찜통더위에 충남 신음… 온열질환자 131명, 농가 피해도 속출

충남도 전역에 며칠째 폭염특보가 발효 중인 가운데, 온열질환과 가축 폐사 등 각종 피해가 잇따르고 있다. 충남도는 비상근무 체계를 가동하고 취약계층 안전 점검과 야외 작업장 순찰을 강화하는 등 총력 대응에 나섰다.
지난 3일 충남도 자연재난과에 따르면, 현재 도내 12개 시·군(천안·공주·보령·아산·서산·논산·계룡·당진·부여·청양·홍성·태안)에 폭염경보가, 3개 시·군(금산·예산·서천)에는 폭염주의보가 내려져 충남 전역에 폭염특보가 발효 중이다.
이날 오후 5시 기준, 일 최고 체감온도는 보령이 37.4도로 가장 높았으며, 부여 37.1도, 청양 36.7도, 천안·아산 36.3도 등 도내 전역이 35~37도의 찜통더위를 기록했다.
연일 계속되는 가마솥 더위로 인명 피해도 늘고 있다. 지난 2일 기준 도내 누적 온열질환자는 총 131명으로, 하루 사이 11명이 추가로 발생했다. 온열질환으로 인한 사망자도 누적 3명으로 집계됐다. 지난 7월 12일 천안에서 비닐하우스 작업 중 쓰러져 숨진 81세 사망자에 이어, 지난 2일 당진에서 밭과 논에서 작업하던 87세, 63세 주민이 각각 숨졌다.
농가 피해도 심각하다. 6월 30일부터 8월 3일까지 집계된 도내 축산 피해는 총 267호, 3만 242마리에 달한다. 돼지가 222농가에서 3871마리, 가금류가 45농가에서 2만6371마리 폐사한 것으로 나타났다. 시·군별로는 부여(8973마리), 논산(4295마리), 홍성(3353마리), 보령(3271마리) 등의 피해가 컸다.
충남도는 폭염 피해를 최소화하기 위해 지난 2일 오후 1시부터 '비상 1단계'를 가동하고, 도 및 15개 시·군 공무원 284명이 비상근무에 돌입했다.
도는 생활지원사와 이통장 등 안전파트너 3863명을 동원해 독거노인과 취약계층 1만 7945명을 대상으로 방문 및 전화 안부 확인을 실시하고 있다. 또한 야외 근로자 보호를 위해 영농작업장(38회)과 건설현장(98회), 노숙인 밀집지역(4회) 등 취약지역 140곳에 대한 순찰을 강화했다.
이와 함께 실내외 무더위쉼터 6124개소를 운영 중이며, 그늘막 1925개소, 스마트 승강장 24개소, 쿨링포그 83개소 등 폭염 저감시설을 가동하고 도로 살수차 13대와 도로살수기 1대를 동원해 도심 열섬현상 완화에 나서고 있다. 예산군 등 일부 지자체에서는 야외작업자를 대상으로 얼음물 나누어주기 캠페인을 벌이는 등 현장밀착형 대책도 병행하고 있다.
충남도 관계자는 "온열질환 사망자가 주로 야외 농작업 중 발생하고 있는 만큼, 한낮 야외 활동과 농사일을 자제하고 충분한 수분 섭취와 휴식을 취해달라"고 당부했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.