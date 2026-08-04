부동산 세제 개편안... 조·중·동 "징벌적 과세" vs. 한겨레·경향 "조세 형평 제고"

큰사진보기 ▲정부, 4년만에 종부세 수술내년부터 종합부동산세가 개편되면서 시가 35억원 초과 주택부터 세 부담이 늘어날 것으로 전망된다. 46억원이 넘는 주택은 내년 1.5%에 이어 내후년 2.0%로 세율이 오르면서 종부세가 급증할 예정이다. 재정경제부가 3일 발표한 '2026년 세제 개편안' 주택분 종부세 세율에 따르면 과세표준 6억원∼12억원 구간부터 세율(이하 1주택 기준)이 현재 1.0%에서 내년 1.3%로 오른다. 사진은 이날 서울 강남권 한 부동산 중개업소에 붙은 매물 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정부, 양도소득세 개편정부가 2028년부터 점진적으로 주택 장기보유특별공제(장특공제)의 거주 요건을 강화하고, 2029년 이후부터는 거주에만 혜택을 주도록 완전히 개편한다. 단계적으로 20억원, 10억원 한도도 새롭게 설정해 초고가 주택 1채를 매도하면서 장특공제 혜택으로 세금을 수십∼수백억원대 대폭 감면받는 사례가 원천적으로 차단될 것으로 보인다. 재정경제부는 3일 이런 내용의 '2026년 세제 개편안'을 발표했다. 사진은 이날 서울 강남권 한 부동산 중개업소에 양도세 관련 안내문이 붙어 있는 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

정부가 발표한 부동산 세제 개편안을 두고 보수와 진보 성향 언론 간의 평가가 극명하게 엇갈렸습니다. <조선일보>와 <중앙일보> <동아일보> 등 보수 성향 일간지들은 정부가 "세금으로 집값을 잡지 않겠다"던 약속을 버리고 징벌적 과세에 나섰다며 일제히 비판했습니다. 반면 <한겨레>와 <경향신문> 등 진보 성향 언론들은 실거주와 가격 중심으로 과세 체계를 개편해 조세 형평성을 높였다고 평가하면서도, 실효성 확보를 위한 일관된 정책 추진과 과감한 공급 대책이 병행되어야 한다고 지적했습니다.보수 성향 3개 언론사가 공통적으로 문제 삼은 대목은 비거주 1주택자와 초고가 주택 보유자를 향한 과세 강화 조치입니다. 개편안은 1세대 1주택자의 종합부동산세(종부세) 과세 기준을 공시가격 12억 원에서 14억 원으로 올려 실거주자의 부담을 완화하는 대신, 비거주 1주택자의 기본공제는 12억 원에서 9억 원으로 낮추고 양도소득세 장기보유특별공제 한도를 축소하는 내용을 담고 있습니다.<조선일보>는 사설을 통해 "취임 직후 줄곧 세금으로 집값 잡는 일은 하지 않겠다고 했지만 그 말은 지켜지지 않았다"라며 이재명 정부의 정책 후퇴를 직격했습니다. <조선일보>는 "보유세를 올리려면 세율 체계 전반을 손질해야지 특정 계층이나 지역의 1주택자만 타깃으로 삼는 것은 조세 형평에 맞지 않는다"라며 "자기 집을 세 주고 다른 집 세 들어 사는 비거주 1주택자들이 하루아침에 투기꾼 취급을 받게 됐다"라고 비판했습니다.<중앙일보> 역시 과세 수위의 징벌적 성격을 지적했습니다. <중앙일보>는 "정부는 주요국보다 낮은 보유세를 정상화하고 실수요자를 배려한 정책이라고 설명하지만 현실과는 거리가 멀다"라고 짚었습니다. 이어 "거래세 부담 완화도, 상속세 공제 확대도 외면한 채 보유세를 대폭 강화하면서 주택 보유자의 세 부담은 보유·거래·상속 전 과정에서 한층 무거워지게 됐다"면서 "주택 보유자에 대한 징벌적 세금을 강화한 것으로 볼 수밖에 없다"라고 강조했습니다.