1700번의 강연보다 빛난 '기록의 힘'

▲서교동 마당집 현관에 나란히 벗어놓은 신발들현관에는 운동화와 구두, 샌들이 뒤섞여 있었다. 오연호 대표도, 교장도, 농민도 그 문턱 앞에서는 신발을 벗었다. 직업과 신분의 계급장을 내려놓고, 오직 '쓰는 사람'이라는 대등한 자격으로 한자리에 앉았다. 글 앞에 선 인간은 모두 평등하다 ⓒ 오성훈 관련사진보기