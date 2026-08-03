이천시, 폭염 취약 어르신 1,900명 집중 돌봄…무더위쉼터 연장 운영

큰사진보기 ▲경기 이천시가 연일 이어지는 폭염에 대응해 취약계층 어르신을 대상으로 안전관리와 돌봄 서비스를 강화한다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 이천시가 연일 이어지는 폭염에 대응해 취약계층 어르신을 대상으로 안전관리와 돌봄 서비스를 강화한다.이천시는 폭염특보 발령에 따라 노인맞춤돌봄서비스와 응급안전안심서비스 이용 어르신을 대상으로 안부 확인을 강화하는 등 폭염 취약 어르신 안전관리에 집중하고 있다고 3일 밝혔다.시는 이천시노인종합복지관과 이천시청미노인복지관 소속 전담인력 89명으로 폭염 대응 전담반(TF)을 구성해 노인맞춤돌봄서비스와 응급안전안심서비스 이용자 1천900여 명을 대상으로 전화와 방문을 통한 안부 확인을 실시하고 있다.특히 고위험군 어르신 82명을 별도로 선정해 집중 관리하고 있으며, 폭염 행동요령 홍보와 함께 최근 신설된 '폭염중대경보'와 '열대야주의보' 발령 시 안전 확인도 한층 강화할 계획이다.시는 폭염 피해 예방을 위해 8월부터 2개월간 읍·면·동별 경로당 1곳씩 총 14개소를 무더위쉼터로 지정해 운영시간을 기존보다 연장한다. 해당 시설은 오전 9시부터 오후 9시까지 운영돼 폭염 취약 어르신들의 휴식 공간 역할을 하게 된다.앞서 시는 경로당 냉방비 33만 원을 지원한 데 이어 하반기 운영비 176만~180만 원과 경로당별 이천쌀 80㎏을 지원하는 등 경로당 운영 부담을 줄이고 폭염 대응 기반을 마련했다.이천시 관계자는 "경로당 연장 운영과 냉방비·운영비 지원, 폭염 취약계층 집중 돌봄서비스를 통해 어르신들이 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "폭염이 심한 시간대에는 야외 활동을 자제하고 가까운 무더위쉼터를 적극 이용해 달라"고 당부했다.