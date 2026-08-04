국방부, 오는 26일 '통합 사관학교' 공청회 개최

큰사진보기 ▲국방부는 안규백 국방부 장관이 지난 7월 16일 미래 안보환경 변화에 대응해 장교 양성체계를 혁신하기 위한 '국군사관학교 창설 기본계획'을 발표했다고 밝혔다. 사진은 국군사관학교 예상 조감도(그래픽). 2026.7.16 ⓒ 국방부 제공 관련사진보기

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육·해·공군 사관학교를 통합하는 가칭 '국군사관학교' 창설을 위한 공청회가 이달 말 열린다.국방부는 4일 "오는 26일 오후 서울 용산구 국방컨벤션에서 '국군사관학교 창설 관련 공청회'를 개최한다"라고 밝혔다.이번 공청회에서는 국방부가 발표한 국군사관학교 창설 기본계획을 설명하고, 전문가 토론과 일반 참여자 질의응답을 통해 국민의 다양한 의견을 수렴할 예정이다.참가를 원하는 국민은 오는 14일까지 이메일(academy@mnd.go.kr) 또는 온라인 신청서식(https://forms.gle/tauX9o6AyHcc11FC7)을 통해 신청하면 된다. 국방부 공식 홈페이지 공지사항을 통해 자세한 신청 방법을 확인할 수 있다.국방부는 행사장 수용인원 300명을 고려해 접수 순서대로 참석자를 선정할 예정이다. 공청회는 국방홍보원 방송·유튜브를 통해서도 생중계된다.국방부는 공청회에서 수렴한 각계각층 의견을 검토해 오는 10월쯤 국군사관학교 창설 세부계획을 수립·발표한다는 방침이다.앞서 국방부는 지난 7월 16일 국군사관학교 창설 기본계획을 발표한 바 있다.