 마을의 역사성, 그리고 기후위기 시대에 숲이 지닌 환경적 가치를 충분히 고려하지 않은 일방적인 전면 수용 방식의 개발에 대한 문제 제기다.이제는 개발의 패러다임을 바꿔야 한다. 자연과 주민의 삶을 한꺼번에 밀어내는 과거의 토목 공사식 개발에서 벗어나 주민과 진정으로 대화하고 상생하는 소규모·분산형 개발로 방향을 틀어야 한다.의왕 오전·왕곡 지구는 기존 마을의 지형과 500년 넘게 형성된 수목, 생태축을 최대한 보존하면서도 지역에 필요한 자족 기능을 지혜롭게 결합할 수 있는 잠재력을 지니고 있다. 개발과 보전이 대립하는 것이 아닌 환경·역사·주민이 함께 공존하는 새로운 도시계획 모델의 모범 사례가 될 수 있는 곳이다.아담 루빈스키 대표가 강조했듯 자연이 주는 가치는 시간이 흐를수록 더욱 커진다. 당장의 개발 이익을 위해 콘크리트로 땅을 덮는 것보다 500년 역사의 마을 공동체를 온전히 지키고, 푸른 그린벨트를 보전하며 주민과 상생할 때 얻어지는 '장기적 공익'이 훨씬 더 크다.정부와 국토교통부, LH, 그리고 의왕시는 이제라도 주민들을 국정의 동등한 파트너로 인정해야 한다. 일방적인 사업 강행을 멈추고 주민 대책위원회와 공식적인 대화 테이블에 앉아, 마을의 특색을 살리고 환경을 보전하는 '상생의 길'을 모색해야 한다.40도 폭염이 일상이 되어가는 시대다. 주민의 목소리에 귀 기울이고 숲과 사람이 함께 살아가는 의왕의 미래를 만드는 것. 이것이야말로 이 시대가 요구하는 진정한 '환경 정의'이자 '지속 가능한 공익'의 실천이다.