이제 국토부와 법무부의 시간

정부의 세제개편안이 드디어 발표되었다. 잠재성장률 반등 지원, 민생·지방 지원, 공정과세, 세제 합리화의 네 분야를 아우르며 11개 법률을 개정해야 하는 종합적인 개편안이다. 부동산 세제는 그 중 세 번째, 공정과세 분야 내의 세부 과제 중 첫 번째다. 주요 내용은 종합부동산세를 주택 수 대신 가액과 거주 여부로 매기고, 양도세 장기보유특별공제를 거주공제로 바꾸며, 등록임대사업자에게 주던 양도세 특례를 단계적으로 걷어내는 것이다.
정부가 설명하는 '공정과세를 위한 조세개혁'이 실현될지를 검증하는 것은 필자의 역량 밖이다. 이 글의 목적은 '주거 안정'의 관점에서 후속 보완 대책을 이야기하는 것이다. 여기서 '후속 보완대책'이라 함은 이번 정책과의 시간순서상 그렇다는 것이지, 주거정책 차원에서 부차적인 정책이라는 뜻은 결코 아니다.
세금은 조세 정의의 원칙에 따른다면, 세입자의 주거 안정은 별도로 도모해야
세금으로 매매가격이 안정되는 경우라 해도, 그 매매가격이 안정되면 임대료도 안정된다는 논리가 항상 통하는 것은 아니다. 신규 주택의 경우엔 주택의 공급비용에 연동하여 매매가가 정해지고 이에 뒤따라 임대료가 책정되는 측면이 있지만, 기존 주택의 경우엔 현재의 전세가격 이하로 매매가가 내려갈 수 없다. 내려갈 경우 깡통전세가 되고 그 피해가 세입자에게 전가되는 일을 우리는 겪었다(*자세한 이야기는 "전세에서 탈출해야 나라가 산다 1편
, 2편
" 참고).
이른바 'full 전세'로 무자본 갭투자를 한 경우에는 매월의 현금 수입이 없는데, 이 경우에 세금 연체 등으로 인해 '디폴트'를 선언한 임대인 때문에 많은 이들이 전세 보증금 피해를 입기도 했다. 물론 이런 극단적인 사례가 전부를 대표하는 것은 아니다. 임차인 피해의 근본 원인을 무자본 갭투기가 아니라 세금에서 찾자는 것도 아니다.
문제는 현재의 임대차부문에 세입자가 '인질'로 잡혀 있다는 것이다. 그리고 오직 그런 면에서만 호출이 된다는 것이다. 지난 7.23의 대통령 주재 대토론회에서도 당장의 세입자 주거 안정에 직결되는 임대료, 계약 갱신권, 보증금 보호 방안 등은 3시간이 넘는 동안 제대로 언급되지 않았다. 세입자가 호명될 때는 '다주택자를 때리면 세입자가 피해를 본다', '임대인의 DSR을 풀어야 임차인 보증금을 돌려준다', '임차인 주거 사각지대가 넓어지니 보증기준을 완화해 달라'는 등, 오로지 '방패막이' 혹은 '알리바이'로서였다.
그래서 세금을 매기지 말자는 이야기가 아니다. 세입자를 방패막이 신세로 쓰는 구도를 유지하자는 것도 아니다. 두 가지 정의로운 원칙이라 해도 서로 충돌하거나 둘 사이의 사각지대가 생길 수 있음을 인정하고 그 부분을 챙기자는 말이다.
기대와 우려가 교차하는 세부담 귀착 내역, 그리고 주거 안정
정부 발표의 세부담 귀착 내역을 보자. '서민·중산층'의 세부담은 1조 2258억 원 감소한다고 한다. '대기업·중소기업'은 합쳐 1369억 원이 감소한다. 그럼에도 전체적으로 3조 4430억 원이 순증하는 비결은 '기타'에서 4조 6831억 원이 증가하는 덕분이다. 서민과 기업의 세부담이 줄어드는데 전체적으로는 늘어난다니 외형적으로는 좋아 보인다. 그런데 서민·중산층의 세부담이 줄어든다는 것은 전체 세수와 부담의 이야기다. 부동산만 놓고 보면 어떻게 될까.
