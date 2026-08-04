주민 숙원 푼 서산시 석남동, 주민 호응 높아

큰사진보기 ▲도로 환경 개선 사업 전 모습. ⓒ 석남동 관련사진보기

큰사진보기 ▲도로 환경 개선 사업 후 모습. ⓒ 석남동 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

서산시 석남동이 주민 숙원사업이었던 예천1통 마을회관 앞 도로 환경 개선 사업을 성공적으로 마무리하며 지역 주민들로부터 높은 호응을 얻고 있다.해당 구간은 비교적 넓은 도로 폭으로 인해 일부 차량의 중앙선 침범과 불규칙한 통행이 잦아, 마을회관을 이용하는 어르신과 주민들의 보행 안전사고 우려가 지속적으로 제기되어 온 곳이다.이에 석남동은 주민 건의사항을 수렴하고 시 교통과와 협의를 거쳐 현장 여건, 차량 통행 흐름, 보행자 안전성을 종합 검토했다. 이후 주민 의견을 적극 반영해 실효성 높은 도로 정비 방안을 추진했다.이번 공사를 통해 노면색깔 유도선이 신설되었으며, 456㎡ 규모의 미끄럼방지 포장을 실시해 인도와 유사한 보행 환경을 조성했다. 또한 '노인보호구역(30km/h, 천천히)' 노면 표시를 새롭게 정비해 차량 속도 저감과 고령 보행자 보호를 강화했다.도로 정비 완료 후 차량 통행 질서가 바로잡히고 보행자와 운전자 모두 안전하게 이용할 수 있는 환경이 조성되면서, 오랜 생활 불편이 해소됐다는 평가가 이어지고 있다.이윤석 예천1통장은 "그동안 마을회관 앞 도로는 무질서한 차량 통행으로 어르신들의 안전이 늘 걱정이었는데, 주민 의견을 반영해 안전한 도로로 개선해 주어 감사하다"고 전했다.김혜송 석남동장은 "이번 개선 사업은 주민들의 작은 불편과 안전 우려를 귀담아듣고 함께 해결해 나간 뜻깊은 사례"라며 "앞으로도 현장의 목소리를 세심히 살펴 안전하고 쾌적한 마을 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.