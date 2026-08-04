찜통더위에 충남 신음… 온열질환자 131명, 농가 피해도 속출

큰사진보기 ▲충남도 전역에 며칠째 폭염특보가 발효 중인 가운데, 3일 홍종완 행정부지사와 정은경 보건복지부 장관, 관계 공무원 등 20여 명이 아산시를 방문해 여름철 취약계층 보호대책 추진상황을 점검했다 ⓒ 충남도 관련사진보기

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충남도 전역에 며칠째 폭염특보가 발효 중인 가운데, 온열질환과 가축 폐사 등 각종 피해가 잇따르고 있다. 충남도는 비상근무 체계를 가동하고 취약계층 안전 점검과 야외 작업장 순찰을 강화하는 등 총력 대응에 나섰다.지난 3일 충남도 자연재난과에 따르면, 현재 도내 12개 시·군(천안·공주·보령·아산·서산·논산·계룡·당진·부여·청양·홍성·태안)에 폭염경보가, 3개 시·군(금산·예산·서천)에는 폭염주의보가 내려져 충남 전역에 폭염특보가 발효 중이다.이날 오후 5시 기준, 일 최고 체감온도는 보령이 37.4도로 가장 높았으며, 부여 37.1도, 청양 36.7도, 천안·아산 36.3도 등 도내 전역이 35~37도의 찜통더위를 기록했다.연일 계속되는 가마솥 더위로 인명 피해도 늘고 있다. 지난 2일 기준 도내 누적 온열질환자는 총 131명으로, 하루 사이 11명이 추가로 발생했다. 온열질환으로 인한 사망자도 누적 3명으로 집계됐다. 지난 7월 12일 천안에서 비닐하우스 작업 중 쓰러져 숨진 81세 사망자에 이어, 지난 2일 당진에서 밭과 논에서 작업하던 87세, 63세 주민이 각각 숨졌다.농가 피해도 심각하다. 6월 30일부터 8월 3일까지 집계된 도내 축산 피해는 총 267호, 3만 242마리에 달한다. 돼지가 222농가에서 3871마리, 가금류가 45농가에서 2만6371마리 폐사한 것으로 나타났다. 시·군별로는 부여(8973마리), 논산(4295마리), 홍성(3353마리), 보령(3271마리) 등의 피해가 컸다.충남도는 폭염 피해를 최소화하기 위해 지난 2일 오후 1시부터 '비상 1단계'를 가동하고, 도 및 15개 시·군 공무원 284명이 비상근무에 돌입했다.도는 생활지원사와 이통장 등 안전파트너 3863명을 동원해 독거노인과 취약계층 1만 7945명을 대상으로 방문 및 전화 안부 확인을 실시하고 있다. 또한 야외 근로자 보호를 위해 영농작업장(38회)과 건설현장(98회), 노숙인 밀집지역(4회) 등 취약지역 140곳에 대한 순찰을 강화했다.이와 함께 실내외 무더위쉼터 6124개소를 운영 중이며, 그늘막 1925개소, 스마트 승강장 24개소, 쿨링포그 83개소 등 폭염 저감시설을 가동하고 도로 살수차 13대와 도로살수기 1대를 동원해 도심 열섬현상 완화에 나서고 있다. 예산군 등 일부 지자체에서는 야외작업자를 대상으로 얼음물 나누어주기 캠페인을 벌이는 등 현장밀착형 대책도 병행하고 있다.충남도 관계자는 "온열질환 사망자가 주로 야외 농작업 중 발생하고 있는 만큼, 한낮 야외 활동과 농사일을 자제하고 충분한 수분 섭취와 휴식을 취해달라"고 당부했다.