정부 발표는 소득기준에 따른 '서민·중산층'의 분류만 있을 뿐, 아쉽게도 '세입자' 몫의 조세부담에 대한 별도 분석은 없다. 그러나 짐작할 수 있는 부분이 있다. 종합부동산세의 세수효과는 2조 1815억 원이다. 고소득자의 세부담 증가는 1226억 원이다. 필자는 이 세부담 증가의 상당 부분이 종부세에서 올 것이라고 본다. 이것이 다 종부세라고 하더라도 증가액의 5.6%에 불과하다. 그렇다면 거칠게 계산해서 나머지 94.4%, 2조 589억 원은 어디서 걷히는 것일까? 법인도 세부담이 줄었으니, 4조 6831억 원을 부담은 '기타'에서 올 것이다.
'기타'의 내역은 '외국인·비거주자·상속인·공익법인 및 귀착 분석이 곤란한 일부 항목'이다. 그 중 '비'거주자·공익법인 등이 대부분 별장으로 주택을 운영하고 있는 것이 아닐진대, 그 집들이 빈 집이 아니라면, 지금 누군가 세입자로 살고 있을 것이다.
물론 정부 발표 한번에 모든 경우의 수를 다 다루어 예측하기도 쉽지는 않을 것이다. 주택부문은 가격대, 건축유형, 입지조건 등에 따라 '하위시장'이 복잡다단하게 서로 얽혀있는 곳이다. 공급자/소비자에게 매기는 모든 세금이 모든 경우에 소비자/공급자에게 전가되는 것은 아니고, 이는 수요-공급의 탄력성과 이에서 비롯되는 협상력 등에 따라 좌우된다.
결국 현실에서 세입자에게 (수요-공급의 탄력성을 거쳐) 얼마나 전가될지에 대해서는 학계 등의 추가 연구가 필요한 것일까? 종부세의 나머지 94.4%는 '기타'에서 내는 것이 조세정의의 원칙에 부합한다손, 그 부담은 과연 전가되지 않은 것일까?
(공익법인 몫의 다른 부동산은 몰라도 '주택'은 계산에서 제외해도 될 지 모르겠다. 아직 공익법인 이 운영하는 사회주택이 우리나라에 활성화되어 있지는 않기에 그렇다. 다만 본래의 취지에 충실했던 이런저런 공익사업도 어느정도 위축되지는 않을지도 살필 부분 같다.)
'낙수효과'보다는 '부상효과'를
이대로라면 '투기'는 좀 진정되어 중고가 주택의 매매가격은 좀 낮아지고, '똘똘한 한 채' 집중현상은 좀 완화될 수 있어도, ▲중저가 부문에서 임대용으로 사용되던 주택이 실거주로 전환되거나, ▲전세보증금을 일부 내어줄 여유 있는 임대인은 월세나 반전세로 전환하며 세금 낼 현금 흐름을 확보하거나▲그럴 여유가 없는 임대인은 다시금 사고를 일으키는 사태로 이어지지나 않을지가 걱정이다. 결국 '세액' 자체를 넘어, 물량축소나 월세 전환 등 다양한 방식의 부담이 세입자에게 전가될 우려가 다분하다.
임대차 부문의 주거 안정은 자가소유 부문의 주거 안정에 종속적이지도, 부차적이지도 않다. 이론이나 실효적으로도, 당위적으로도 그렇다. 흔히 '낙수효과'를 통해 매매 가격 안정이 임대료 안정으로 이어진다는 말을 하는데, 왜 높은 곳에서 아래쪽으로 흘려보낼 생각만 할까? 기왕이면 낮은 곳에서부터 물을 채워 전체를 들어올리는 '부상효과'를 꾀하면 안되는가?
