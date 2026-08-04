전교조 세종지부, 세종시의회 교육안전위와 간담회... "현장 중심 교육행정 펼쳐야"

큰사진보기 ▲3일 열린 전교조 세종지부-교육안전위원회 간담회 기념사진 ⓒ 전교주 세종지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲3일 열린 전교조 세종지부-교육안전위원회 간담회 모습 사진 ⓒ 전교조 세종지부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

전국교직원노동조합 세종지부(지부장 이상미)가 세종특별자치시의회 교육안전위원회와 간담회를 열고 세종교육의 주요 현안과 교육정책 방향에 대한 현장의 목소리를 전달했다.3일 열린 간담회에는 세종시의회 교육안전위원회 손인수 위원장, 이재준 부위원장, 노종용 의원, 곽효정 의원, 김은진 수석전문위원이 참석했으며, 전교조 세종지부에서는 이상미 지부장을 비롯한 교사 7명이 참석해 의견을 나눴다.전교조 세종지부는 이날 학교가 교육 본연의 역할에 집중할 수 있는 환경 조성이 시급하다고 강조했다. 이를 위해 ▲교사 수업 시수 감축 ▲학급당 학생 수 축소 ▲학교업무 정상화 및 교원 행정부담 경감 ▲학교지원본부의 실질적 기능 강화 ▲학교교육과정을 우선하는 교육행정 체계 마련 등을 제안했다.아울러 아동복지법과 학교안전법 개정을 통해 교원의 교육활동을 실질적으로 보호할 수 있는 제도적 기반을 마련하고, 정당한 민원 처리 시스템 정착을 촉구했다.특히 민선 5기 세종시교육청의 주요 공약 사업에 대한 우려의 목소리도 명확히 했다. 260억 원 규모의 글로벌 진로탐험대를 비롯해 미국 영어교재 활용 방과후교실, 초등학교 평가 정례화, 국제중학교 설립, 공립형 자율형고등학교 지정 등에 대해 "학교교육과정과 교육의 공공성을 훼손하고 학생 간 경쟁을 심화시킬 우려가 있다"며 사업 추진 중단 및 폐지를 요구했다.이어 교육재정은 보여주기식 사업이 아닌 학생의 성장과 학교교육의 질을 높이는 곳에 우선 투입되어야 한다고 지적했다.학생들의 정서적 위기 극복을 위한 대책 마련도 주요 의제로 다뤄졌다. 세종지부는 학생들의 정서 위기와 높은 자살률, 학생 간 혐오 문화 문제를 지적하며 세종시와 협력한 '학생정서지원센터' 설립을 공식 제안했다.이에 대해 교육안전위원회와 전교조 세종지부는 미래사회가 요구하는 인재는 경쟁 중심이 아닌 협력과 공존, 소통 역량을 갖춘 시민이라는 점에 공감대를 형성했다. 또한 AI 교육 역시 문해력 교육을 기반으로 추진되어야 하며, 교육정책의 우선순위는 교육의 본질과 학교 공동체 회복에 두어야 한다는 데 뜻을 모았다.이상미 전교조 세종지부장은 "교육은 경쟁의 승자를 가려내는 과정이 아니라 모든 학생이 함께 배우고 성장하며 공동체의 구성원으로 살아갈 힘을 기르는 과정"이라며 "앞으로도 교육의 본질에 충실한 정책이 추진될 수 있도록 세종시의회와 지속적으로 소통하고 협력해 나가겠다"고 말했다.손인수 세종시의회 교육안전위원장은 "이번 간담회를 통해 교육 현장의 다양한 의견과 우려, 그리고 여러 정책 제안을 들을 수 있었다"며 "오늘 논의된 관련 사업들이 향후 교육청 예산안에 반영돼 의회에 제출된다면 교육안전위원회에서도 필요성과 타당성 등을 꼼꼼히 살펴보겠다"고 밝혔다. 아울러 "제안해 주신 정책들도 향후 관련 사업과 정책을 심의하는 과정에서 함께 논의해 나가겠다"고 덧붙였다.