이제 국토부와 법무부의 시간

▲2026 세제개편안재정경제부가 8.3(월) 발표한 세제개편안 중 35쪽의 내용. 2031년까지 5년간 세수효과를 +3조4430억 원으로 추산하고, 그중 종부세에서 2조1815억원이 늘어나는 것으로 보았다. 그런데 세부담 귀착 측면에서 보면 고소득자가 1226억원을 부담하고, '기타'에서 4조6831억 원을 부담한다. 세부적으로는 ‘조세지출→재정전환 항목(+1.1조원)도 기타로 분류’라고 정부가 밝힌 바, 각종 세액공제를 없애면서 이를 ‘개인’의 부담액이 늘어나는 것이 아니라 ‘기타’의 부담액이 늘어나는 것으로 집계하는 - 편법이라고까지 할 것인지는 모르겠는- ‘변화’도 포함된 것 같다. ⓒ 재정경제부 관련사진보기