세입자의 삶은 '벗어나야 하는 상태'나 '미생'이 아니다. 그 자체로 종중받아 마땅한 점유 형태이다. 적어도 공공정책상으로는 그래야 한다. 전 연령대의 1인가구와 고령화 시대에는 빌려 살아야 하는/살고 싶은 이들이 더 많아질 것이다.
1인가구라 해서 자가소유를 하지 말란 법은 없지만, 통근이 어려운 곳으로 이직을 할 수도 있고, 군복무나 연수에 나설 수도 있고, 원하는 동네에 원하는 가족과 자리잡을 계획이 없는 이들은 임대주택을 스스로 원하기도 하며, 그러한 선호는 10년 이상을 갈 수도 있다. 이들에게 모두 1인가구가 되는 즉시 취등록세를 내고 생애최초 대출의 혜택을 소진하라고 할 것인가(아니면 또 대출을 무한정 풀자고 할 것인가).
세입자가 편해야 내 집 마련도 편해진다
이른바 주거복지 선진국들이라고 하는 나라들의 자가소유율은 실제로 우리와 별 차이가 없거나 심지어 더 낮기도 하다. 이들도 최근 여러 문제에 봉착해 있지만, 적어도 주거 안정의 비결은 꼭 '내 집'이 많아서 만은 아닌 것이다. 그 밖의 주요 국가들에서도 무기계약, 또는 이에 준하는 계속거주권이 낯설지 않다.
한국의 경우에는 1981년에 처음 '계약기간'이라는 개념이 생겼고, 1989년에 이게 '2년'으로 정해졌으며, 이로부터 무려 31년이 지나 드디어 1회 연장권이 생겼는데, 사유재산의 근간을 흔드는 식이라고 난리가 났었던 적이 있다.
그 집을 임대용으로 쓸지 실거주용으로 쓸지는 자유고, 임대용으로 쓸 경우에는 철저히 여러 제원과 이력을 등록해야 하는 렌트카보다도 요건이 덜 엄격한데, 임차인이 지켜야 할 바를 성실하게 지킬 경우 계약을 연장 할 수 있다는 것이 무슨 대안한 사유재산 침해일까. 그게 '공산당식 사유재산 침해'라면 도대체 일본이나 프랑스나 네덜란드, 독일 등등의 나라들은 공산화된 지가 언제인가 싶다.
2년 단위 계약이 4년 단위로 늘어나면 그만큼 시세 반영이 늦어진다는 이야기도 있는데, 애초에 계약기간이라는 개념조차 불분명하여, 심할 경우 어제 입주했어도 내일 쫓겨날 수 있는 1981년 이전으로 돌아가면 시세는 실시간으로 반영되고 시장의 '왜곡'은 없을 것이다. 그래서다. 시장 메커니즘에 무지해서가 아니라 잘 알수록, 애초에 주택은 그렇게 시장에만 맡겨서 풀 일이 아닌 것이다.
지원과 공급도 필요하다
규제만 하자는 것이 아니다. 지금 공공주택 중에서도 거주기간이 짧은 것은 10년 정도 되는데, 민간임대주택이어도 갱신권을 4회 보장해서 10년 거주기간을 보장한다거나, 공공주택과 유사한 수준으로 임대료를 책정하는 경우에는 세금을 감면하거나, 나아가 보조금을 줄 수도 있는 것 아닌가.
지금도 유사한 제도가 있다. 공공이 전세보증금을 대신 내주는 '전세임대'는 그렇게 다주택자에게 보조금을 주고 있는 셈이다. 그리고 이걸 '공공주택'의 물량으로 집계를 하고 있다. 물론 지원의 수준에 맞는 공공성이 구현되고 있는지는 지속적으로 감독할 일이며, 별다른 임대료나 품질관리 방안이 없다면 전세임대는 공공주택 공급물량으로 집계할 것이 아니라 주거보조비-수요자 지원으로 보는 것이 더 합당하겠다.
