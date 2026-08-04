"저기도 가보자" 아들의 말에 대답할 수 없었다

큰사진보기 ▲2026.8.1. 숙소에서 바라본 압록강과 신의주 ⓒ 장성수 관련사진보기

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"아빠, 우리 저기도 가보자."

지난해 6월, 좋은 기회를 얻어 두만강 북중 접경지인 도문, 백두산 그리고 압록강 접경지 단동을 방문하였다. 때때로 통일전망대 등에서 휴전선 방면을 바라본 적이 있었지만, 강 하나를 사이에 두고 바라본 북녘땅은 새로운 경험으로 다가왔다. 당시 일정에 쫓겨 급하게 다른 도시로 이동한 사정이 있어, 언젠가 이 곳을 다시 찾으리라 다짐했다.올해 3월, '평양-신의주-단동-심양-북경'을 잇는 철길이 다시 개통된다는 뉴스를 접했다. 일반 화물만이 아닌 여행객도 탑승한다는 소식에 왠지 모를 호기심이 동했다. 가까이 있지만 갈 수 없는 저 북녘땅을 향하는 철마가 단동을 거쳐 압록강 철교를 건너 신의주로 간다는 사실이 뭔가 몽환적으로 느껴졌다.지난해 겨울의 다짐이 떠올랐다. 올해는 나의 여행 파트너, 4살 아들이 동행했다. 국내에서 단동으로 바로 들어가는 비행기 편이 없기에, 배 편을 이용하기로 했다. 사전에 인천-단동 왕복 배편을 결제하고 지난 7월 31일 오후 2시 30분경 인천항 국제여객터미널에 도착했다.사방에서 중국 말이 들렸다. 승객 대부분이 중국인들이고, 국내 여행사를 통해 이 곳을 찾은 한국 단체 여행객들도 보였다. 나와 아들을 단동으로 보내 줄 배에 승선하고 그렇게 15시간 가량이 지난 8월 1일 오전 10시경 단동항에 도착했다.단동항에서 단동역으로 향하는 셔틀버스를 타면서 창 밖 풍경을 바라보았다. 30분 정도 지났을까, 압록강 물줄기와 북녘땅이 보였다. 1년이 지나 다시 찾은 단동의 풍경이라 그렇게 낯설지 않았지만 분단의 현실을 목도하는 게 여간 심란치 않았다.단동역에 하차한 후 지난해에 들렀던 한인 식당에서 점심 식사를 했다. 호텔에서 짐을 푼 후 서둘러 압록강 선착장을 찾아 유람선에 탑승했다. 손을 뻗으면 닿을 듯한 거리에 신의주가 있었다. 북녘땅의 북한 인민 중 일부가 우리 유람선을 향해 손을 흔들었다. 나도 몰래 손을 흔들어 보았다.30여 분의 짧은 시간을 뒤로한 채 유람선에서 하차 후 압록강 단교로 향했다. 지난해에 혼자 걷던 이 단교를 이번에는 아들과 함께 했다. 아들은 여기가 어디인지보다는 유람선을 타고 다리를 위를 걷는 게 좋은 듯 보였다. 이리저리 뛰어 다니기 시작했다. 그리고 단교의 마지막 지점에 도달했다. 끊긴 다리 위에서 뭐가 아쉬운 듯 아들은 눈을 들어 단교 너머를 바라 봤다."아빠, 저기는 어디예요?""저긴 북한이야.""아빠, 우리 저기도 가보자.""...."단교 끝 지점에서 바둥거리는 아들은 들쳐 매고 돌아 갔다. 그렇게 신의주와 다시 멀어져 갔다. 압록강 단교 옆에는 단동과 신의주를 연결하는 철교가 존재한다. 아들을 들쳐 매고 압록강 단교 입구 방면으로 이동하던 중, 뉴스에서만 접하던 신의주 발 여객 열차가 이 철교를 통해 단동으로 진입하는 모습을 보았다. 철마는 분단의 세월을 혼자 이고 있는 듯 한바퀴 한바퀴 천천히 이동했다. 이 열차에 북한 동포들이 탑승하고 있겠지 하는 생각에 뭔가 반갑고 뭔가 애잔한 감정이 올라왔다.단동의 습도 높은 더운 날씨를 피해 서둘러 숙소로 돌아왔다. 다소 비싼 값을 치르고서라도 압록강과 신의주가 바로 보이는 방을 예약했다. 넓은 창을 통해 비치는 북녘땅 그리고 여러 건물들이 가깝게 다가왔다. 갈 수 없는 그곳을 오랜 시간 멍하니 쳐다 보았다. 그리고 어둠이 깔리자, 예상 했던 것처럼 신의주 모든 건물에는 빛이 사라졌다. 칠흑 같은 어둠이 북녘땅을 휘감았다. 여기 단동의 밤은 네온사인, 가로등으로 여전히 낮 같은데, 압록강 너머 북녘땅은 일몰에 따라 사라졌다.지난 2일 다시 단동항을 찾아 인천항으로 향하는 국제여객선에 몸을 실었다. 1박 2일의 짧은 일정이었지만, 분단의 현실을 다시 느끼기에는 충분한 시간이었다. 국제여객선이 단동항에서 점차 멀어지자 북녘땅의 모습도 점점 하늘과 바다 사이에서 희미해져 갔다. 아쉬움을 뒤로한 채 침상에서잠을 청하던 순간 아들의 순진무구한 목소리가 떠올랐다.