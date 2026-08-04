무더운 여름, 숲에서 담배꽁초를 줍는 이유

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큰사진보기 ▲누군가 심어 가꿔온 나무들 ⓒ 이실비아 관련사진보기

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아침마다 유난한 소리에 눈을 뜬다. 시끄럽다고 하기는 뭐하나 끊이지 않고 들리는 이 소리가 무언가 싶어 창문을 열고 내다본다.아, 앞 광장에 있는 작은 인공 폭포 소리이다. 나름 폭포의 모양새를 띠고 있는 곳에서 콸콸 시원한 물이 떨어져 내린다. 물소리라는 걸 알고 나니 갑자기 저 소리가 소음이 아닌 정겹고 상쾌한 소리로 느껴진다. 물 소리가 이렇게 청아했던가도 싶다.이번에는 아침마다 들리는 또 하나의 소리가 귀에 들어온다. 누가 더 크게 목소리를 내는지 경쟁이라도 하듯 여기저기서 까마귀 소리가 몰려오기 시작한다. 짐작과는 다르게 까마귀는 털 색깔이 그냥 검기만 한 게 아니라 사뭇 오묘하다. 햇빛을 받으면 비단처럼 반짝거리고, 방향에 따라 여러 가지 색이 드러나는 고급스러운 외관을 갖고 있다. 쾌적한 환경은 새들이 먼저 알아본다고 했던가.새로 이사한 집은 교통은 예전보다 불편해졌지만 조경이 잘 되어 있어 집에서 나갈 때마다 흡족함을 준다. 어느 길로 들어서도 울창한 나무가 있고 잘 가꾸어져 있어 나도 모르게 숨을 크게 들이쉬게 된다. 숲에 들어서면 어느 나무학자가 한 말이 떠오른다. 숲에서는 나무 그늘의 서늘함만 느끼고 돌아설 것이 아니라 나무 아래 잠시 서서 누가 무엇을 지키려고 이 숲을 심었는지 생각해보라는 것이다. 숲은 한 세대가 누리고 사라지는 게 아니다. 다음 세대, 그 다음 세대까지 내내 누릴 수 있는 환경을 전국 곳곳에 조성한 선조들에게 새삼 고마운 마음이 든다.하동 송림에는 300여 년 전에 백성들의 살림살이를 위해 1500그루의 소나무를 심어 키운 관리가 있었다. 바람이 불면 강변의 모래가 불어와 마을 사람들이 겪어야 하는 불편을 개선하기 위해 숲을 조성한 선조 덕분에 후세의 우리가 실용적 도움을 받을 뿐 아니라 훌륭한 문화자산도 갖게 되었다.얼마 전 타계하신 조선대 의대 교수의 이야기를 들으며 현실을 넘어서 미래를 생각하는 사람들의 모습을 그려본다.교수 시절에는 해부학 발전을 위해 교육과 연구에 헌신하고, 항상 따뜻하고 겸허한 자세를 보여 존경을 받아왔는데 마지막 순간에도 의학 발전을 위해 자신의 몸을 기증으로 남겼다 한다. 큰 액수의 기부금으로 후학 양성에 보태기까지. 아무 대가나 보수 없이 자신의 몸을 기증한다는 게 쉽지 않은 일임은 누구나 알고 있다. 마지막까지 숭고한 실천으로 귀감이 되었던 교수님의 이야기를 들으며 진정한 배려가 뭔지 실체적으로 느낀다.울창한 숲을 거닐며 얻는 서늘함과 쾌적함은 오래전 누군가가 미래를 향해 심어 둔 나눔이다. 아직 만나지 못한 사람에게 건네는 타인의 배려 덕분에 나는 지금까지 살아올 수 있었다. 그걸 자꾸 잊고는 원망과 욕심에 치여서 살고 있다.옛사람들은 사람 사는 곳 어디라도 숲을 일궜다고 한다. 마을 어귀, 개울가, 강둑에도 백사장에도 나무를 심어 키웠다. 마을 풍수의 허한 자리를 나무로 메우고, 물과 모래바람을 막으며 보금자리를 지켜왔다. 우리는 지금도 길거리 곳곳에서, 골목 마다에서 크고 작은 나무들을 본다. 원래부터 있던 것인 줄로만 알았던 나무들이 사실은 누군가가 현재를 위해 나아가 미래를 위해 심어 가꾸어왔던 것이다.나는 어땠나. 알지도 못하는 미래의 누군가를 위해 무엇을 하기는커녕 현재의 이웃을 위해서도 아무것도 하지 않고 있다. 되레 타인의 무신경함에 분노하며 받은 대로 돌려주겠다고 우기고는 한다. 지나놓고 보면 그게 그렇게 화낼 일이었나 싶은 게 대부분이다. '굳이 남을 위해 봉사해야 하나, 나 살기도 바쁘고 힘든데'라며 나 혼자서도 얼마든지 잘 살 수 있을 거라 착각하고 있다. 알게 모르게 많은 사람들의 양보와 배려로 내가 여기까지 무사히 살아올 수 있었던 것을.여름밤 무더위가 심하다. 자려고 누웠으나 잠은 오지 않고 몸은 찌뿌둥하다. 불현듯 일어나 운동화를 부랴부랴 신는다. 내가 들어선 곳은 아파트 안의 울창한 숲이다. 비록 인공으로 만들어졌지만 나무 사이에 서서 숨을 쉴 때마다 피로가 풀리는 느낌이다.잘 가꾸어진 숲이지만 가끔 쓰레기들이 눈에 보인다. 예전 같으면 장갑도 안 끼고 쓰레기 줍는 것을 저어했겠지만 오늘은 숨어있는 쓰레기들을 맨손으로 스스럼없이 줍는다. 나무 근처에 담배꽁초가 이리도 많을 줄은 몰랐다. 양손에 담배꽁초와 버려진 과자봉지 등을 쥔 채로 나무 밑을 거닌다. 가로등 불빛에 비친 나무가 각양각색이다.이름도 모르겠고 수령도 모르겠으나 내가 숨 쉴 수 있게 해주는 고마운 존재라는 생각이 들어 눈을 크게 뜨고 주위에 떨어진 쓰레기가 없나 살핀다. 문득 석가의 제자 이야기가 떠오른다. 아무리 불경을 읽어도 부처를 이해할 수 없다고 한탄하는 제자에게 석가는 이렇게 말했다. "차분한 마음으로 바닥을 쓸어라." 제자는 비질을 했고, 잡념을 버리고 비질에만 집중했다. 그러자 마음이 평온해졌고, 어느 날 비질이 속세의 먼지는 물론 마음의 먼지까지 쓸어 없앨 수 있다는 깨달음을 얻었다.쓰레기로 양손이 마냥 더러워졌다. 그럼 어떠랴. 나무도 나를 위해 쾌적한 공기와 그늘을 주고 있으니 나도 나무를 위해 무언가는 해야지. 나무의 주변을 살펴줘야지. 혹시라도 앓고 있는 건 아닌지.나의 작은 줍기가 그들의 생애에 조금이라도 도움이 되기를 바란다. 쓰레기를 주우며 내 마음속 쓰레기도 주워담아 휴지통에 같이 버린다. 내일도 또 나와서 쓰레기를 주울 생각을 하니 벌써부터 마음이 깨끗해지는 느낌이다.