중요한 것은 낙수효과보다는 부상효과를 통해 세입자의 실질 주거 안정을 구현하는 것이고 이를 위해 지원과 규제를 섞어서 구사해야 한다. (물론 정부의 입장에서야 세수확대보다는 재정지출과 행정지원&규제가 많아지는 것이 그리 달갑지 않을 수 있고, 특히 재경부는 그런 입장에서 세상을 보는 것이 존재의 이유인 조직이겠지만 말이다.)
임차 부문의 주거 안정은 적정 시점의 내 집 마련을 쉽게 하는 길이기도 하다. 쫓기듯이 내집 마련에 나서는 '매매수요'가 늘어나면, 기껏 '세금으로 기대수익률을 낮춰서' 다주택자들이 매물로 내놓은 '매매공급'의 증가 효과가 상쇄되기 때문이다. 사람들이 임차 부문에 머물다가 편한 시점에 매매 부문으로 넘어갈 수 있어야 그토록 많은 이들이 바라마지 않는 매매 부문의 가격 안정도 도모할 수 있는 것이다.
그러려면 (앞서 말한 공공·사회주택을 포함한) 전체 주택의 원활한 공급도 필수다. 세입자의 계속거주권이 보장되는 사회에서는 한 지역에 오래 사는 선배 세대와 신규진입하려고 하는 후속 세대사이의 갈등이 생기기도 한다. 이는 우리나라에서 '낮은 보유세로 인한 매물 잠김 효과'와도 통하는 구석이 있다.
그러나 주민들 사이를 대립시키거나 누군가를 억지로 그 집에서 내쫓는 것이 대안은 아닐 것이다. 세입자의 주거권 만큼이나 은퇴한 실거주자의 주거권 차원에서도 바라볼 문제다. 지역사회 내에 다양한 유형의 소셜믹스*를 구현하는 다양한 주택의 꾸준한 공급과, 적절한 순환 이주 장려책이 필요한 이유다(*꼭 경제력 차원만이 아니라 가구 규모, 연령, 문화 등을 포함하는 개념이다).
그리하여 계속거주권의 신장은 주택의 공급과 함께 보조를 맞춰야 할 텐데, 공급 부족이나 경기상승기에는 '지금은 하면 부작용이 심하다'는 경계론과, 경기 하강기에는 '지금 굳이 할 필요 있나'라는 무용론 사이에서 언제나 자리를 찾기 힘든 과제다.
시장과 복지를 따로 봐서는 안 된다
'자가소유'가 원칙이고 '빌려 쓰는 것'은 뭔가 불완전하고 벗어나야 할 것으로 보는 시각과 유사한 것이 시장과 복지를 분리하여 뭔가 후자끼리 연결 짓는 것이다. 이에 따르면 세입자나 취약계층의 '주거복지'를 위해 공공이 시장에 개입하는 이유는 '소수의 약자, 부적응자를 위한 것'이 된다. 이렇게 문제의 원인을 '시장 가격으로 자가소유를 못하는 개인의 잘못'에서 찾으면, 국가는 시혜자가 되는 것이 자연스러운 결론이다. 정치적으로도 무난한 표현이어서였을까? 표현의 차이는 있었으되 이는 역대 정부 공통의 시각이었다.
틀렸다. 잘못은 모두가 저지르고 있다. 예외란 있을 수 없다. 주택에서는 시장도 예외가 아니다. 시장에게(만) 맡겨서는, 현대 사회의 유지를 위해 필요한 범위 내의 공간에서 살아야 하는 이들에게 알맞은 주택이 적절한 비용으로 공급되지 않는다. 한 도시가 유지되기 위해서는 통근권 내에 다양한 직종의 사람들이 살아야 하는데, 시장에만 맡기면 모두에게 필요한 주택이 공급되지 않는다는 말이다. 공공은, 굳이 말하자면 '개인의 결함'이 아니라 '시장의 결함' 때문에 개입하는 것이다.
