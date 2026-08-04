7월 농축산물 물가 0.5% 상승 그쳐... 폭염 속 밥상물가 부담 덜어

큰사진보기 ▲이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관이 4일 세종시 정부세종청사에서 2026년 7월 소비자물가 동향을 설명하고 있다. 지난달 소비자물가 상승률은 석유류 가격 오름세 둔화로 3개월 만에 2%대로 내려왔다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 7월 30일 서울의 한 대형마트에서 시민이 수박을 고르고 있다. 전날인 29일 수박(8㎏)의 도매가격은 2만569원으로 지난달보다 14.2%, 1년 전보다 33% 올랐다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

폭염과 장마가 기세를 부리는 한여름에도 농축산물 물가가 전반적인 안정세를 이어가며 전체 물가 부담을 낮추는 버팀목 역할을 한 것으로 나타났다. 수박·토마토·오이 등 여름철 대표 과채류의 재배면적이 증가한 데다 양호한 생육 여건으로 출하량이 늘어난 영향이다. 이에 정부는 폭염 등 변수에 대비한 선제적 수급 관리에 나섰다.농림축산식품부는 4일 국가데이터처가 발표한 7월 소비자물가지수 조사 결과, 전체 소비자물가는 전년 대비 2.8% 상승했지만 농축산물은 0.5% 상승에 그쳤다고 밝혔다. 세부적으로는 농산물이 2.2% 하락했고 축산물은 4.4% 상승했다.특히 농산물 소비자물가지수는 전년 동월 대비 2.2% 하락하며 전반적인 하락세를 이끌었다. 이는 최근 집중호우와 폭염 등 기상 악재 속에서도 주요 작황의 생육이 양호해 출하량이 원활히 유지된 덕분이다. 대부분 품목 가격이 안정세를 보이고 있다는 분석이다.다만 쌀과 대파는 일부 상승했다. 쌀은 지난달 초부터 20kg(킬로그램) 기준 6만 1000원 수준에서 보합세를 이어가고 있으며, 정부는 가격 동향을 면밀히 점검하면서 할인 지원 등을 통해 소비자 부담을 최소화한다는 방침이다.대파 역시 지난해 가격이 낮았던 기저효과로 전년보다 소폭 높은 수준이지만, 고랭지 여름대파 출하가 본격화되는 8월 중순 이후에는 공급 증가로 가격 안정세가 이어질 것으로 전망된다.반면 무와 배추, 오이, 호박 등 일부 품목은 가격이 크게 떨어졌다. 농식품부는 포장재와 농약 등 농자재 할인 지원을 통해 농가 경영비 부담을 덜고, 소비자단체와 대한영양사회, 농협경제지주 등과 협력해 소비 촉진 행사와 할인 판매, 주산지 출하 조절을 병행하고 있다.여름철 과채류 수급도 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다. 농식품부에 따르면 수박과 토마토, 오이 등은 재배면적 확대와 양호한 기상 여건으로 출하량이 증가하면서 최근 가격이 전년과 평년보다 낮은 수준을 유지하고 있다.수박은 올해 5~6월 이른 더위와 대형 유통업체 할인 행사 영향으로 수요가 늘면서 일시적으로 가격이 높았지만, 7월 들어 제철 과일 출하가 확대되면서 도매가격은 평년보다 3.2%, 지난해보다 28.4% 하락했다. 최근 일부 규격의 가격 상승 사례가 보도됐지만 5kg 상품만 일시적으로 오른 반면 8kg과 10kg 상품은 오히려 하락하는 등 규격별 가격 차이가 큰 것으로 나타났다.토마토도 재배면적 확대와 안정적인 생육으로 출하량이 늘어 7월 도매가격이 평년보다 27.9%, 지난해보다 36.4% 낮았다. 오이와 애호박은 7월 중순 집중호우 영향으로 출하량이 일시 감소해 가격이 일부 회복됐지만 여전히 평년 수준에는 미치지 못하고 있다.한국농촌경제연구원은 8월에도 강원지역을 중심으로 재배면적이 늘고 적절한 기온과 일조량으로 병해충 발생이 감소하면서 주요 과채류 생산량이 지난해보다 증가할 것으로 전망했다.축산물은 지난해 가축전염병 확산에 따른 공급 감소 영향으로 전년보다 4.4% 올랐지만 상승폭은 둔화되고 있다. 돼지고기와 닭고기는 도매시장 공급 확대와 육용 종란 수입 등으로 가격 안정세를 보이고 있으며, 정부는 돼지고기 할당관세와 한돈 할인 행사, 닭고기 납품단가 인하 지원을 이어갈 계획이다.쇠고기는 국내 사육 마릿수 감소와 미국 등 주요 수출국의 생산량 감소, 고환율 영향으로 높은 가격이 이어지고 있어 정부와 생산자단체가 할인 판매를 확대하기로 했다. 계란은 공급 감소로 가격이 높았지만 8월부터는 생산량이 회복될 것으로 예상된다. 정부는 이미 주간 평균 2000만 개 규모의 수입 신선란 공급과 납품단가 인하를 병행하고 있다.식품과 외식 물가는 각각 1.0%, 2.6% 상승했다. 중동 지역 불안에 따른 원재료와 포장재, 물류비, 환율 상승으로 일부 가공식품 가격 인상이 불가피한 측면이 있지만, 정부는 세제와 자금 지원을 통해 업계의 부담을 덜고 가격 인상 품목과 시기를 최소화하는 한편 할인 행사 확대를 유도할 방침이다.박정훈 농식품부 식량정책실장은 "여름철 기상 여건과 국제정세 불안 등 대내외 여건 변화에 대응해 농축산물 수급에 차질이 없도록 품목별 생육 관리 및 수급 상황 모니터링(감시활동)을 강화하고 있다"면서 "(폭염 등 외부 요인에) 보다 선제적으로 대응해 먹거리 물가 안정을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.