<동아일보>는 부동산 세제가 또다시 불완전한 상태로 누더기가 되었다고 평가했습니다. <동아일보>는 "비거주·초고가·다주택자 증세로 단기 매물이 늘어날 수 있지만, 세금을 다시 동원해 누더기 부동산 세제를 더 복잡하게 만들었다는 비판을 피하기 어렵다"라며 "2029년 양도세 중과 유예가 끝나면 보유세와 거래세가 모두 높아져 매물 잠김 현상이 되풀이될 수 있다"라고 꼬집었습니다.반면 진보 성향 언론들은 이번 세제 개편안이 부동산 세제의 불합리성을 바로잡고 실거주 중심 과세를 강화했다는 점에서 긍정적인 입장을 표명했습니다.<한겨레>는 사설에서 "비거주·초고가 주택에 대한 보유세 부담을 늘리는 한편, 부동산세 기준을 실거주 여부와 가격을 중심으로 전면 전환하는 방향"이라며 "거주용과 비거주용 간 세 부담에 차등을 둔 것은 바람직"하다고 평가했습니다. <한겨레>는 그러면서 "보유세를 올리면 양도세를 낮춰 부동산 매물 잠김을 해소해야 한다는 주장도 있지만, 세제개편은 부동산 시장 영향이 아닌 '공정 과세' 원칙에 따라 이루어져야 한다"고 지적했습니다.<경향신문>은 방향성에는 공감하면서도 집값 안정 실효성 측면에서 한계가 있다고 지적했습니다. <경향신문>은 "전세보증금을 끼고 주택을 매입하는 이른바 '갭투자' 등 비거주 목적의 주택 보유에 대한 세제 혜택을 줄여 시세 차익을 노린 투자 수요를 억제하려는 취지로 풀이된다"라면서도 "초고가·비거주 주택의 세 부담을 높였지만, 재산세는 그대로 둔 채 종부세 중심으로 손질해 보유세 정상화에는 한계가 있다는 평가가 나온다"라고 지적했습니다. 이어 "양도세 중과 재유예는 실제 매물과 공급이 늘지 않으면 집값 안정 효과는 제한적일 수 있다"는 전문가의 멘트를 전하기도 했습니다.이처럼 언론사별 시각차는 부동산 세제를 바라보는 근본적인 관점 차이에서 비롯됩니다.보수 언론은 세제 개편을 시장 원리를 무시한 '징벌적 증세' 및 '선의의 피해자를 낳는 세금 규제'로 규정했습니다. 세금을 통한 시장 개입 자체를 부정적으로 바라보며, 보유세를 인상하려면 거래세를 대폭 완화하고 재건축·재개발 규제를 풀어 시장 자율성에 맡겨야 한다고 주장했습니다.반면 진보 언론은 이번 개편을 그동안 누적되어 온 '불평등 과세의 정상화' 및 '공정 과세의 기틀'로 바라봤습니다. 세제 개편의 당위성을 인정하면서도, 정책 유예나 한시적 완화책이 시장에 잘못된 시그널을 주어서는 안 된다고 경고했습니다. 동시에 세제 개편만으로는 한계가 있는 만큼 과감한 공급 정책이 반드시 결합되어야 한다는 점을 짚었습니다.언론과 시장의 다양한 우려와 지적을 의식한 듯, 이재명 대통령은 해외 순방에서 돌아오자마자 부동산 현안을 직접 챙기며 대응에 나섰습니다. 7박 11일간의 미국·남미·독일 순방을 마치고 3일 오전 귀국한 이 대통령은 청와대로 곧장 출근해 오후 3시부터 10시 30분까지 무려 7시간 반 동안 '부동산 및 주식시장 점검회의'를 비공개로 주재했습니다.이 대통령은 회의에서 당일 발표된 부동산 세제 개편방안과 시장 현황을 보고받은 뒤 실무 담당자들에게 구체적인 질문을 던지며 적극적인 해결 방안 모색을 주문했습니다. 이 대통령은 "2022년부터 지속된 주택 공급 부진이 공급 절벽 상황을 초래했다"라며 "이를 극복하려면 공급과 그 속도가 매우 중요하다"라고 강조했습니다.이어 이 대통령은 "최대한 신속하게 많은 주택이 공급될 수 있도록 가용한 행정조치와 금융·재정·규제 완화 등 신속한 공급의 실현을 위한 방법을 찾으라"라고 지시했습니다. 또한 한성숙 국무총리와 관계 부처 장관들에게 "기존 공급 대책을 전면 재점검하고 현실적인 국민 요구를 다각적으로 살펴 꼼꼼히 추진하라"라고 당부하면서, 2~3일 이내에 금융 및 주택 공급 관련 추가 보고와 점검 회의를 마련하라고 지시했습니다.부동산 세제 개편안을 둘러싸고 보수 언론의 '징벌적 과세 비판'과 진보 언론의 '공정 과세 및 공급 보완 요구'가 교차하는 가운데, 정부가 세제 개편의 일관성을 유지하면서도 시장이 요구하는 실질적인 공급 대책과 규제 완화책을 마련할 수 있을지 관심이 쏠리고 있습니다.