그런 개입 방법은 여러 영역에 걸쳐 필요하다. 주택 공급 과정에서는 '공급주체가 누구냐'는 다소 행정편의적 방법보다는 '구현하는 결과의 공공성이 어느 정도냐'에 연동하는 지원이 필요하다. 공공주택 공급을 넘어 일반 임대시장에도 개입해야 한다는 말이다. 이를 위해서는 택지의 적극적이고 꾸준한 확보와 함께, 금융이라면 주택도시기금의 역할 등 적극적인 장기저리 공급자 금융이 필요하며, 나아가 일반적인 토지제도와 임대차시장의 각종 거래질서와 세제에 대해서도 개입하기를 두려워하지 말아야 한다.
공공만능주의에 빠지자는 이야기가 아니다. 당연히, 공공도 완벽하지 않다. 각각의 한계를 극복하기 위한 공공-사회-민간의 3자협력 방식이 균형을 이루기에는 현재 공공의 역할이 너무 소극적이거나 편중되었다는 이야기다. 특히 시장과 복지를 분리하고 공공의 역할을 '좁은 의미의 복지'에 가두는 관점은, 그 자체로는 하나의 관점이자 철학일 수 있으나, 그것만이 전부인 것처럼 여겨서는 곤란하다. '잔여 복지'를 넘어서는 '중산층을 위한 장기임대'를 추구하는 대통령이라면 더욱 그래서는 안될 것이다.
이제 국토부와 법무부, 나아가 범 정부의 시간
세제개편안은 재정경제부의 발표로 일단락 되었다. 공시가격이나 각종세제와 관련이 있는 국토부 및 행안부도 후속대책으로 바쁠 것이다. 세금을 담세력에 맞춰 매기고 실제 사는 사람을 우대한다는 방향 그 자체로는 뭐라 할 것이 없다. 다만 '빌려 사는 사람'의 자리가 없을 뿐이다. 다주택자가 빈집을 매점매석해서 집값이 올랐다면 세금 부담 능력과 거주 여부만이 중요할지 모르나 우리의 세상은 그렇지 않다. '세입자 주거 안정'의 과제를 빼 놓아서는 안된다.
이번 발표는 '세제'개편안이지 '공급'이나 '임대차관리'는 아니었다. 그러니 '세금을 내지 않는 것처럼 보이는' 세입자는 (실제로는 부담하더라도) 주요 등장인물이 아닐 수 있다. 차마 '실부담자인 세입자가 겉으로는 드러나지 않는 상황을 반기는' 세제개편안이라고까지는 하지 않겠지만, 세입자의 주거 안정을 구현하지 못하는 정책이라면, 이제 다른 부처들의 역할이 시급한 때다.
세입자의 주거 안정을 본격 다룰 주거복지로드맵이나 주택공급 방안은 국토교통부 소관이다. 전체 주택에 대한 계약갱신권이나 임대료 기준이 담기는 주택임대차보호법은 법무부의 일이다. 전세사기 피해 지원 관련해서는 두 부처가 공동 담당했다. 국토부 소관의 공공주택 공급을 넘어, 신규공급과 기존 임대시장의 질서 재편을 통해 계약갱신권이 확대되는 적정 품질과 주거비의 주택을 어떻게 늘려나가는 과제를 풀기 위해서는 두 부처의 적극적인 노력이 필요하다.
나아가 세제 관련 행안부와 재경부, 예산을 다루는 기예처 모두가 머리를 맞대어야 할 것이다. 인허가를 담당하는 지자체도 빠질 수 없다. 연기금도 참여한다면 보건복지부도 함께해야 한다. 재정경제부의 세제개편은 하나의 단추이다. 이후의 주거 안정의 과제에는 범 정부적인 사령탑이 필요할 것이다.